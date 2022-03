Godoy de ATE respondió al ministro Acuño: “Cumple el papel de destruir el Estado”

Soledad Acuña aseguró que el estado es un lugar donde la gente sin estudios encuentra trabajo.

Hugo Godoy, titular nacional de la Asociación de Servidores Públicos (ATE), aseguró este lunes que la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en Cambiemos cumple la “función de destruir el Estado”.

Así lo señaló el sindicalista Acuña “insulta al Estado y denigra al Estado”según un comunicado difundido esta tarde en el que le respondió al titular de la cartera de formación de la CABA tras una nueva polémica desatada por el funcionario, asegurándole que “alguien que no haya estudiado conseguirá trabajo”.

“Después de todo, el estado es el único lugar donde la gente que no ha estudiado consigue trabajo, como es el caso de Chubut y Santiago del Estero (…), que son provincias que terminan en huelgas constantes porque no producen otra cosa”, dijo el funcionario. dijo. dijo durante una entrevista realizada este fin de semana en el programa “En La Previa” de Radio Mitre. Lo hizo en relación con una “tragedia educativa” -según sus palabras- sufrida en provincias como Chubut, donde los alumnos no dan clases regulares desde hace cinco años y el Gobierno ha contratado a personas sin estudios secundarios comprobables.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. En los momentos más críticos de la pandemia del Covid-19, se evidenció que el Estado tenía la mejor capacidad para atender y atender los problemas colectivos de la sociedad, tanto en el país como en el mundo. Esos personajes lo saben y lo ven, pero lo niegan para instalar un relato de la realidad relacionado con su pensamiento retrógrado y conservador”, dijo el subsecretario de la CTA Autónoma.

Godoy defendió a los funcionarios.

Sostuvo en este sentido Acuña tiene un “papel muy definido” dentro de la coalición opositoraquien es “una mujer muy provocadora que planea a Cambiemos y al presidente del Gobierno Horacio Rodríguez Larreta trabajar para destruir el Estado”, preguntó.

Acerca de la Coalición para el Cambio Coalición, Godoy aseguró que este sector político está tratando de crear las condiciones para que la educación y la salud pública desaparezcan, en la promoción de políticas gubernamentales destinadas a mejorar los “beneficios percibidos de los privados”.

“Es una estrategia de comunicación que asigna roles para lograr el objetivo claramente disruptivo de la capacidad del Estado para cumplir con los requisitos”, dijo.