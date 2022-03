China niega haber enviado armas a Rusia

Para Qin Gang, condenar a Rusia no resolverá la situación. Foto: AFP

Embajador de China en los Estados Unidos Qin GangDijo el domingo que su país no había enviado armas a Rusia para su uso en Ucrania, pero no descartó la posibilidad de que pueda hacerlo en un futuro próximo.



“Hay desinformación sobre China, que brinda ayuda militar a Rusia, la rechazamos”, dijo el diplomático. cuando se le preguntó en la televisión CBS si China podría enviar dinero o armas a Rusia.



“China dice que no envía alimentos, medicinas, sacos de dormir y alimentos para bebés a ningún lado, ni armas ni municiones”, dijo.La agencia AFP informó al respecto.



preguntó por qué China Sin condenar la guerra en Ucrania como una “invasión”, el diplomático respondió: “No debe ser ingenuo. La convicción no resuelve el problema”.



El funcionario también dijo que el presidente chino Xi Jinping pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que “considere reanudar las conversaciones de paz”.



En una larga llamada telefónica el viernes, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a su homólogo chino que si brindaba apoyo material a Moscú en la guerra de Ucrania, tendría “consecuencias” para Pekín.



Hasta ahora, China ha resistido las críticas a su aliado ruso por invadir Ucrania, a pesar de que funcionarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros han instado.



Qin dijo que su país seguía “apoyando las conversaciones de paz y pidiendo un alto el fuego inmediato”.



Biden advirtió a China sobre el problema de las armas. Foto: Archivo



Según él, el método de condena pública de Rusia, que muchos en Occidente están promoviendo, “no ayuda”.



“Necesitamos razón, necesitamos coraje y necesitamos buena diplomacia”. justificado.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha asegurado que las potencias occidentales deben tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia.



Hoy, el primer ministro británico, Boris Johnson, respaldó los llamamientos para que China se una a la condena de la invasión rusa.



“A medida que pasa el tiempo y crece la cantidad de atrocidades rusas, creo que es cada vez más difícil y políticamente vergonzoso para la gente tolerar activa o pasivamente la invasión de Putin”, dijo Johnson. al Sunday Times.



Mikhail Podoljak, uno de los principales asesores de Ucrania, Volodymyr Zelenský, pidió ayer a China que “condene la barbarie de Rusia”.



Si Beijing ayuda militarmente a Rusia, dijeron los analistas, podría convertir un estancamiento transatlántico ya explosivo en una disputa global que enfrentaría a Occidente contra la segunda economía más grande del mundo, poniendo los mercados internacionales en caos.