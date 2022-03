El tribunal levantó la suspensión de Telegram, que criticaba a Bolsonar

Bolsonaro cuestionó la suspensión de la red social. Foto: Archivo

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que ordenó la suspensión de la aplicación de mensajería Telegram, cambió su decisión este domingo luego de que la empresa cumpliera “totalmente” con todas las decisiones judiciales que motivaron el bloqueo.



“Como” las órdenes del tribunal se han cumplido en su totalidad, “revoco la decisión (publicada el viernes pasado) de suspender total y completamente las operaciones de Telegram en Brasil”, escribió el juez. de la Corte Suprema de Alexandre de Moraes en un documento emitido por el STF.



La suspensión de esta plataforma clave para la estrategia electoral del presidente Jair Bolsonar nunca se ha puesto en práctica, por lo que Telegram siguió funcionando con normalidad durante el fin de semana, informó la agencia AFP.



Tras el anuncio de la suspensión, el fundador de Telegram, Pavel Durov, originario de Rusia, se disculpó ante la Corte Suprema y dijo que las violaciones que llevaron al bloqueo fueron causadas por un “problema de comunicación”. correos electrónicos extraviados pidiendo más tiempo para procesar órdenes judiciales y evitar bloqueos.



El sábado, el juez le dio a la empresa otras 24 horas para cumplir con todas las solicitudes, incluida la designación de un abogado en Brasil, la suspensión de ciertos perfiles y precisó en la corte qué medidas está tomando para combatir la desinformación.



Telegram es la red social más exitosa de Brasil. Foto: Archivo



Según Moraese, la empresa afirmó que había tomado varias medidas para combatir la desinformaciónincluida la visualización “manual” de los 100 canales más populares de Brasil, la capacidad de marcar publicaciones de canales específicos como inexactas, restricciones en perfiles de desinformación y la promoción de información verificada.



El juez también pidió la eliminación de la publicación de Bolsonar en agosto pasado, en la que el presidente cuestionaba la confiabilidad del sistema electoral electrónico de Brasil sin pruebas. vigente desde 1996.



La publicación no está disponible desde el sábado: “Este informe no se puede mostrar” porque “violaba las leyes locales”, en cambio.



Bolsonaro, que tiene más de un millón de seguidores y numerosos grupos de apoyo en Telegram, calificó la suspensión de “inadmisible” y dijo que amenazaba la “libertad” de los brasileños.



El presidente lleva meses concentrando su militancia en los grupos y canales de Telegram tras ver que algunas de sus publicaciones en YouTube, Twitter y Facebook han sido borradas por información falsa.



El telegrama, que tiene su sede en Dubái, está instalado en 53% de los teléfonos móviles brasileños y es la plataforma de más rápido crecimiento en el país, Según el Tribunal Supremo Electoral, la agencia AFP informó al respecto.



La aplicación, que ha sido prohibida o restringida en varios países como India y Rusia, ha estado durante mucho tiempo en la mira del poder judicial de Brasil, particularmente molesto porque la empresa no tenía representación legal en Brasil y no respondió a las llamadas por una avalancha en el próximas elecciones, desinformación como la que sacudió la campaña electoral de 2018.



El año pasado, el tribunal electoral brasileño intentó sin éxito reunirse con representantes de Telegram para que la empresa trabajara en conjunto para combatir la desinformación de cara a las elecciones presidenciales de octubre, como prometieron Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google. , Instagram, YouTube y Kwai.



A diferencia de otras aplicaciones, Telegram permite hasta 200.000 personas, canales de usuarios ilimitados y moderación de contenido pequeño, por lo que el potencial para que uno se vuelva viral es infinito.



También tiene cabañas secretas y los mensajes pueden destruirse a sí mismos.