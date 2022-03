Gallardo: “No nos une la victoria en el superclásico”

Gallardo confirmó el equipo para el Superclásico: salieron los mismos 11 que contra Gimnasia VER VIDEO

Marcelo Gallardo explicó este viernes que no tienen la “deuda” de ganar el superclásico, que conocen “la calidad del rival”, pero que le importa cómo llega su equipo y cómo juega su equipo.

En rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Boce en el Monumental, por la 7ª Copa de la Liga Profesional, Gallardo dijo que “no nos debe una victoria en el superclásico. Hemos jugado muchos partidos en nuestra gestión. matices en todos. Ha habido partidos históricos, pero cuando empieza, es una nueva etapa. Lo que pasa se deja atrás y te enfocas en el siguiente. Me importa cómo llego allí, me gusta y puedo seguir el ritmo”.

“Sabemos la calidad del rival, pero vamos a por ella como siempre. Me interesa cómo llegamos al superclásico. Me gustó mucho el partido contra Gimnasia. Me parece que hemos ido creciendo futbolísticamente, desde de menor a mayor, y estamos bien para rato, para seguir apoyándolo”, dijo Gallardo, quien confirmó al equipo inicial antes de preguntar.

River formará el mismo 11 de 4-0 ante Gimnasia: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.



“Se lo di al equipo porque así lo sentí. Si no lo doy, no lo doy. Si lo doy, también me cuestionan porque lo doy. Confío en mi equipo”, dijo.

El “Muñeco” Gallardo despejó así las dudas sobre De la Cruz, Agustín Palavecin o Juan Fernando Quinter y señaló que “es una decisión técnica. De la Cruz estuvo bien, toma el ritmo del partido”.

En cuanto al colombiano Quintero, el DT puntualizó que “algunos jugadores son más importantes para entrar desde el banquillo que para ser titulares. Los partidos cambian desde el banquillo”.

Gallardo admitió que “nos estamos retando a ser mejores. Es muy difícil ganar dominio en el fútbol argentino, dominar los 90 minutos. Hemos ganado, hemos perdido merecidamente ante Unión y hemos puesto el listón alto. Me pregunto cómo Llegamos allí a los juegos, cómo evolucionan los jugadores, me pregunto cómo llegamos allí”.



Para el técnico Rivera, actual campeón del fútbol argentino, “el comportamiento de los jugadores es el principal objetivo para ver cómo están y el contexto del partido. El rival está jugando, el rival está actuando o también puede tener algún control sobre el juego.” . Y también tienes que poder jugar cuando no puedes controlarlo. Trate de sufrir lo menos posible”.

“Las emociones cambian y se afectan para bien o para mal, no por lo que pasó antes. Hay que estar preparado para todo en un partido, porque puede cambiar y la psique es muy importante”, dijo el ex de 46 años.

Sobre la camiseta amarilla que eligió Boca para el partido, Gallardo dijo: “Cada uno cree lo que cree, y está bien. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie”.

“No me importa la camiseta que se pongan, sé que vamos a jugar contra Boka”, dijo.

Respecto a los 72.000 hinchas que agotaron boletos en cuestión de horas y las expresiones que recibe su equipo, como banderas, Gallardo dijo: Es emocionante y uno sigue apreciando el apoyo y la aceptación de la mejor manera posible. Estamos agradecidos de que agreguen tal color al espectáculo”.

Sin embargo, el DT aclaró que “me gusta un hincha que anime en la cancha sin actos de violencia. Que ame el club y los colores reales. Humbuk le pone color a las gradas, pero queremos hinchas que tengan esa pasión real por los colores. Y eso se muestran sin violencia”.

Finalmente, en cuanto a los árbitros, Gallardo afirmó que “los árbitros deben estar tranquilos para hacer su trabajo de la mejor manera posible. No me gusta hablar con los árbitros para crear un clima favorable o desfavorable”. Darío Herrera será el juez principal del clásico entre River y Boca el domingo a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.