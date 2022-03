Malvinas: ¿un gran aglutinador?

Ilustración de Pablo Blasberg.

A pesar de sus contradicciones, sus claroscuros, análisis, nunca se ha asentado que crucen la bola número 5, es justo coincidir en que, en general, hay dos elementos que prácticamente unen a los hinchas argentinos que aún no han sido vistos como pesos pesados. directivas, pero como ciudadanos de a pie, los que en definitiva marcan con su devoción y mantienen la gran historia del fútbol argentino: la justificación de Islas Malvinas y la simbólica venganza consumada por Diego Maradona en el Estadio Azteca.

Pensémoslo así y sin edulcoradas concesiones: ¿cuál es la relación general entre la comunidad futbolística en el día a día, cuáles son sus reglas de oro?

En general, desde hace varias décadas en el contexto de un paulatino declive del reconocimiento del otro desde el lugar de la fraternidad absoluta o relativa.

“La mano de Dios” en el Estadio Azteca.

Prevalece la lógica de lo irreductible versus la desconfianza, la desconfianza, cuando no el rechazo abierto, en definitiva, lo que Sigmund Freud llamó con acierto “el narcisismo de las pequeñas diferencias”.

Aparentemente solo la ‘Mano de Dios’ y el ‘Juego de Todos los Tiempos’ y solo Malvinas en su faceta justificativa, en la evocación de los soldados caídos y en el rechazo a las abominables prácticas de la dictadura militar son argentinos muy cercanos al fútbol. aficionados. y oscurecer las diferencias o ponerlas entre paréntesis por una razón superior.

Inspirándose en esta hipótesis, si se quiere ser optimista, Télam ha explorado la mirada de tres especialistas del deporte y la política: el periodista Ezequiel Fernández Moores, el sociólogo Pablo Alabarcese y el filósofo del deporte César Torres.

Ezequiel Fernández Moores

“En principio estoy de acuerdo en que el fútbol y la idea de patria son refugios unificadores, Malvinas también”, admite Fernández Moores, advirtiendo sobre un “problema latente de manipulación que no es solo un problema argentino y obliga a estar atento”. .” El fútbol es tan generoso, importa tanto y hace tanto ruido que cualquiera puede subirse a la grada”.

“Es por lo menos discutible, aunque tengamos un problema tan delicado como el de Malvinas, que con el arte de la gracia nos convirtamos en los únicos pueblos que marchan hacia un futuro próspero, de progreso y de justicia. Si no, recordemos lo que pasó cuando Francia ganó la Copa del Mundo en 1998 con una selección de varios jugadores afrodescendientes Los editoriales de un periódico francés hablaban de la llegada de la nueva Francia, pero resultó que un poco más tarde, en la elección, el socialista Lionel Jospin fue claramente empujado por la derechista Jean Marie Le Pen”, agregó Fernández Moores.

A continuación, habló de la turbulenta polémica que suscitó haber sido enviado por una agencia de inteligencia a informar sobre el Mundial de España de 1982, “mientras el país estaba en guerra. Fue una de las experiencias más duras de mi carrera profesional”.

“En una rueda de prensa en Valencia le hice una pregunta incómoda a Joao Havelange, el presidente de la FIFA, y como estaba bloqueado, censurado, el alcalde del ayuntamiento notó algo que le gustó y me invitó a tomar algo y me dijo: ‘ Mira, tengo que admitir algo. Sería mejor que Argentina no ganara la guerra. Es una dictadura que se instala en el gobierno. Y estamos recién comenzando la democracia, el posfranquismo, y tememos que si ganan, nuestro ejército sea valiente y se vaya a Gibraltar.

Pablo Alabarces

Esta pregunta sin respuesta de qué pasaría si triunfaran las oscuras aventuras del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri es también motivo de preocupación para el sociólogo Alabarca: “Aunque es problemático, estoy de acuerdo. Tal vez, como alguna vez comentó Beatriz Sarlo, nuestra sociedad nunca terminó de procesar el Mundial del ’78 y el de Malvín, en términos de cierta sombra de culpa con la dictadura, con el régimen’.

