Gallardo se mostró decepcionado porque “Boca se llevó demasiado premio”

Gallardo tuvo una conferencia posterior a la derrota ante Boca.

El técnico de River, Marcelo Gallardo, manifestó su “decepción” por la derrota en el superclásico y dijo que “Boca cobró demasiado precio en un partido reñido”.

En rueda de prensa posterior al partido, Gallardo destacó “la decepción de perder el partido, que a veces lo teníamos controlado. Faltaba el gol. Pudimos ver cómo jugábamos en la cancha de Boca y tapamos sus tropiezos. Pero no pudimos”. convertirlos. Íbamos a jugar en el mismo tiempo, pero su gol cambió el partido y no teníamos la misma frescura”.

Agregó que “Boca creció ahí, le dio confianza y lo defendió bien. Su portero reaccionó bien a los que teníamos. Se cobran demasiado precio en un partido cerrado, los partidos se ganan con goles y lo hicieron por error nuestro”. Era un precio demasiado alto”.

Gallardo señaló que Boca “es un rival de jerarquía, y si se analizan los minutos hasta que marcan gol, fuimos mejores, nos faltó eficacia para definir”.

Y también admitió que “el rival mostró una cara diferente a la del último partido y quizás me equivoqué. No pudimos ser efectivos en el bien que hicimos. Después del gol estábamos confusos, pero desde el partido me calmo. Seguimos demostrando que nuestra idea ganará al final”.

🔊 “Nuestra idea prima sobre el resultado” Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa posterior al partido en el Monumental ➡️ https://t.co/CyTXzAOGso pic.twitter.com/sVst1aN7XB -RiverPlate (@RiverPlate) 21 de marzo de 2022

“Hay que salir del error, a veces es difícil. Boca jugó con nuestras necesidades y nos confundimos. Esto sigue, el fútbol sigue y siempre hay errores en el fútbol. No fue nuestra noche, el partido estaba ahí”. .” y nos faltó eficiencia. Rossi era importante para Boca”, enfatizó.

Gallardo enfatizó que “hay que mantener la calma. No me deben confundir estas situaciones, tranquilizarme ante un resultado desfavorable. Yo defiendo a mis jugadores y más aún, cuando me equivoco, estoy seguro y convencido de lo que somos”. haciendo.” . “

Explicó que “antes del partido estuvimos bien, durante y después del error perdimos la capacidad de jugar. Tenemos que mantener la calma, perdimos el partido, no perdimos nuestra identidad”. Haremos todo para estar mejor, así que tranquilos. Le hicimos una figura al portero de Boca, perdimos por error, pero la convicción no se pierde”.

También dijo que “nuestro mejor momento del partido fue en los primeros 50 minutos, luego con los cambios, aparte de que había más gente en el ataque, no te dice nada. Ganamos muchos partidos así. Me cuidé”. de la generación del juego. Julián tuvo tres o cuatro situaciones y no dio. Acelerando tiempos y acortando trayectos lleva a la confusión. No juzgo sólo por el resultado”.

Finalmente confió que “le dije a mis jugadores que teníamos que levantar la cabeza y seguir trabajando En general estuvimos mejor y la perdimos por un error”.