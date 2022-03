Medina: “Villegas quería armar una banda que persiguiera a los unionistas y viniera por mi cabeza”

Medina acusó al exministro Marcel Villegas de “armar una banda para perseguir a los sindicalistas”.

sindicalista de la construcción Juan Pablo “Patá” Medina acusó al exministro de Trabajo de Buenos Aires, Marcel Villegas, de “armar una banda para perseguir a los sindicalistas”. y dijo: “Hasta ahora no pudieron probar nada de lo que me acusaron“, en referencia a la causa que se le inició durante el reinado de Mauricio Macri, y en el marco de la investigación por la creación de una mesa judicial destinada a perseguir a los sindicalistas y opositores al gobierno anterior.

“Hasta ahora, no pudieron probar nada de lo que me acusaron” El sindicalista dijo a Radio 10 este sábado desde su casa, donde lleva “casi año y medio bajo arresto domiciliario, que, sumado a lo que hizo en dos cárceles, suman un total de casi cinco años de prisión”. .”

Este viernes, la exministra María Eugenia Vidal Marcelo Villegas admitió en juicio que en 2017 fue citado a una audiencia en Casa Rosada hablar de las situaciones asociadas al sindicato y al entonces presidente Macri aprovechó para poner a disposición a funcionarios de su gobierno, incluido el jefe de Inteligencia Gustavo Arribas.

Villegas: “Si pudiera tener la Gestapo para acabar con todos los sindicatos, lo haría”.

“Cuando entré me di cuenta que se estaba haciendo una reunión a la que me habían agregado para tratar el último tema: Pat Medina y la UOCRA La Plata, entonces me llamaron. Destaco que era el último tema a tratar. “Porque todos nos retiramos después de discutir el tema”, dijo Villegas en un informe que entregó al juez federal Ernesto Kreplak.

En este caso, Pat Medina dijo hoy que Villegas “quería armar la ‘pandilla’ para perseguir a los sindicalistas e ir tras mi cabeza” y de la misma manera opinó que “Hay fiscales que parecen estar asociados a un partido político”.

“Me acusaron de todo, prácticamente de terrorista, pero lo que más me interesó fue la actuación de esta justicia y el hecho de que me llamaran a declarar sobre un tema más político que judicial”, agregó.

Un exfuncionario de Vidal fue designado por la justicia para convocar a una reunión realizada el 15 de junio de 2017 en la sede del Buenos Aires Banco Provincia (Bapro), a la que también asistieron directivos del Servicio Federal de Inteligencia (AFI), y cuyo único tema analizaba acciones contra La Plata.

El caso del juicio comenzó con una denuncia presentada por la actual contralora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que el grupo descubriera videos de una reunión en Bapro.

Medina aseguró que cuando vio el video de la reunión de Villegas en el Banco Provincia, “le dio mucho miedo a mi familia”.

Villegas admitió que Mauricio Macri lo había llamado a Casa Rosada para hablar de Medina.

“Dos meses antes de que se armaran estos casos me reuní con la exgobernadora María Eugenia Vidalov, le mostré algunos avances en algunas de las obras hidráulicas de La Plata y me felicitó. Según se dice, tenía buena relación con ella. Alcalde Garro , recordó.

Medina también dijo que también tuvo “dos reuniones con Villegas, antes le pregunté por qué paralizaron una obra hidráulica en La Plata, dejando en la calle a 600 personas, y me dijo que tenían órdenes de investigar lo que yo decía”. hacer con él, pero todo siguió igual, y lo que me intrigó fue que el proyecto, que costó 2.000 millones de pesos cuando se suspendió durante seis meses, luego se encareció cuando se hizo, unos 8.000 millones”, dijo Medina.

Villegas le dijo al juez que Macri lo había vinculado con el exjefe de la AFI Gustav Arribas.

El tránsito de Villegas por el Juzgado Federal 1 de La Plata demoró menos de una hora: escuchó cargos en su contra; Se negó a responder a las preguntas y dejó una defensa escrita negando haber participado en maniobras ilegales.

Luego contó cómo las gestiones de la provincia de Buenos Aires se verían en problemas entre los contratistas de la construcción y los gremios de la zona.

“Desmiento rotundamente que armé a escondidas una o más cosas para el señor Juan Pablo Medina y sus familiares, o que no participé en la maniobra con ese fin. No me importa ningún evento que eventualmente se organice para ello, Dijo Villegas en un comunicado. carta a la que Télam tuvo acceso.