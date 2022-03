Denegri asegura que su demanda contra Google busca preservar sus “derechos de víctima”

Denegri es presentador y productor de televisión.

los Presentadora y productora de televisión, Natalia DenegriAseguró que su demanda contra Google no interfiere con la libertad de expresión “porque no quiero que borren videos” del escándalo mediático de los 90 conocido como el “caso Coppola” -explicó- sino para distanciarse de su nombre y respetar su “Derechos y garantías de las víctimas del delito’.

“Tal vez el mío sirva como inicio de un gran debate que se debe dar en la Argentina y que es tendencia mundial” sobre el derecho al olvido y la regulación de los buscadores de Internet, dijo a Télam.

En este sentido, explicó su caso: “Es raro porque fui víctima de un crimen” y la experiencia es equiparable a la experiencia de “una persona que se convierte en víctima de robo o violencia sexual, que luego destaca en su vida profesional y no quiere que (siempre en el buscador) aparezca siempre primero que ha sido robado o violado”.

La empresaria aseguró que “no está de acuerdo” en absoluto. Declaraciones de Martín Becerry, Doctor en Ciencias de la Comunicación, quien confirmó que si la Corte Suprema aprueba la decisión de la Sala en el caso de Natalie Denegri “Podrías sentar un precedente muy peligroso que abre la puerta a la censura”.

“No pido que se eliminen las noticias de la época, pero sí que no aparezcan videos del programa de Mauro Viale, en el que participé siendo menor de edad, al ingresar mi nombre y apellido, porque no transmiten nada. informativa o de interés público, sino por el contrario apoyar la violencia de género, mediática y digital”, dijo.

El comunicador aseguró que la demanda no se basa en el llamado “derecho al olvido”, que aún no está reglamentado en el país, sino en la Ley 27.372 sobre derechos y garantías de las víctimas del delito, que “protege la intimidad y garantiza un trato digno” a estas personas y “así como las leyes y tratados internacionales sobre violencia de género, niñez y adolescencia.

“Siendo menor de edad, un juez me implantó drogas en 1996 y me detuvo ilegalmente solo porque era vecino de un famoso al que quería chantajear, así que luego gané una demanda con el estado con dos casos penales. que lo ratifiquen”, dijo.

Y agregó: “No hay duda de que el dolor y el daño que me han causado es imborrable en la biblioteca de mi vida, pero Google no es la vida, sino un negocio se atribuye a definir lo que somos, ponderando y diseminando arbitrariamente información, incluso información falsa.

Además, recordó que ella participaba en estos programas de televisión “cuando estábamos en la era analógica”, pero después de años “me trasladaron arbitrariamente a la era digital” al subir este contenido a internet.

Denegri, radicada en Estados Unidos, donde ha desarrollado una exitosa carrera como presentadora de televisión y realizadora de documentales durante los últimos 10 años, se preguntó por qué aún hoy, cuando su nombre ingresa en un buscador utilizado por el 95% de los usuarios, ella “define mí insertando estos videos en la página 1. “.

“Hasta que, Yo era muy joven y después de una detención de tres días me llevaron directamente al programa Mauro Viale. No entendía lo que estaba pasando, me manipularon durante mucho tiempo “. el Señaló.

Producto de la causa armada y estas participaciones televisivas en estado de vulnerabilidad, “todos mis sueños han sido interrumpidos y perdidos”.

“Recuperé mi libertad ambulatoria solo porque perdí mi trabajo, apoyo económico, privacidad y anonimato. “Yo nunca pedí que fuera famosa, no fui a los medios voluntariamente a revelar mi vida, y para cuando fui detenida ilegalmente, ya se habían publicado innumerables mentiras sobre mí en los medios”, dijo.

Y aunque Denegri triunfa en Estados Unidos, donde ya ganó 22 premios Emmy por su trabajo como presentadora de televisión en Warring Hearts y una serie de documentales que allí se proyectaron, asegura que no fue gracias, sino a pesar del Caso Coppola.

“Tuve que irme del país para desarrollarme profesionalmente, muchos dirán, ‘así se ha hecho famoso’, pero en Estados Unidos no conocen el caso y no tiene nada que ver con lo que yo he venido a hacer allá, como un patrocinio social y un programa de periodismo solidario”, expresó. concluyó.