Personajes públicos, artistas y organizaciones celebraron absolución de Higui

Absuelven a Eva “Higua” de Jesús, acusada de un delito de homicidio simple tras defenderse de un ataque de violación grupal. Foto: Daniel Dabove

Personalidades públicas, artistas y organizaciones han celebrado en las últimas horas, a través de sus redes sociales, la decisión del Juzgado N° 7 de San Martín de absolver a Eva “Higui” de Jesús, quien fue acusada de un delito de homicidio simple tras defender un atentado de violación masiva. .

Vía hashtag”Higui absueltoCientos de usuarios de Twitter celebraron el castigo y catalogaron a Higua como tendencia.

“¡Liberaron a Higua! ¡Qué gran emoción Higua! ¡Así nos defendemos! #Absolucionparahigui”, dijo la cantante y compositora de hip-hop Sara Hebe y la también músico fundadora de La Taradas y La Cosa Mostra, Paula Maffia tuiteó: emoticonos de corazones.

No hace mucho alguien me dijo: el feminismo y la movilización social no son asuntos legales. Hoy, Higui ha sido absuelta, más que nunca: feminismo legal 💜 – Soledad Deza 🕸 @Sole_Deza 18 de marzo de 2022



La abogada tucumana Soledad Deza, que logró la liberación de Belén, una joven que pasó casi tres años en prisión por abortar, también dijo en sus redes: “Hace no mucho, alguien me dijo: el feminismo y la movilización social no es un asunto legal. Hoy, cuando absolvieron a Higui, más que nunca: feminismo legal”..

Diana Maffía, filósofa y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de Magistrados de Buenos Aires, enfatizó: “Lo que corresponde a eso. Liberación para Higua. Es justicia”.

Para Luciano Fabbri, miembro del Instituto para la Masculinidad y el Cambio Social, con la absolución, “se siente un tufillo a justicia”.

“Nadie puede ser obligado a resignarse a la crueldad de quienes pretenden imponer la supremacía heteropatriarcal a costa de la dignidad, la identidad, la libertad y la vida. Higui libre, no lésbico-odio”, agregó.

Higui ha sido absuelto y puede sentir la ráfaga de justicia.

Nadie puede ser obligado a renunciar a la crueldad de quienes pretenden imponer la supremacía heteropatriarcal a costa de la dignidad, la identidad, la libertad y la vida.

Higui gratis, no más lesbian-hate. – Lucho Fabbri🏳️‍🌈 (@LuchoFabbri) 17 de marzo de 2022



También comentaron organizaciones e instituciones involucradas en la lucha por los derechos humanos.

Recordada por la Coordinadora Antipolicial y Represión Institucional (Correpi) que “la pelea sirve”, se unieron en el canto “Lesbiana se defendió y salió absuelta de la batalla”.

En tanto, la Fundación Huésped tuiteó: “Higui ha sido absuelto y nuestro país hoy es un poco más justo”.

Otras figuras políticas participaron en los reportajes y se manifestaron en las redes, junto a la ministra de la Mujer, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y su homóloga de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

“Después de tantos años de dolor y lucha, Higui ha sido absuelto hoy. Ha resistido la violencia machista y la justicia lo ha reconocido. Por fin se ha hecho justicia”, dijo Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno porteña.

Natalia Zaracho, diputada de Cartonera por la Patria Grande, dijo: “¡Gran noticia! Gran abrazo de Higua y de todos los compañeros que estaban en la calle”.

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, hizo lo mismo: “¡Déjenlos salir de Higui! Celebremos este triunfo de nuestra lucha, compañeras. Sigamos en la calle, juntas y organizadas”. , para conseguir todo lo que falta”.