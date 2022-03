El cine, esa eterna pasión… del cine

“Cine en el cine” es un concepto que se ha extendido a lo largo de las décadas y se ha convertido en un (sub)género en sí mismo: relatos cinematográficos épicos, sitcoms ambientadas en escenas cinematográficas, retratos de artistas neuróticos dominados por su ego y el sufrimiento… cine conflictivo creaciones convertidas en objeto de interés en las propias películas.

Esta tendencia cobra nueva fuerza con los estrenos en salas “Competencia oficial”una película de los argentinos Marian Cohn y Gaston Duprat rodado en plena pandemia en España con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez como protagonistas. Una visión satírica del proceso creativo no es nueva para estos directores, que ya se han sumergido en el mundo de las bellas artes (“Artista”, “Mi obra maestra”), literatura (“Querido ciudadano”) e incluso arquitectura (Muž The Man Next Door ’), pero ahora se ven envueltos de lleno en la desgracia de los negocios y el cine.

“Competencia oficial” VER VIDEO

“Competencia oficial” se centra en los ensayos previos al rodaje de “Rivalidad”, la historia de un enfrentamiento entre dos hermanos enfrentados, en la ficción de Antonio Banderas (popular estrella) y Oscar Martínez (prestigioso actor y maestro de jóvenes) bajo la atenta mirada de la manipuladora directora Lola Cuevas (Penélope Cruz).

Después de la primera escena en la que millonario de la industria farmaceutica (José Luis Gómez), que quiere hacer algo importante después de los 80, como construir y luego donar un puente o hacer una película de arte como esta, Cohn y los hermanos Duprat (porque Andrés Duprat es coguionista) apuestan por una aparición implacable del acaparamiento de celos, envidia, resentimiento, narcisismo, hipocresía y cinismo en las artes.

De Tarantino a los Coen

“Entonces en Hollywood”

Si esta coproducción argentino-española se basa en la ficción más pura (aunque se percibe cierta responsabilidad con algunos colegas locales), otras películas recientes se han basado -ciertamente, muy vagamente- en historias reales. “Érase una vez en Hollywood”, la película de Quentin Tarantino con Leonard DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie disponible en Amazon Prime Video, tuvo en cuenta aspectos relacionados con el clan Manson, el asesinato de Sharon Tate en 1969 y la presencia de otros personajes como Roman Polanski, Bruce Lee o Steve McQueen; mientras que “Mank” (Netflix) de David Fincher nos traslada aún más al pasado con la difícil situación del guionista Herman Mankiewicz (Gary Oldman) cuando escribe “Citizen” para Orson Welles en medio de un estudio de Hollywood.

“Entonces en Hollywood” VER VIDEO

El Hollywood clásico también es el foco de varias películas de los hermanos Joel y Ethan Coen (de Barton Fink con John Turturr y John Goodman, hasta ¡Hola César! con George Clooney, Josh Brolin y Ralph Fiennes) o Woody Allen (desde “La rosa púrpura de El Cairo” hasta “La mirada de los demás”), mientras que el cine mudo también “Artista”una película en blanco y negro del francés Michel Hazanavicius con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman y James Cromwell, que ganó cinco premios Oscar en 2012, incluyendo mejor película, director y actor.

Otros cineastas han hecho cartas de amor al cine, como es el caso de Martin Scorsese con “La invención de Hugo Cabret” y de Giuseppe Tornatore con “Cine Paraíso” o se reía de sus aspectos más patéticos, como Ben Stiller en “A Movie War”, sobre el elenco de una película bélica que acabó convirtiéndose en auténticos soldados; Entró Tim Burton “Edwood”, sobre quien fue considerado el peor director de la historia; o “The Disaster Artist: Masterpiece”, que en este caso es la peor película de todos los tiempos: “Habitación”por Tommy Wiseau.

