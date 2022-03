Litto Nebbia, Nicki Nicole y Él Mató se lucieron en la tarde que unió la era de la música

Nicki Nicole (foto de Julián Álvarez)

La leyenda del rock argentino Litto Nebbia y sus temas históricos, el diseño dance fresco de Nicki Nicole y el indie de He Killed y Motorcycle Police fueron los grandes atractivos de la segunda tarde de Lollapalooza Argentina en el autódromo de San Isidro, en la grilla, sin proponérselo, diseñó un camino musical que conectó épocas.

Es que entre el inicio del set de Litto Nebbia con “Si no son más de las tres”, el mismo tema que BA Rock sorprendió a principios de los 70 al acercar el folclore al movimiento con su crossover con Domingo Cura; hasta “I’m gone”, con la que Nicki Nicole concluyó su actuación con Duki y Bizarrap como invitados, abarca más de 50 años de música popular argentina joven.

Todo esto tuvo lugar menos de una hora antes de la audiencia, en la que, literalmente, los más pequeños y los mayores compartieron sus historias musicales.

Litto Nebbia (Foto de Julián Álvarez)

Una de las parábolas más lindas del rock argentino es la presencia del responsable “Balsa” En este encuentro musical demostró que las intenciones no cambian con el tiempo, excepto las formas que toman los diseños artísticos.

Acompañado por Ariel Minimal, a la guitarra; Leopoldo Deza para teclados e instrumentos de viento; Nica Corley, a la guitarra; y su hermano Juanchi, a la batería -ambos de Los Reyes del Falsete- interpretaron la inolvidable actuación llena de clásicos de Litto Nebbia.

“Zamba nueva para mi patria”, “El rey lloró”, popurrí con “El viento dice la lluvia” y “Ayer mismo”, “Quien quiera oír, que oiga” y “Así es la vida”, fueron algunos de los temas. . que sonaba animado en este contexto.

El guitarrista de Nebbia, Ariel Minimal (Foto de Julián Álvarez)

Sin embargo, el gran destaque fue “No permitiré”, no solo por el texto, sino también por el impacto de ver las antiguas pinturas del artista proyectadas en el fondo del escenario. Resultó bastante que las fotos y el video de lo que sucedía en el escenario se proyectaban enmarcados, como si fuera una vieja foto familiar.

“Harmony Is What He Needed” significó el final de la presentación de Litt con un movimiento de su mano, pero no hubo tiempo para detenerse en la imagen cuando Nicki NIcole comenzó a gritar desde el otro lado del escenario.

En la presentación, en la que puso sobre la mesa todo su encanto natural, la joven artista se mostró firme y confiada en el mundo musical de la balada pop, destellos relucientes de rock y rythm & blues y nuevos ritmos urbanos.

“Colocao” y “Mala Vida” lanzó la presentación presentó a No Te Va Gustar como banda invitada sorprendente en la canción “Venganza”; y esto terminó por desatar el delirio general cuando Bizarrap y Duki subieron al podio para “Ya me fue” luego de preparar el terreno con “Wapo traketero” y “Mamichula”.

Nicki Nicole (foto de Julián Álvarez)

Mientras esto sucedía, en un escenario diferente Cantante estadounidense y compositora de LPuna compositora con un carácter cuya voz le recuerda a Cher, pero su actitud musical está directamente relacionada con Alanis Morisette.

Anteriormente con su cuota de indie rock Mató a un policía motorizado Ha demostrado que ya está acostumbrada a los grandes festivales y que incluso fuera de los horarios en los que le toca tocar, tiene un cartel sólido que le permite pisar fuerte.

Sus giras evidentemente incluyeron “Síntesis de O’Konor”, “Magnetismo”, “El Tesoro”, “Yoni B” y “Ahora Impresiono Cosas”.

Al caer la noche, Khea se apoderó de uno de los escenarios centrales mientras la presencia estelar Ametralladora Kelly, Gato Doja y en principio tahydar forma definitiva a este segundo día,