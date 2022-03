Mike Myers vuelve al humor coral y absurdo con “The Pentaverate”

Mike Myers en su nueva serie de comedia Pentaverate.

actor canadiense mike myersReconocido por sus papeles protagónicos en la saga de comedia y películas de espionaje “Austin Powers”, vuelve a meterse en la piel de varios y absurdos personajes para una serie de fantasía en tono cómico. “pentaverato”que se estrenará en los próximos meses en la plataforma de streaming Netflix.



Según The Hollywood Reporter, un intérprete que también es conocido por su papel en El mundo de Wayne (1992) y por votar por Shrek en esta exitosa serie de animación, asumirá ocho roles junto al elenco. formado Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Jennifer Saunders y Lidia Oestemás.



Una tira que contendrá historias británicas jeremy hierrosseguirá la historia de una sociedad secreta compuesta por cinco hombres que han estado trabajando para influir en los eventos más importantes del mundo desde la Peste Negra en 1347 con nobles objetivos.





Tráiler “El Pentaverato” VER VIDEO



Con esta producción, Myers vuelve a explorar la interpretación de varios personajes en un mismo título como lo hizo por primera vez en “La novia como ninguna otra” (1993, Thomas Schlamme) y luego se sumergió en la trilogía Austin Powers (1997, 1999 y 2002), centrada en un excéntrico espía británico de los años 70 que parodiaba al clásico James Bond en un estilo grotesco y estrambótico.



Aunque su momento de mayor popularidad coincidió con el estreno de la saga y sus otros papeles importantes en “Shrek” (2001, 2004, 2007 y 2010), el canadiense se mantuvo relativamente bajo en la industria, aunque Ha protagonizado aclamadas películas como “Inglourious Basterds” (2009) y “Bohemian Rhapsody: The Freddie Mercury Story” (2018).



Además, hace unos meses, se hizo evidente que ya había firmado un contrato para formar parte del elenco de otra película del cineasta estadounidense David O. Russell (“Winner”, “American Scandal”), una película de época sobre una amistad inesperada entre un médico y un abogado que aún no tiene fecha de estreno definida pero espera llegar a los cines a finales de 2022.



“Pentaverato”, que Constará de seis episodios después de media hora.dirigida por un cineasta Tim Kirkby (“Fleabag”, “Grace and Frankie”) y produjo John Lyons, Tony Hernández Lilly Burns y jason weinberg.