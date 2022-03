Arranca la última semana de campaña antes del referéndum en Uruguay

Ambos sectores buscan contacto personal en las calles para sumar adhesión. Foto: Eliana Obregón.

Uruguay entra este lunes en la última semana antes referéndum del domingo 27. en el que se pondrán en juego 135 artículos de la megaley clave para la presidencia de Luis Lacalle Pou, con un escenario en el que la gestión gubernamental parece inevitablemente mesurada, y un último tramo de campaña muy concreto, el trabajo de tú a tú por la complejidad de la norma y la intención de reducir el número de indecisos.

Reuniones en plazas, pequeños eventos en el barrio, toda la presencia posible en medios y redes, Recorridos por ferias, mesas de difusión en la Rambla de Montevideo e incluso visitas puerta a puerta fueron variantes utilizadas hasta el momento, que sin duda se intensificarán en los pocos días que restan para llegar a los colegios electorales.

Las encuestas publicadas hasta el momento muestran cierta paridad en el número de Sí y No, con un esquema que de alguna manera replica lo que suele ocurrir en las elecciones: el Sí, apoyado por gran parte de la oposición, es fuerte en Montevideo y ciudades más grandes, y el No, defendido por la partido gobernante, conduce mejor hacia el interior.

El 8 de julio de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Urgencia Discrecional (LUC), de 475 artículos, El eje del liderazgo de Lacalle Pou, un texto que ha introducido cambios clave en ámbitos tan diversos como la seguridad, la salud, la educación, la energía o los derechos laborales.

Entre otras cosas, las cuestiones de LUC restringe el derecho de huelga, declara ilegales las manifestaciones en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”introduce un número “delictivo” y eleva el límite de transacciones en efectivo a 100.000 dólares, lo que permite el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

qué más, elimina la obligatoriedad de la educación inicial y reduce las funciones del Estado en la materia, crea una modalidad de desalojo express para viviendas de alquiler y evita el modelo cooperativo de construcción de viviendas y habilita el cierre y/o privatización de áreas estratégicas de la estatal petrolera Ancap.

Desde la restauración de la democracia en 1985 Con este comunicado de urgencia, solo se enviaron 13 proyectos de ley a los eurodiputados: 9 fueron aprobadas y 4 rechazadas, pero solo 3 de estas iniciativas estaban en la categoría de “derecho colectivo”.

Movimientos sociales, sindicales, cooperativos, feministas y políticos creyeron que el consentimiento fue dado por un mecanismo antidemocrático y cuestionaron 135 artículos, por lo que recogieron cerca de 750.000 firmas en plena pandemia para forzar un referéndum.

Y una vez verificados los titulares y anunciada la fecha de la consulta, se lanzó una campaña que implicó cierta polémica y se intensificó con el aumento de las semanas.

La primera discusión fue porque la Corte Electoral asignó un color azul claro -muy interiorizado como color “nacional”- para las papeletas del No y rosa para las papeletas del Sí.

Además de fortalecer su propio voto, los dos sectores utilizarán poco del referéndum que resta para reducir el número de indecisos.

Con el final de la campaña llega una curiosidad: el juevesal final del período de la campaña, Uruguay y Perú están jugando para las eliminatorias de la Copa del Mundo en Qatar, y se espera que el Estadio Centenario refleje este tramo final. El central sí ya ha llamado, “al estadio con una rosa para animar al equipo”.

Además, los sectores del Sí tienen que luchar contra el voto vacío, históricamente en torno al 2% o 3%, porque cuenta a favor del No. Este porcentaje, aunque pequeño, en definitiva puede ser crucial.

Comisión Nacional por el Sí finaliza campaña “Cuarenta razones en 40 días” explicar en detalle el daño que LUC causa a varios sujetos.

Y reforzó la idea de una campaña “capilar” -adjetivo que varios de sus dirigentes habían hecho propio- para pensar en una tarea de acercamiento personal con cada ciudadano.

Si bien nadie admite abiertamente que gran parte de la definición de la votación se resolverá por simpatía con el gobierno o la oposición, todos asumen que hay un gran porcentaje de “candidaturas ya definidas” en ambos lados.

El senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penades se animó a decirlo así: “Hay un gran porcentaje que votará según las preferencias de su partido y otro porcentaje que es imparcial, que no le importa”, admitió. , en testimonios para Télam.

Para el resto de sectores, avanzada será la última semana en el lateral la oficialidad del “cuerpo a cuerpo, el trabajo cuerpo a cuerpo y una presencia intensiva en 332 lugares del interior y del área metropolitana de Montevideo”.

Penades subrayó que en esta fase final, el papel de “diputados y senadores en la tarea de una explicación completa será central, porque los propagandistas del referéndum no utilizan argumentos verdaderos, recurren a medias verdades y tratan de confundir”. “Incluso podemos decir que están cometiendo terrorismo verbal”, denunció.

Por su parte, el titular de la Federación Uruguaya de Vivienda de Asistencia Mutua (Fucvam), Enrique Cal, integrante del Comando del Si, señaló que “todos los días hay actividades en todas partes del país que tratan de convencer a quienes tienen aún no decidido”.

“Estamos en las etapas finales. Definitivamente la gente va a volver a demostrar su sabiduría y que sabe lo que debe hacer en los momentos clave para cambiar el atropello que es LUC”, dijo Cal Télamu.

El martes, los promotores de Yes utilizarán la cadena oficial de radio y televisión para un mensaje de 7 minutosy un día después el propio Lacalle Pou se convierte en la cara del No en rueda de prensa, una decisión que ha despertado cierto resentimiento no solo por la presencia del mandatario -los presidentes uruguayos no pueden hacer campaña- sino también porque la cadena de ayer en un lapso de tiempo evidentemente más largo.

“Hay un final abierto. La victoria sí es posible. Será toda una semana de movilización con potencial de militancia, que fue diferente en este proceso, pero también después de las votaciones”, explicó José Olivera Télamu, docente sindical. y miembro del Comando del Sí.

En medio de la pugna por los votos aparecen dos sectores curiosos: Bandera Roja, brazo mediático del Partido Comunista Marxista-Leninista del Uruguay (PCMLU), sin reconocimiento del tribunal electoral, exige la abolición del voto; y la organización de ex votantes oficialistas, que anunció la creación del Partido Azul-Blanco, propone votaciones vacías en algunos temas, mantener la “ideología de género” y no detener los juicios a militares y dejar de filtrar empresas públicas por ” tibieza” del ejecutivo.