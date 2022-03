Reconocido oficialmente visita de AFI de Vidal para tratar temas relacionados con “Pat” Medina

Imagen de mesa de juzgado donde funcionarias del gobierno María Eugenia Vidal han revelado la existencia de presuntas causas armadas contra opositores y desean una “Gestapo” contra sindicalistas y (Foto archivo video)

los Adrián Grassi, ex Viceministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se negó a declarar el jueves en un caso que investiga un presunto proyecto de estrategia ilegal para perjudicar a los gremios de la construcción de La Plata como Juan Pablo “Pata” Medna, pero agregó escrito en el que sabía visitó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para discutir el tema.

“Mis ingresos en AFI eran puramente comerciales, estaban dentro de mis funciones Intermedio entre diferentes actores prueba y tuvo que abogar por las víctimas de los hechos del sr. Medina”, dijo ex Primera Ministra María Eugenia Vidal en una edición con la que Télam coincidió.

Grassi fue uno de los participantes en una reunión celebrada el 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia de Buenos Aires, a la que asistieron otros miembros del gabinete de Vidal; el alcalde de La Plata, Julio Garro; El senador provincial Juan Pablo Allan, contratistas de la construcción de La Plata y exmiembros jerárquicos del Servicio Federal de Inteligencia (AFI).

Video de esta reunión, que ahora se investiga como parte de la supuesta armados ilegalmente para dañar Medina y otros dirigentes de la UOCRA La Plata fue llevada a juicio a través de una presentación de la inspectora de la AFI, Cristina Caamaño, quien anunció que encontró material audiovisual mientras se realizaban procedimientos de limpieza de rutina en los discos duros de la agencia.

Grassi entregó un escrito de 49 páginas en el que como primer paso cuestionó la competencia del juez Juzgado Federal de La Plata Ernesto Kreplak intervendrá en este expediente: argumentó que si se investiga un presunto plan en el que pudo estar involucrado el Gobierno Nacional (en ese momento estaba a cargo Mauricio Macri), el caso debe ser tramitado en La Plata Corte Federal. comodoro pyEn la ciudad de Buenos Aires.

también pidió la cancelación de la grabación como prueba que inició la investigación.

Adrián Grassi, exviceministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declinó declarar, pero presentó un breve informe en el que admitió haber visitado la AFI sobre el tema. (Archivo de foto)

Cuando el exviceministro de Justicia de Vidal refutó las pruebas en su contra -siempre por escrito- señaló que una de sus funciones era actuar como enlace con el poder judicial y el Ministerio Público y que intervino en asuntos relacionados con “Pata” Medina, siempre en su afán proteger los derechos de los empleadores quien afirmó haber sido víctima de amenazas por parte del sindicalista.

“En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del sector de la construcción de la ciudad de La Plata para informarme sobre las situaciones de conflicto que han sufrido por la actuación ilegítima del señor Juan Pablo Medina de la filial La Plata. UOCRA”, dijo en su defensa Grassi, quien luego agregó que estas situaciones amenazaban a las empresas que pretendían emprender.

“Mi consejo siempre ha sido el mismo: acudir a los tribunales y denunciar los hechos por los que fueron perjudicados, tratarlos con las herramientas que marca la ley y encontrar una solución definitiva”, dijo Grassi. empresarios que, según se desprende de la carta, también les habló de la posibilidad de declarar como testigos con identidad reservada.

Refiriéndose a una reunión en Bapro, Grassi dijo que “allí no se ha cometido ningún delito ni se ha ideado un presunto plan criminal o similar” y confirmó que no sabia que me estaban grabando.

Un exfuncionario de Vidal también tuvo que dedicar parte de su destitución explica tu recibo AFI porque son parte de la imputación: el expediente lo muestra ingresó al centro de espionaje para reunirse con el exjefe de contrainteligencia Diego Dalmau Pereyraquien también estuvo en la reunión de Bapro y que en una ocasión asistió junto a Marcel Villegas, exministro de Trabajo de Vidal, también acusó.

“La participación en el Servicio Federal de Inteligencia de la nación no es un delito penal”, dijo Grassi al comienzo de su defensa, y agregó: No tenía motivos para pensar que se harían de otra forma”.

es hierba acusado por intervenir en el transcurso de 2017 en su calidad de Viceministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en diseño e implementación de una estrategia -decidida o aprobada en los niveles superiores del gobierno nacional y provincial- dirigida a enjuiciar el conflicto actual en torno a las actuaciones de la sección Uocra la Plata o de su Secretario General y familiares.

La exministra de Gobierno María Eugenia Vidalova Marcelo Villegas diría el viernes que revelará en un video que quiere tener a la Gestapo contra los sindicatos. (Archivo de foto)

“Esta estrategia judicial no se limitaría a brindar o priorizar la presentación de denuncias o pruebas, o, más en general, a garantizar las condiciones necesarias para que el poder judicial desempeñe sus funciones originales, sino que operando simultáneamente en el segundo nivel, esto implicaría la implementación varias acciones ilegales que tiende a garantizar un desenlace predeterminado en estos juicios”, es la acusación en su contra, según logró reconstruir Télam.

Entre estas acciones, “habría varias actividades de inteligencia legalmente prohibidascomo una actuación tareas de campo y acceso a varias bases de datos sin una orden judicial para permitir esto a los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia Federal, cuyo producto fue utilizado posteriormente por funcionarios de la misma Agencia Nacional de Inteligencia La generación del informe“, Dicen los investigadores.

En el caso también se investiga si estuvieron allí presiones, propuestas o hablando entre la AFI y los funcionarios del gobierno provincial con el poder judicial y el Ministerio PúblicoViolación del Código Procesal Penal referentes al menos a cuestiones de competencia’.

Está convocado para ser anunciado el viernes Exministro de Trabajo de Buenos Aires, Villegasautor de la frase más contundente del vídeo que dio inicio a este caso: “Confía en mí si puedo, y te lo negaré en cualquier parte si pudiera”. Gestapoun ataque que acabaría con todos los gremios”.