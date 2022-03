La primera semana del juicio terminó con la nueva hipótesis del crimen de Nora Dalmasso

Uno de los hijos de la víctima: Facundo Macarrón. Foto: Laura Lescano.

El juicio por jurado que comenzó en la localidad cordobesa de Río Cuarto a 15 años del crimen de Nora Dalmasso y ese es el viudo Marcelo Macarrón como presunto instigador que pasó la primera semana con momentos de mucha tensión, emotivo pesquisa por parte del imputado, fuertes acusaciones de sus hijos al empresario, a quien identificaron como el verdadero responsable del asesinato de la mujer. y expulsión del diputado del jurado, lo que se reveló en una irregularidad.

El miércoles pasado facundo macarrones (34), hijo del acusado, mientras declaró cuando el testigo estremeció la sala al mencionar al empresario Miguel Rohrer con su nombre y apellido, alias “Francouzové”, como “Sospechoso” del crimen de su madre el 26 de noviembre de 2006 en Villa Golf en Río Cuarto.

“Miguel Rohrer tendría una relación con mi madre”El hombre de 33 años habló con firmeza.

También dijo que el empresario “presentó pruebas demasiado precisas y muy bien armadas” que lo ubican en Buenos Aires al momento del crimen, pero que hay personas que son amigos de la familia que “lo vieron en Río Cuarto”. .

Facundo, quien actualmente es abogado y trabaja para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, dijo más tarde esto Rohrer probablemente también “manipuló” la evidencia de ADN para distanciarse.

“Con estas pruebas, Rohrer es el que debería estar hoy en el banquillo, no mi padre”, dijo Facundo, acusación respaldada por su hermana Valentina, de 30 años, quien previamente había hecho la declaración.

El fiscal Julio Rivero, que lleva la acusación en el juicio, relativizó las denuncias de los hijos de Macarrón a Télam porque pensó que era estrategia defensiva.

Acusado: Marcelo Macarrón. Foto: Laura Lescano.

“Lo que dicen los testigos no se está investigando aquí. Se está investigando a una persona que está acusada según el auto de acusación que se leyó en la audiencia, y ese es el objeto de este proceso”, explicó el fiscal, según el cual estas primeras audiencias son para determinar la cronología de los hechos. , por lo tanto, los elementos de la prueba aún no pueden ser apreciados.

“Ha habido declaraciones con problemas emocionales muy fuertes”, dijo Rivero y agregó que “lo importante es que después de más de 15 años el proceso está en marcha”.

Dijeron entre martes y miércoles el acusado y sus dos hijos y los tres rompieron el momento en que hablaron ante el tribunal y el jurado popular, recordando la vida familiar antes y después del crimen.

Macarrón se sentó frente al tribunal técnico y el jurado popular y dijo enfáticamente: “Rechazo completamente la acusación”. Es una locura que sea un asesino, que contraté a un asesino. Soy inocente “.

“Son muchos años de sufrimiento que me han destrozado”. Han pasado 15 años. Tengo una crisis depresiva y shock. Pensé varias veces en suicidarme y no lo hice por mis hijos”, dijo entre sollozos entre sollozos y pidió interrumpir la presentación porque no se sentía bien.

Día siguiente, su hija Valentina también salió a defenderlo: “Estábamos muy cerca y eso nos destruyó. Mi papá es una gran persona. Mis padres estaban bien. Nunca hubo intención de separarse, nunca hubo violencia, todo lo que dijeron fue inventado por los medios de comunicación”, dijo, negando que existieran desavenencias matrimoniales y económicas, como sugirió el fiscal Luis Pizarro como el móvil del crimen.

El abogado Brito dijo a Telem lo que hoy sufre la familia Macarrón es producto de “muchas de las irregularidades que tiene el proceso de investigación”y en ese sentido adelantó que “en las próximas negociaciones considerará la actuación de los fiscales del caso, en particular de Daniel Miralles, quien realizó diligencias para ocultar las pruebas esenciales”.

El único incidente que tuvo que atender el tribunal técnico fue el “recurso” que interpuso el abogado de Brito contra un miembro del jurado popular, que procesó a Rivero, tras advertir que le había entregado un papel a Facund. luego termine con su declaración.

Víctima: Nora Dalmasso.

Luis Moressi (35), antes de una audiencia el pasado juevesfue cuestionado por los participantes y admitió que le había dado una boleta al hijo del imputado a pedido de una persona conocida de Facunda.

Luego de ser expulsado como jurado suplente, Moressi habló con los medios y dijo que un familiar le había pedido que le entregara un boleto de “Poder y Fe”.

“Queremos un proceso transparente con un jurado imparcial”. enfatizó el abogado Brito, quien agregó que lo que se pretendía era un “juicio justo”.

Además de los tres Macarron, los policías Jorge Heredia, Rubén Rufino, Santiago Gatica, Sergio Liendo, el vecino de la víctima Adrián Radaelli y el excuñado de Macarron Néstor Suárez declararon en la primera semana en todos los casos que involucran a la víctima. La cronología de los hechos desde la detección del crimen y los testimonios de la próxima semana seguirán en la misma línea de exposición.

El Dr. Macarrón llega al juicio, acusado del delito “Homicidio calificado por legado, traición y promesa de premio o recompensa en una competencia ideal”, y cuya víctima es su esposa, quien fue encontrada asesinada en su casa de campo. villa. Golf en Córdoba Río Cuarto el 26 de noviembre de 2006.