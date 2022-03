Derecho al olvido: El tribunal escuchó a la demandante, Denegri y Google en la última audiencia

Fotos de la primera audiencia. Foto: José Luis Schanzenbach

Cuatro ministros de la Corte Suprema entrevistaron este viernes a la fiscal Natalia Denegri y abogados de ‘Google’ para tener elementos de juicio al momento de decidir sobre la solicitud de un conductor para ser desindexado en su televisor de Internet. actuaciones en las que venció a otras mujeres.

La Corte Suprema lo confirmó la segunda y última audiencia pública antes de pronunciarse sobre la solicitud de Denegri, luego de escuchar ayer los alegatos de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires y los “amigos del tribunal”, representantes de personas naturales o jurídicas expertos en la materia del juicio.

Este viernes fue el turno de las partes -Denegri y Google- y el fiscal Víctor Abramovič, quien rechazó la solicitud de la entonces figura mediática en el caso Coppola alegando que el episodio es de “interés público” y se debe al carácter de “figura pública” del actor.

“Estamos tratando con información de interés público porque todos los aspectos de la cobertura del caso de Coppola son e incluyen peleas e intervenciones mediáticas protagónicas”, definió Abramovich.

El fiscal recordó que el mismo tribunal había definido que la desindexación de contenidos en internet “interrumpe el proceso de comunicación y por tanto tiene un grave impacto en la libertad” y puede calificarse de censura.

“No hay información inexacta o falsa (en los videos de los que Denegri pretende distanciarse)”.contribuido y luego señaló que “el daño (que el demandante alega haber sufrido) es una consecuencia previsible de la propia conducta”.

Por otro lado, los abogados de la actriz y productora de Miami, encabezados por el abogado Adolf Martín Leguizamón Peña, Rechazaron que Denegri se presentara voluntario para participar en los programas del fallecido Mauro Viale por el contrario, aseguraron que fue obligada “bajo amenazas y chantajes”.

Este argumento fue cuestionado indirectamente por el ministro Carlos Rosenkrantz, citando entrevistas recientes con Denegri, en las que el conductor dijo que “todo me sirvió mucho” y que “era buena plata, era hora (Carlos) Menem y pagaban bien”. .”

En todo momento, y especialmente durante las intervenciones de la abogada de Denegri, Graciela Medina, se hizo hincapié en la “violencia de género” presentado contra el solicitante al dejar esos videos en los resultados de búsqueda.

“La violencia mediática de género se puede evitar, y si el juzgado no la frena, se convierte en el segundo agresor”, dijo el abogado de Medina.

El pedido específico de Denegri es que Google deje de asociar su nombre con videos publicados en la plataforma de Youtube, que recopilan segmentos de reyertas, tanto físicas como verbales, entre mujeres vinculadas al caso Coppola, en las que policías y funcionarios de justicia intentaron involucrar a representantes. futbolistas en el narcotráfico.

A pedido de sus abogados, Denegri tomó la palabra y dijo: “Yo era menor de edad (20 años), yo era vulnerable: pasé por cosas terribles”.

“Vivíamos secuestrados productores, vivíamos en hoteles y nos llevaban a los canales”aseguró y resaltó: “Yo no pedí ser famoso, me hice famoso por el caso policial”.

Los abogados de Google crearon grupos consultivos, que permitieron que la Corte interviniera y expusiera sus argumentos, con Mariano Grondona (homónimo del periodista) en primer lugar.

Grondon se adhirió a los argumentos del abogado Abramovich, señaló No hay ningún acto ilegal en los videos enlazados y que el buscador no puede restringir el acceso a esta información. públicos, a menos que haya en ellos una ilegalidad que, reiteró, no existe.

“La sentencia (segunda instancia que acogió el pedido de Denegri) explica que los videos no están protegidos constitucionalmente (libertad de expresión), por su baja calidad artística, periodística y tiempo transcurrido, es decir: la sanción excluye la protección constitucional. sobre la base de las ‘preferencias’ de los jueces y sus criterios para determinar la calidad periodística, que es un tema que va más allá de ellos.

“La búsqueda y el acceso a la información pública es gratuito y solo se puede restringir si es ilegal”, insistió Grondon.

Tras escuchar a las partes y peritos, el tribunal debe ahora decidir si acepta la petición de Denegri, aunque sin plazos procesales, como ocurre con todas las intervenciones del Supremo.