Según Alabarces, este efecto unificador de Malvinas funciona efectivamente, pero se desplaza: “Esto quiere decir que Malvinas no se recuerdan con culpa. Malvinistas enviados a la época de la conquista no se recuerdan. Malvinas se recuerdan con dolor, pero no con el dolor. de narcisismo herido. Dolor, derrota, no se siente tanto como narcisismo, “eh, perdimos la guerra.” Se siente más dolor por los muertos, por las víctimas, y hay un tirón.

“Entonces en ese dolor, sí, por ejemplo, el acto de Maradón en México en el 86 implica una unanimidad bastante similar, y por otro lado, es una relación con la lucha con Inglaterra y lo que actúa como una especie de venganza, eternamente debatida y tirada. .”

Y como Malvinas y la lucha con Inglaterra por el Mundial de 1986 son un tema común, un sociólogo especialista en deportes y política ofrece otra consideración: “Maradona es un símbolo dibujado, no un símbolo unánime. Se puede compartir la alegría en relación a la Copa del Mundo y a Maradón como personaje deslumbrante, único, como idea bastante consensuada, pero Maradona en general no es un símbolo unánime”.

“Es más un símbolo prolongado. Tal vez más que las Islas. Hay unanimidad, acuerdo y dolor, pero se supone que la unanimidad y el consenso siguen siendo difíciles y erróneos. Cuando se trata de guerra, sí”. , a los argentinos nos falta debate, nos debemos el debate. La categoría de soldado como héroe es discutible”, reflexionó.

César Torres

Torres, filósofo del deporte, define el tema como “muy sugerente” y apoya ampliamente la hipótesis de Malvinas como concepto unificador.

En ese sentido, enfatiza que “todo indica que la sociedad argentina acepta de manera mayoritaria el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, incluidas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Las excepciones serían algunos grupos minoritarios”. t jump es inglés” y también en las banderas, que en muchos casos dicen “Malvinas son argentinas”, que son izadas por los hinchas en los estadios”.

“Sin embargo”, insta Torres a distinguir, “que el universo futbolístico comparta la visión imperante de la soberanía argentina sobre las islas no significa que se esté formando comunidad. Se reconoce, por supuesto, una posición compartida, pero no necesariamente sustenta lazos comunes. .” que minimicen o reduzcan las discrepancias existentes’.

“Y también se me ocurrió que quizás el universo futbolístico no reconoce del todo que hay un elemento unificador de que el fútbol es una práctica social. Además de los colores del propio club, hay un interés por los bienes internos y los estándares de excelencia. .” lo que une, o al menos debería unir, y el hecho de que la competencia requiere el reconocimiento mutuo como moralmente equivalente a los intereses comunes. A menudo ignoramos este generador de comunidad. Reconocerse como miembro de la comunidad futbolística es, o al menos significa necesariamente, reconocer al resto como compañeros con los mismos intereses”, agregó el filósofo deportivo, y no dudó en advertir que en torno a Malvín acecha una pura cultura machista. “

Torres lo expresó así: “El tercer elemento a considerar, aunque el tema Malvinas promoviera, entre comillas, la fusión, es que la fusión sería desde el rechazo a los ingleses y no desde el interés común. crear lazos colectivos y trabajar juntos para construir una nación inclusiva, justa y solidaria que incluya islas”.

“Otro punto que también tiene que ver con Malvinas como promotor de la unión es el fútbol como espacio masculino que reproduce el orden genérico imperante. Esa lógica no la evita el accidente del fútbol en torno a Malvinas. Thatcher, Thatcher, Thatcher, ¿dónde está? ¿ella? Maradona la busca para c… “Las conexiones en estos términos simbólicos son problemáticas y deben ser repensadas. No todo volumen es un volumen que debe aceptarse como se recibe o se articula. Es importante considerar el tema de género, dijo. concluyó.