El cine en su forma más artística y amateur es el punto de partida de comedias como “rebobinar”Michel Gondry, con Jack Black, Mos Def y Danny Glover; “Zack y Miri hacen porno”, Kevin Smith, con Elizabeth Banks y Seth Rogen; y “La vida en el olvido”de Tom DiCill con Steve Busce, Catherine Keener y Dermot Mulroney, sobre las dificultades de la producción independiente casi sin presupuesto.

“Cantando bajo la lluvia”

El cine clásico de Hollywood también es rico en historias de directores y estrellas que buscan hacer realidad sus proyectos o ser víctimas de los excesos de la industria. Un viaje tan limitado como arbitrario y caprichoso nos llevaría “Los viajes de Sullivan” (1941), Preston Sturges, con Joel McCree y Veronica Lake, sobre un director de cine acostumbrado a hacer películas ligeras, que decide hacerse pasar por vagabundo con la idea de hacer un cine más comprometido y social; “Crepúsculo de la vida – Sunset Blvd” (1950), de Billy Wilder, con William Holden, Gloria Swanson y Erich von Stroheim para este trágico melodrama sobre la relación entre un guionista y un mítico salvaje caído en desgracia; “Cantando bajo la lluvia” (1952), musical de Stanley Donen y Gene Kelly sobre la transición del cine mudo al sonoro; “Prisioneros del mal” (1952), de Vincent Minnelli, con Kirk Douglas, que interpreta a un productor demasiado parecido al todopoderoso David O. Selznick; y “Condesa descalzo” (1954), de Joseph L. Mankiewicz, sobre la vida de una estrella (Ava Gardner) contada por un guionista y director (Humphrey Bogart).

“Ocho y medio”

El cine en el cine fue una constante en la cinematografía europea con títulos como “Tres caras para el miedo – Peeping Tom” (1960), la inquietante obra del inglés Michael Powell; “Ocho y medio” (1963), del italiano Federico Fellini, con Marcello Mastroianni como cineasta sin inspiración; “Noche Americana” (1973), del francés François Truffaut; o -aler y con origen en España- “Tesis” (1996), Alejandro Amenábar, un estudiante (Ana Torrent) que investiga el inframundo de las películas extremas conocidas como snuff (que suelen incluir asesinatos, torturas, suicidios, necrofilia, asesinatos neonatales); o “La niña de tus ojos” (1998), de Fernando Trueby, sobre las desgracias de un grupo que viaja a Berlín para rodar en virtud de un acuerdo entre Francia y Hitler (esta película tuvo una secuela en 2016 llamada “Reina de España”).

“El último magnate”

Y volvamos a cruzar el Atlántico para recuperarnos “El último magnate” (1976), la transposición de la obra inacabada de F. Scott Fitzgerald a Hollywood, dirigida por Elia Kazan y con un reparto encabezado nada menos que por Robert De Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum y Jeanne Moreau; “Reglas del juego – Jugador” (1992), una sátira de Robert Altman con Tim Robbins en el papel principal como gerente del estudio, quien recibe amenazas de muerte de uno de los muchos guionistas cuyos proyectos rechazó; “Nombre del juego – Get Shorty” (1995), la comedia negra de Barry Sonnenfeld con John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo y Danny DeVit sobre gánsteres en el mundo del cine; o Boogie Nights: juegos de placer (1997), de Paul Thomas Anderson, con Mark Wahlberg, Burt Reynolds y Julianne Moore por la incursión en la industria del porno en los años setenta.

Podríamos continuar la lista e incluso cubrir varias otras partes de esta sección con más y más títulos. El cine es arte, entretenimiento y negocio, un universo fascinante y patético a la vez, con unos grandes artistas y gestores y otros verdaderamente despreciables. Con todos estos flecos, facetas y contradicciones, sigue siendo el ambiente ideal para narrar una variedad de comedias y dramas o una combinación de ambos géneros: tragicomedia en el cine y en la vida.