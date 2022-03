EEUU y la UE acusan a Rusia de cometer crímenes de guerra

Blinken salió el miércoles a respaldar la declaración del presidente estadounidense. Foto: Archivo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el jueves que los ataques de Rusia contra civiles en Ucrania constituyen “crímenes de guerra” después de que el presidente Joe Biden llamara al presidente ruso, Vladimir Putin, un “criminal de guerra” el miércoles y acusara a Moscú de no desarrollar un “esfuerzo significativo”. en el frente diplomático.



“Apuntar deliberadamente a civiles es un crimen de guerra. Después de toda la destrucción de las últimas semanas, me resulta difícil concluir que los rusos están actuando de manera diferente”.acusó a Blinken durante una rueda de prensa en la que aclaró que el proceso legal de acusación aún estaba en curso, informó AFP.



La declaración del jefe de la diplomacia estadounidense se produjo después de que Biden, en un diálogo con la prensa en la Casa Blanca, calificara al líder ruso de “criminal de guerra” tras anunciar un paquete de 800 millones para ayudas de seguridad a Ucrania.



El portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, persuadió la declaración del presidente para que explicara Biden “habló con el alma” tras ver imágenes de la guerra en Ucrania, pero que la calificación de “criminal de guerra” es un proceso que “se lleva a cabo” en la Cancillería. Las notas de hoy de Blinken muestran que el proceso ha terminado.



El Kremlin respondió de inmediato a las palabras del presidente, considerándolas “una retórica inadmisible e inexcusable del jefe de Estado cuyas bombas mataron a cientos de miles de personas en todo el mundo”.



Este jueves, Blinken dijo que estaba “de acuerdo” con la opinión de Biden, agregó que sus “expertos documentan e investigan posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania” y prometió compartir los frutos de esta investigación. organizaciones destinadas a encontrar “responsables”.



Preguntado por las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que continúan en paralelo al conflicto, el Ministro no ocultó su escepticismo.



“Por un lado, felicitamos a Ucrania por estar en la mesa de negociaciones, a pesar de que es bombardeada cada minuto del día”, dijo, y agregó:



En su explosión, Biden llamó a Putin un “criminal de guerra”. Foto: AFP



También explicó que él cree que Rusia podría enviar funcionarios a Ucrania para servir como gobiernos locales.



“Moscú podría traer funcionarios de Rusia para que sirvan como gobierno local y actúen como ellos describen como apoyo económico”, dijo, y agregó que esta sería una forma de que los ucranianos sean dependientes.



en la misma línea, advirtió contra China, tras una reunión de altos funcionarios estadounidenses y chinos el pasado lunes en Roma y en vísperas de una llamada telefónica entre Biden y su homólogo chino Xi Jinping.



“Tememos que estén planeando asistencia directa a Rusia con equipo militar para ser utilizado en Ucrania. El presidente Biden hablará mañana con el presidente Si Jinping y dejará en claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción en apoyo de la agresión rusa”, agregó. . el Señaló.



“Y no dudaremos e impondremos costos sobre usted”, dijo.



China tiene “la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin y hacer cumplir las reglas y principios internacionales que él afirma cumplir”, pero “parece ir en la dirección opuesta cuando se niega a condenar la agresión”.al tiempo que insistía en que se presentara como un árbitro neutral”, lamentó Blinken.



Esta es la advertencia más clara que Estados Unidos ha emitido a China desde el comienzo de la invasión de Ucrania y se produce solo unas horas antes de las conversaciones entre los dos presidentes programadas para el viernes.



La reunión, la cuarta entre los dos líderes desde que Biden fue presidente, busca “mantener abiertos los canales entre Estados Unidos y China”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado, dijo AFP.



Los dos líderes discutirán la “competencia” entre Washington y Beijing “así como la guerra entre Rusia y Ucrania y otros temas de interés común”, dijo.



Estados Unidos elevó aún más el tono cuando en una reunión reciente en Roma entre el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, y el diplomático número uno del Partido Comunista de China, Yang Jiechi.

En línea con Estados Unidos, Borrell renunció para condenar a Rusia. Foto: Archivo

El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borell, dijo que Rusia estaba cometiendo “crímenes de guerra” en Ucrania y condenó los constantes “ataques deliberados” de sus fuerzas armadas contra la población ucraniana y la infraestructura civil.



“La UE condena enérgicamente a las fuerzas armadas rusas y sus líderes, que continúan atacando a la población civil y la infraestructura de Ucrania”. dijo el ministro europeo de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado.



Añadió: “Los perpetradores de estas graves violaciones y crímenes de guerra, así como los funcionarios gubernamentales y líderes militares responsables, rendirán cuentas”.



Para el jefe diplomático europeo “Tales ataques deliberados contra civiles e infraestructura civil son vergonzosos, censurables y absolutamente inaceptables”. y “constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario”.



Por otro lado, recordó que ayer fue bombardeado el teatro de la ciudad portuaria de Mariupol, aunque claramente identificado como refugio de civiles, incluidos niños.



Además, según la ONG Human Rights Watch, las fuerzas rusas lanzaron tres ataques separados contra la ciudad de Mikolajiv, según el comunicado.



Un funcionario europeo también publicó una frase similar en su cuenta de Twitter: “La guerra de Rusia contra Ucrania y su gente ahora dura 3 semanas, 21 días, cuando Rusia bombardea ciudades ucranianas. Comete crímenes de guerra, ataca a civiles, mata de hambre a la gente, mata niños y miente directamente al respecto”.



Y agrego: “La guerra de Putin debe terminar ahora”.



La UE reiteró su llamado a Rusia para que “introduzca un enfoque humanitario no perturbado” en Ucrania, y enfatizó que el Kremlin no tiene derecho a usar la fuerza unilateralmente en un tercer país.por lo que “tiene toda la responsabilidad” por esta agresión militar y la destrucción y pérdida de vidas que causa.



En línea con lo ordenado ayer por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el jefe de la diplomacia comunitaria añadió: “Rusia debe poner fin a todas sus acciones militares y retirar de forma inmediata e incondicional todas sus fuerzas y equipos militares del territorio de Ucrania”. así como “respetar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.



El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el 2 de marzo la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.