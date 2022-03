Por un puñado de dólares… ¡falso!

Ilustración de Osvaldo Revora.

El tipo acechaba allí solo en un Peugeot 504 negro, que brillaba bajo la lluvia ruidosa. Llovía sin piedad en la esquina de Villa Dominico. Y saltó del taxi, ya con Taurus en la mano, justo cuando la 4×4 roja se detuvo frente a la quinta de la calle Suipacha, a media cuadra de Comodoro Rivadavia. “Carolina” acaba de llamarlo Nissan Pathfinder.

Con ese nombre ficticio, Nélida Goitía (33) se ofreció en Pussycat, un cabaret de Lanús Oeste.

Esta parte de la trama comenzó la mañana anterior en la penumbra del lugar. Su silueta asomaba sobre el escenario al ritmo de “Tiburón a la vista”, un viejo éxito de Wawancó. La pista de baile estaba vacía.

En la barra, los tres hombres bebieron en silencio. Al final de la canción, la mujer bajó de su pedestal para caminar de mala gana hacia uno de ellos. Luego se sentaron en una pequeña mesa en la parte de atrás. Eventualmente, fueron a un gabinete privado. El cliente lo invitó a por cocaína antes de proponerle continuar con el alboroto en su casa. La mujer aceptó gustosa. Y subieron a bordo de la camioneta roja. Lo cierto es que Carolina encontró algo en la recámara del sujeto que la mantuvo despierta más que un polvo blanco: caja de zapatos llena de dólares.

Se lo hizo saber a “Chabuc” a la mañana siguiente. Así se llamaba Ramón Páez, un pequeño delincuente que actuaba como su proxeneta. Sus ojos brillaron. Así que esa noche, después de una espera paciente, salió con su arma a la intersección del conductor del Pathfinder. Técnicamente, la suya era la “entrada”. Es posible que en medio del trueno y el tamborileo de la lluvia, los vecinos no escucharon un solo disparo de la faena, ni la vieron retirarse con la presa; A primera vista, unos doscientos mil dólares.

Era el 22 de mayo de 1991. En los días siguientes no hubo información sobre el asesinato del agente de la SIDE Oswald Caracciolo en su casa.

fiebre del dólar

Durante un allanamiento en Parque Leloir, la policía incautó 25.000 billetes de 100 dólares agrupados en decenas de 10.000. Algunos desaparecieron en el camino….

Desde el punto de vista financiero, fue un año muy difícil. El primer día de marzo se anunció un cambio de gabinete: el canciller Domingo Felipe Cavallo pasó al Ministerio de Economía en reemplazo de Erman González. Como dicen, un castillo histórico.

Ocurre que casi cuatro meses antes el retraso del cambio provocó una incursión en el peso y una explosión inflacionaria, entre otras disfunciones. Entonces caballos lanzó un plan de convertibilidadbasado en la paridad entre perro y dólar. El estamento expresó su acuerdo con esta medida con notable entusiasmo, al igual que el comunero. La ilusión de una moneda fuerte estaba en su apogeo. Fue en tal contexto político que se desarrolló esta historia.

El 18 de mayo fue un sábado indescriptible, cuyo único atractivo mediático fue la victoria del tenista Albert Mancini sobre el español Sergi Bruguera en el Open de Italia.

En ese momento, Guillermo Albino Vega, un empresario gastronómico (según sus papeles), cruzaba a toda prisa la Triple Frontera hacia Ciudad del Este con su esposa y dos hijos adolescentes. Aparentemente, no tenía otro fin que buscar nuevos horizontes en el Paraguay.

En ese mismo momento, decenas de uniformados y civiles ingresaron a la fuerza a una quinta de la calle Los Baqueanos, en el exclusivo barrio Parque Leloir, al oeste del Gran Buenos Aires. Junto a la casa, el lugar contaba con una piscina, un quincho y una especie de taller. Los intrusos fueron allí. Pertenecían a la División de Falsificación de Moneda de la Policía Federal y contaban con el apoyo de un grupo de la SIDE.

