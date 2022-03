Aunque no es obligatorio, muchos estudiantes siguen usando mascarillas en Buenos Aires

El barbijo ya no es obligatorio en Buenos Aires. Foto: Victoria Gesualdi.

A partir de este lunes, alumnos de todos los niveles escolares de Buenos Aires (CABA) están exentos de la obligación de llevar velo en clase, aunque muchos niños y padres han decidido seguir utilizando la mascarilla como medida de protección frente al coronavirus.



Al mediodía de hoy, estudiantes de la Escuela Primaria N° 3 Juan Manso de la localidad bonaerense de Belgran abandonaron la institución, en su mayoría con barbijo.



Lucas (8), alumno de la escuela, aseguró a Télam que seguirá usando mascarilla “por ahora”, aunque ya no es obligatoria.



El niño, acompañado de su padre, admitió que la mascarilla es “a veces desagradable”, pero que “no importa tanto, está bien”.



Generalmente, tanto los padres de familia como los docentes egresados ​​de la institución educativa también se quedaron con el barbijo, siendo los únicos niños de nivel inicial los que no lo portaron.



Mientras tanto, tan pronto como salió de la escuela, el uso del barbijo es diferente para los niños que caminan con sus padres en las calles alrededor de las escuelas.



Guillermina (15), alumna de tercer año del Liceo del 9 Santiago Derqui, aseguró que su escuela “no ha anunciado nada” todavía, aunque creía que lo haría en cuanto comenzara el turno de la tarde en el que trabajaba.



Antes de ingresar a la escuela, la joven dijo que aunque ya no era obligatorio, seguiría usando mascarilla en la escuela.



“Si es opcional, lo seguiré usando porque vivo lejos de la escuela y viajo en metro donde hay mucha gente, entonces lo usaré para cuidarme a mí y a mis compañeros”, dijo en un comunicado. diálogo con Télam.



Agregó que ante la medida, la mayoría de los docentes les pedía que se colocaran bien los barbijos, “cuando ven que los tenemos mal ajustados” y en general, su uso es “bastante respetado”.



A diferencia de los más jóvenes, es mayormente visible los adolescentes se quitan las correas de la barbilla poco después de la escuela, aunque lo vuelvan a poner en los negocios o en el transporte público.



El viernes pasado, el Primer Ministro de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta explicó que la decisión se tomó por una “situación de salud mucho más favorable” en el que “la tasa de infectividad es menor a 1, el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos es el más bajo de toda la pandemia” y también destacó “el avance del plan de vacunación”.



Larreta explicó que la decisión no se aplica a la facultad y dijo que su objetivo era “mejorar el bienestar socioemocional de los niños al restaurar el dinamismo en el aula y conectarse con sus maestros y compañeros”.



Más temprano en la jornada, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, de Ushuaia -donde esta medida también es opcional en la localidad de Tierra del Fuego- anunció que El uso obligatorio del barbijo quedará sujeto a la decisión de cada provincia.



Hasta el viernes, el uso del barbijo no era obligatorio para los niños de primero a tercero de primaria, y en su lugar debían llevarlo todos los alumnos de cuarto grado en el aula, mientras que ya era libre para actividades al aire libre. opcional para todos los niveles.



De todos modos, Los ministros de salud de todo el país enfatizaron el viernes la necesidad de continuar usando la correa para la barbilla dentro de los edificios y mantener el ambiente ventilado.



En una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) el pasado viernes se recomendó “continuar con el uso obligatorio del barbijo, incluso en el ámbito escolar, dada la época del año y la posible circulación simultánea de diferentes virus respiratorios”.



En el mismo sentido, se exigió “garantizar una ventilación adecuada”, observar “lavado frecuente de manos” y evitar acudir al trabajo, actividades educativas o lugares públicos “ante la presencia de síntomas”.



Además, acordaron suspender la obligación de mantener la distancia de 2 metros.