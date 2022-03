Tiene Síndrome de Down, es DJ y está “feliz de trabajar” para ser independiente

Martín Cytrynbaum vive con sus padres en el barrio bonaerense de Almagro, es DJ y trabaja en un hotel. Foto: Florencia Downes

Un joven de 22 años con Síndrome de Down, quien también es DJ, toca la batería y este año comenzó una pasantía mientras estudiaba en la universidad, un ejemplo de los éxitos y actividades que realizan las personas con esta enfermedad genética en el proceso educativo con la familia. y profesionales para conseguir una vida independiente, algo impensable hace 30 años.

El protagonista de esta historia es Martín CytrynbaumVive con sus padres en el barrio bonaerense de Almagro y desde principios de año trabaja en el Hotel NH mientras estudia Formación para el Empleo en el Ámbito Universitario en la Universidad Católica Argentina (UCA), que cuenta con un programa para la plena inclusión de las personas con discapacidad mental.

“Trabajo en un hotel donde soy ayudante de lavandería, hacemos varias tareas como doblar toallas, limpiar o ayudar en la cocina. La verdad es que me sentí bien, tengo compañeros con los que trabajamos, tenemos un plan de comidas donde hablamos y ellos me ayudan”, dijo Martín Télamu en la víspera del Día Mundial del Síndrome de Down.

El joven también enfatizó esto una cosa buena del trabajo fue la “oportunidad de empezar a viajar solo”aunque ya lo había hecho cuando iba a la escuela, porque -además- después del trabajo se iba a la zona de Puerto Madero, donde estudiaba.

“Quiero irme a vivir solo, buscando un departamento o PH para salir. Básicamente, me iría solo, con un perro y eventualmente me casaría con una novia”

Ante la pregunta de qué le gustaría ser, Martín respondió que aún no sabe si su futuro seguirá siendo trabajar en un hotel, pues también le gustaría ser “masajista o kinesiólogo”.

Durante la conversación con Télam, el joven relató algunos aspectos su grado anterior mientras asistía a una escuela especialy remarcó que “ahí se estaba muy bien”, que todos sus amigos venían de allí, pero “hubo un momento en que me cansó”, que fue él quien encontró su techo y lo levantó con sus padres.

Su padre, Alejandro Cytrynbaum, quien actualmente preside la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), dijo: fue una experiencia muy linda después de que se graduó de primaria en una escuela especial y completó su formación laboral en la misma escuela”.

“Aprendió mucho contenido, incluso en pandemia, pero llegó un momento que nos dijo que se le había acabado que ya no quería ir, y luego vino el curso de la UCA, habló con el equipo que lo acompaña y le gustó la idea de hacer un curso de trabajo en un ambiente universitario”, explicó mi padre.

Martin con su padre Alejandro Cytrynbaum. Foto: Florencia Downes

Entonces intervino Martín y dijo que además de estudiar toca la batería en una banda que fundó con un grupo de sus amigos, y que también tiene otra afición desde hace tiempo, ser un DJ (disc-jockey) en las fiestas.

“Mis amigos y yo armamos una banda de rock y durante la pandemia aprovechamos para tocar virtualmente”, explicó Martín y explicó que fue una de las actividades que lo ayudó a sobrellevar los meses de aislamiento.

Pero sus miedos van más allá, y en el proceso de lograr la autonomía, como explicó su padre, y lograr una vida independiente, Martín ya le ha ofrecido la oportunidad de vivir solo.

“Muchas veces las noticias llegan a las familias con una carga muy negativa, de todo lo que tu hijo con síndrome de Down no puede manejar”.

“Quiero irme a vivir solo, buscando un departamento o PH donde iría. Básicamente, me iría solo, con un perro y eventualmente me casaría con una novia”, dijo un joven que, como muchos adolescentes en crecimiento, está ya está planeando formar una familia.

Y luego confesó “El síndrome de Down no cambia mi vida”.

En esta frase, y en respuesta a una pregunta de la agencia, Alejandro explicó: “No me vi en esta situación cuando nació si las familias supieran lo que su hijo sería capaz de hacer.

Y a grandes rasgos: “Muchas veces la noticia llega a las familias con una carga muy negativa, de todo lo que tu hijo con Síndrome de Down no puede hacer, pero si yo supiera que mi hijo tendría una novia, un grupo de amigos hermosos que tocarían la batería, él sería DJ, que trabajaría a los 21 años antes de que su hermano mayor comenzara a trabajar, sería más fácil al principio “.

Martin dijo que lo bueno del trabajo es que “puedes empezar a viajar solo”. Foto: Florencia Downes

Alejandro dijo que se dio cuenta del proceso cuando su hijo comenzó a viajar soloadministrar su dinero y tomar sus propias decisiones.

“Un día llegué justo antes que él y lo vi venir lo más chévere que pudo con una mochila al hombro y que compró un helado. Fue entonces cuando vi que empezó a disfrutar de su autonomía, no dependía de nosotros. , que debería “Es mucho más difícil para los padres con hijos con discapacidades hacerlo”, dijo.

Por eso, el director de la entidad, que recibe numerosas consultas de familias de todo el país e incluso de toda América Latina, aseguró que desde entonces decidieron “empezar a dejarlo solo en casa” y dijo que el resultado fue que “se porta bien”. bárbaramente, le encanta que nos vayamos”.

“Por eso mi consejo es que hay que soltar, esa es la única manera de que nuestros hijos sean independientes, aunque sé que muchas veces es difícil”, dijo la presidenta Asdra, una asociación de padres con síndrome de Down que ha estado trabajando para mejorar la calidad de vida durante 34 años.niños.

La asociación trabaja con las familias desde que se dan cuenta de que van a ser padres de una persona con síndrome de Down hasta la edad adulta, y como parte de esta labor realizan acciones de promoción para la inclusión, un grupo de padres y familiares de diferentes edades, hermanos e incluso abuelos.