Ucrania y Rusia actúan mientras EEUU envía armas y llama a Putin “criminal de guerra”

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de atacar a civiles. Foto: Xinhua



Funcionarios rusos y ucranianos celebraron por tercer día consecutivo Negociaciones para poner fin a la guerra. y en este contexto, se publicó en la prensa un documento de 15 puntos, aunque los negociadores ucranianos advirtieron que el texto contenía solo una “posición difícil para la parte rusa”.



La propuesta, revelada por el Financial Times británico, contendría un “compromiso” en el mismo espíritu del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov. “Hay una serie de acuerdos de redacción con Ucrania sobre el estado de neutralidad y las garantías de seguridad que están cerca de lograrse”, subrayó Lavrov. después de la ronda de negociaciones del martes. Sin embargo, el gobierno ucraniano dijo que solo se publicaron los puntos requeridos por Putin.



El Financial Times “publicó una propuesta que representa la posición exigente del partido ruso, nada más; la parte ucraniana tiene sus propias posiciones; lo único que confirmamos en esta etapa es un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y garantías para la seguridad de varios países”, dijo el negociador ucraniano Mykhailo Podoljak en su respuesta.



Una información publicada en un diario londinense añade que esta propuesta la incluye Ucrania no albergará bases militares ni armas extranjeras a cambio de proteger a aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, lo que dista fundamentalmente de las intenciones del Gobierno Verde, que el martes pospuso públicamente sus planes de sumar a su país a OTAN.



Mientras tanto, Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayuda de seguridad de 800 millones de dólares para Ucrania, dijo la Casa Blanca el día en que el líder ucraniano Volodimir Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos.



“El mundo está unido en nuestro apoyo y en nuestra determinación de hacer que (el presidente ruso, Vladimir) Putin pague un alto precio”, dijo Biden. Así lo ha anunciado la agencia de noticias Europa Press.



Biden atacó a Putin el miércoles, al que respondió el Kremlin. Foto: Archivo



Se redirigirá la cantidad que se utilizará para comprar varias armas. transferencias directas de material militar por parte del Ministerio de Defensa al ejército ucraniano “para ayudarlos a defender su país de una invasión no provocada e injustificada” de Rusia, dijo la Casa Blanca.



Tras este anuncio Biden habló con la prensa y llamó a Putin un “criminal de guerra”palabras que el Kremlin consideró “retórica inaceptable”.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden “habló desde el alma” después de ver imágenes de televisión de “las acciones bárbaras de un dictador brutal durante su invasión de un país extranjero”.



Hasta ahora, ningún funcionario estadounidense ha utilizado públicamente los términos “criminal de guerra” o “crímenes de guerra”, a diferencia de otros estados u organizaciones internacionales, como el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y el primer ministro británico, Boris Johnson. agencia de noticias AFP.



“Consideramos esta retórica del jefe de Estado, cuyas bombas han matado a cientos de miles de personas en todo el mundo, inadmisible e inexcusable”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



En el frente de guerra, Ucrania condenó el miércoles tres nuevos ataques rusos contra civilesdos en la ciudad sitiada de Mariupol y otro en Chernigov, en este último caso con al menos 10 muertos, pero Moscú negó que atacaría objetivos no militares.



“En Chernigov, los soldados rusos dispararon contra las personas que hacían cola para comprar pan: al menos 10 muertos”, escribió en Twitter el servicio de comunicaciones estatal ucraniano Europa Press.



La agencia de noticias agregó que desde el comienzo de la invasión rusa, la oficina del fiscal de Chernigov ha presentado al menos 200 casos de crímenes de guerra por parte de las tropas rusas.



Pero El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, acusó al nacionalista ucraniano del ataque y aseguró que todas las unidades de las fuerzas armadas están “fuera de Chernigov”.



A medida que se prolongan las conversaciones, la lucha continúa. Foto: archivo



“Todos los muertos son víctimas del terror de los nacionalistas ucranianos o estos videos son otro montaje del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)”agregó el funcionario, informó la agencia AFP.



Las otras dos quejas de Ucrania sobre ataques rusos contra civiles provienen de Mariupol, una ciudad portuaria estratégica entre Crimea y Donbas.



El primero de los ataques se registró alrededor de las 15:30 (10:30 en Argentina) por el lanzacohetes Grad sobre un convoy de civiles que se dirigía de Mariupol a Zapiroyia, informó el Ejército según AFP.



Las autoridades también publicaron una fotografía del niño herido y ensangrentado en el informe, y los militares dijeron que “según la primera evaluación, están muertos”.



Al mismo tiempo, la oficina del alcalde de Mariupol anunció que el teatro, donde se escondían “cientos de civiles”, fue bombardeado.



“El avión lanzó una bomba sobre un edificio que albergaba a cientos de civiles. No es posible establecer un balance inmediato porque continúan los bombardeos en esta zona residencial”, dijo la alcaldía en Telegram, junto a una fotografía del teatro con su fachada destruida.



El Ministerio de Defensa de Rusia se ha pronunciado en contra de las acusaciones, afirmando que “la aviación rusa no ha realizado ninguna tarea relacionada con los ataques a las instalaciones terrestres en Mariupol este miércoles”.dijo el Sputnik.



En cambio, Konashenko informó que el ejército ruso había destruido varias instalaciones de infraestructura militar, incluidos centros de comunicaciones, en la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, a casi 400 km de Chernigov.