Los hechos se precipitaron con una impronta casi coreográfica. El dueño del departamento, un hombre de cabello oscuro y figura robusta, intentó escapar a través de los fondos. pero fue detenido por tres suboficiales después de que saltó su pico; Los otros dos individuos ya estaban esposados ​​en el césped.

En la distancia, el hombre no podía creer lo que veía. Completamente calvo, de mediana edad y delgado, parecía paralizado por la conmoción. no fue nada menos Héctor Fernández, mejor conocido como “El Artista”. Y no había nadie como él en el arte de hacer dinero apócrifo. Tanto es así que su excelencia profesional fue reconocida por la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que en sus registros figuraba como el mejor falsificador de todos los tiempos. El acto argentino no fue debidamente reconocido.

En una palabra, En esa oportunidad fueron incautados 25.000 billetes de $ 100 agrupados en fajos de diez mil.

El comisario Demetrio Spataro, quien estuvo a cargo del operativo, no ocultó su horror ante la ausencia del líder pandillero de algunos de sus compañeros durante el censo. No sabía que este último ya había salido del territorio nacional con documentos creados también por Fernández llamado “Guillermo Albino Vega”. Realmente Se trataba de Daniel Ricardo Bellini, más conocido como el “Rey de la Noche”, por ser dueño de la famosa discoteca Pinar de Rocha.

“Se nos escapó de los dedos”, murmuraba una y otra vez el comisario.

Mientras tanto, uno de los hombres de la SIDE logró colarse entre sus ropas había una veintena de fajos de billetes falsos.

No era otro que el Agente Caracciolo.

tipo de cambio flotante

El Chabuco Páez cayó en un intento de cambio de 200 dólares de “luto”.

El Chabuco, respirando con fuerza, pensó por un momento en el cadáver de su víctimase derrumbó con un tiro en la cara sobre la alfombra de una cabaña en la calle Suipacha. Luego puso el pie en el suelo.

Durante mucho tiempo condujo un Peugeot sin rumbo fijo. La lluvia no paraba y estaba sudando profusamente. Estaba entre nervioso y emocionado. Pensó que había asestado el golpe de su vida. Al mismo tiempo, se vio atraído por un dilema: contarle a Carolina sobre su vuelo reciente o no. Lo pensó hasta la mañana siguiente.

Al final, decidió guardar silencio, no sin antes honrar al donante con un obsequio. Para ello, se dirigió al distrito comercial de Lanús.

Así que se dirigió a la casa de cambio de la avenida Hipólito Yrigoyen. Y poner en el mostrador dos billetes verdes que los convierten en 200 pesos argentinos ganados con esfuerzo.

El empleado los inspeccionó antes de pasar a la pequeña oficina contigua. Un minuto después, dos policías ingresaron al complejo. y Cuando vio que estaba rodeado, solo pudo murmurar:

– ¿Algún problema, oficial?

De hecho, había un pequeño problema: acaba de entregar dos billetes con la misma numeración. Y así terminó en la oscuridad.

El final de la historia

Bellini, Rey de la Noche, fue detenido en noviembre de 1994 en Paraguay. Fue extraditado a Buenos Aires y pasó dos años en prisión. Poco después, otros diez años por el asesinato de mujeres.

Una semana después, Ramón Páez fue asesinado a puñaladas en la prisión de Olmos.

Fernández obtuvo su libertad tres años después. Y murió en 2013.

Bellini mientras disfruta de su exilio paraguayo, estuvo caprichosamente involucrado en el crimen de Leopold “Poli” Armentan, otro “Rey de la Noche”. El problema en sí no exageraba. Pero a raíz de ello se conoció su paradero en Asunción.

allí estaba Detenido en noviembre de 1994, fue extraditado a Buenos Aires y pasó dos años en prisión.

En 2008, tuvo otro fracaso criminal: ir encarcelado por matar a su pareja, la bailarina de gaita Morena Pearson. Por eso pasó diez años tras las rejas. Siempre y cuando, ya enfermo de Parkinson, se beneficiara de la “condición”.

En la actualidad, su vida transcurre en Ramos Mejía sin nuevos sobresaltos.