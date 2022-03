“Otra sentencia”, un retrato del encarcelamiento de jóvenes en una prisión atípica del Conurbano

Director Juan Manuel Repetto.

El eje de la experiencia es la experiencia del Centro de Contención Moreno, donde los jóvenes cumplen sus condenas por diversos delitos en una institución sin deberes, rejas y personal penitenciario. “Otra condena”documental de un periodista y un director Juan Manuel repetir que se inaugura hoy en el complejo Gaumont en la zona del Congreso.





Cárcel sin muros, sin personal armado y civiles controlados fue lo que despertó el interés de Repett: “Pensé que era un hallazgo periodístico, pero también pensé que tenía un gran potencial para convertirse en un documento de observación”.explica el director en comunicación con Télam.



“Estábamos interesados ​​en mostrar un enfoque diferente para trabajar con jóvenes presos y una nueva perspectiva para apoyar un debate abierto sobre los sistemas penitenciarios”.define el director sobre los objetivos de “The Next Sentence”, su tercer documental “Fausto también” (2016) un “miembro del jurado” (2019).



Télam: ¿Qué es lo que más le intrigó del Centro de Contención Moreno, que, por así decirlo, es una anomalía sistémica?



Juan Manuel Repetto: Lo conocí con la profesora de la UBA María Marta Bunge, que empezó a trabajar en el Centro de Contención de Moreno y dirigía un taller de huerta para jóvenes presos, y después de trabajar mucho en las cárceles, le costaba entender cómo trabajaba la gente en Moreno sin armas y sin barrotes. El solo hecho de que no existiera servicio penitenciario en el lugar y las autoridades, funcionarios y personal fueran civiles, ya ha propiciado un enfoque completamente diferente de la problemática de los jóvenes.



La mayoría de los niños provienen de “centros cerrados”, como se llama a las cárceles para niños menores de 18 años. El traslado lo realizan prisiones armadas acompañadas de perros, y al llegar al Instituto Moreno, regentado por un civil, se producen los primeros enfrentamientos entre los sistemas porque nadie puede llegar con armas ni presos esposados.



Todo esto parecía un descubrimiento desde el punto de vista periodístico, pero al mismo tiempo me parecía que tenía un gran potencial para convertirse en un documento observacional.





T: “Otra pena” sigue el proceso de “despenalización” de un joven que tiene que adaptarse a un nuevo lugar donde cumple su condena. ¿Fue una idea desde el principio mostrar la efectividad de este lugar?



JMR: Mi intención no era mostrar “efectividad” porque no puedo decir que después de pasar por Moren los jóvenes no vuelvan a delinquir, ni puedo poner como ejemplo a esta institución, porque solo podemos describir el trabajo que se hizo durante el tiempo que estábamos filmando. Estábamos interesados ​​en mostrar un enfoque diferente para trabajar con jóvenes presos y una nueva perspectiva para apoyar un debate abierto sobre los sistemas penitenciarios. Si estamos de acuerdo en que las prisiones solo empeoran las cosas, ¿por qué no difundir otro modelo que existe? Esto es lo que mostramos en el documento.





“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces



¿Cuál fue el proceso de selección de materiales, cómo armó la producción?



JMR: Surgió espontáneamente con los jóvenes detenidos como resultado de un proceso de diálogo previo que comenzó mucho antes de que se encendiera la cámara. Fui a visitar a Sebastián, un joven que ingresa al centro al inicio de la película, en el lugar donde antes estuvo detenido, en Virrey del Pino, antes de ser transportado a Moreno. También tuvimos presentaciones y entrevistas con otros pasantes antes de que comenzara la filmación. Luego, las cosas comenzaron a suceder después de que nos conocimos y teníamos confianza mutua con otros miembros del equipo.



Durante el montaje tuvimos que hacer una buena elección del material y se omitieron algunas cosas. Intentamos armar el guión de modo que prefiramos las historias de los cuatro jóvenes que más se interesaron en participar en la película y cuyas experiencias de vida se destacaron.



T: ¿La historia sugiere que todo el sistema de justicia penal debería trasladarse a centros como Moreno?



JMR: Definitivamente la forma en que funcionan las cárceles con el sistema penitenciario hoy en día no es buena para las personas ni para la sociedad en su conjunto. No sé si la experiencia de Moren se puede trasladar a la escala de todo el sistema. Pero me parece necesario que en las prisiones se apliquen métodos más humanos, que respeten a las personas y les ayuden a sacar algo mejor de ellas. Y luego crear principios que les permitan tener oportunidades afuera cuando recuperen su libertad. Tal vez este documento llegue a los tomadores de decisiones y los ayude a pensar o aprender sobre el trabajo de las personas que podrían contribuir al sistema.