Mesa judicial: se acabó la investigación de políticos y hay espías

En el Banco Provincia se dieron cita funcionarios del Gobierno de Vidal, dirigentes del PRO, miembros de la AFI y empresarios.

Juez Federal La Plata Ernesto Kreplak concluirá la próxima semana con la adopción de un comunicado de investigación de los líderes políticos acusados ​​en el caso de la supuesta constitución de una mesa judicial anticomunitaria en la provincia de Buenos Aires durante gobierno de María Eugenia Vidaly comienza escuchar a los ex miembros del Servicio Federal de Inteligencia (AFI) también imputado en el expediente.

Senador provincial Juan Pablo Allan es citado el lunes (Juntos), pero todo indica que la investigación debe posponerse hasta que el Senado de la Provincia de Buenos Aires discuta su inmunidad o encuentre una vía alternativa para que el legislador cumpla con este acto procesal.

El alcalde de La Plata, Julio Garro, vendrá el miércoles y En la corte federal el viernes 1 de esta ciudad, espera El exdirector del Servicio Federal de Inteligencia (AFI), Darío Biorci, quienes asistieron a una reunión realizada el 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia de Buenos Aires para discutir cómo procesar a los líderes de los departamentos de construcción en La Plata.

Juez Kreplak ya Investigó a todos los comerciantes y funcionarios del gobierno de Vidal quienes asistieron a esta reunión: solo uno de los comerciantes decidió responder a las preguntas, mientras que todos los demás se negaron a declarar y presentaron una defensa por escrito.

La estrategia de los emprendedores fue similar en todos los casos: Confirmaron su asistencia a la reunión, dijeron que fueron convocados de manera “institucional”, dijeron que se involucraron en buscar una solución que el Estado les pudiera brindar a sus conflictos con la Unión de Trabajadores de la Construcción de La Plata (Uocra) y negó conocer a los espías que asistieron a la reunión.

Los dos últimos acusados qué le dieron la investigacion en caso de que fueran exviceministro de Justicia de Buenos Aires Adrián Grassi y exministro de Trabajo del mismo distrito Marcelo Villegas quien rse negó a participar en maniobras criminales pero que admitieron haber hecho contacto directo con agentes de la AFI, algo cuestionado en el expediente.

“Mi ingreso a la AFI fue únicamente por cuestiones de trabajo, era en mi calidad de mediador de los distintos actores en el juicio, y tuve que interceder por las víctimas de las acciones del señor Medina”, dijo. Grassi, quien se presentó ante el juez Kreplak el jueves.

Reunión de Villegas y Macrim en Casa Rosada

villegaspor su parte, no solo dio detalles de sus contactos con agentes de la AFI, con quienes supuestamente no tuvo contacto, sino que también dio detalles de una reunión que convocó a Casa Rosada en 2017 para hablar sobre el entonces líder de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pat” Medina.

“Cuando entré me di cuenta que había una reunión en la que estaba tratando el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, entonces me llamaron. Destaco que era el último tema para tratar el tema actual. reunión, porque después nos hemos ido todos a discutir el tema”, dijo Villegas en un comunicado que presentó ante el tribunal.

“Los participantes se sentaron en sillas alrededor de una mesa ratona frente a la chimenea de la Presidencia de la República y estuvieron presentes el propio Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, la Ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el Ministro Germán Garavano (Justicia), el Ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich) y el señor Gustavo Arribas (AFI)”, explicó Villegas.

“Resulta que luego de la reunión en la Cámara de los Comunes con el presidente Macri y algunos miembros de su gabinete, No recuerdo cómo apareció en escena el abogado (Juan Sebastián) Destéfano. Siempre pensé que era el abogado de la presidencia de la nación porque así se me presentaba. Después de mucho tiempo ya través de las noticias que se difundieron en los medios masivos de comunicación, me enteré que él era el jefe de asuntos legales del Servicio Federal de Inteligencia.narró Villegas.

“Además de un contacto casi nulo con Destéfan, y de haber visitado solo una vez el Servicio Federal de Inteligencia (AFI), quiero dejar constancia puntual de algunos de los temas que entiendo son de suma importancia para dejar en claro que tuve absolutamente Nada que hacer. para tratar el supuesto montaje ilegal de cualquier caso judicial”, continuó en la página 10 de su defensa, afirmando que “No he estado y nunca he estado en contacto con esa organización o sus miembros. Ni antes, durante ni después de los hechos que VS está investigando”.

Origen de la causa

Este caso comenzó desde denuncia presentada por la Contralora de la AFI Cristina Caamañopor encontrar vídeo en que aparecieron Funcionarios del gobierno de Vidal, líderes su área política, miembropara AFI y comerciantesque combinó un tema exclusivo: Uocra La Plata y “Pata” Medina.

El contenido de ese video.aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a la reunión, ahora está siendo investigado como parte de un supuesto arreglo ilegal destinado a dañar a Medina y otros líderes de Uocra La Plata.

“Créame, si pudiera, y se lo niego en cualquier parte, si pudiera tener a la Gestapo, una fuerza ofensiva que acabara con todos los sindicatos, lo haría”, dijo Villegas en Grabaciones. esa reunión

el caso esta bajo investigacion “Diseño e implementación de una estrategia -aprobada o aprobada en los niveles superiores del gobierno nacional y provincial- dirigida a la judicialización de la situación del conflicto actual por la actuación del seccional Uocra la Plata o su Secretario General y familiares”, durante 2017, según el expediente.

En ese contexto, “existirían diversas actividades de inteligencia prohibidas, como realizar tareas de campo y acceder a diversas bases de datos sin orden judicial, lo que permitiría a agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia Federal, cuyo producto luego fue utilizado por funcionarios de la misma agencia informante”. ” .

La investigación busca determinar si ha habido presiones, propuestas o negociaciones entre AFI y/o funcionarios del gobierno provincial con el poder judicial y/o la fiscalía, se trataba de una “violación de las normas procesales penales relativas al menos a cuestiones de jurisdicción”.

Los dos últimos imputados citados La investigación para esta primera parte de la investigación es exdirector de Asuntos Jurídicos de AFI, Juan Sebastián Destefano, y exdirector de contrainteligencia Diego Dalmau Pereyracitado por 29 y 31 de marzo resp.