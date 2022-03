La guerra de los tres ganadores anuncia una nueva competición

Moscú está tratando de resistir las sanciones occidentales.

Más día, menos día Rusia derrotará a Ucrania. este se quedara desmilitarizado, desnuclearizado, libre de armas bacteriológicas, desnacificado (aunque esta limpieza lleva algo de tiempo) y neutraliza. Su reconstrucción llevará años, pero si sabe formar un gobierno democrático y realista, lo conseguirá. La potencia vencedora, por su parte, tardará mucho en recuperar la credibilidad perdida en Occidente. gracias a una masiva y exitosa campaña mediática de desinformación y errores propios. Aunque afectada psicológica y económicamente, Moscú será una de las capitales del Nuevo Mundo, cuyos perfiles ya son visibles.

Estados Unidosen cambio ganó su mayor victoria: k bloquear el suministro de hidrocarburos a Europaderrotaron a Alemania y Francia y elevaron tanto los costos de su industria que la transformación energética se ha pospuesto durante décadas. Al mismo tiempo, al congelar una gran parte de las reservas de oro y divisas del banco central ruso, le dio a su oponente fuerte intervención financiera.

Sin embargo, el gran ganador de la jornada es China.. Con una economía robusta y en crecimiento, las sanciones occidentales contra Rusia no solo han fortalecido los lazos entre las dos potencias, sino que han asustado lo suficiente a otros países en desarrollo del Sur global como para aumentar el uso del yuan para reducir el daño que las posibles sanciones y/o bloqueos causarán. puede ocurrir. Moviéndose con soltura tanto en el yuan como en el dólar, la República Popular avanza cada vez con más fuerza en el suelo económico y financiero mundial.

Rusia tendrá que mantener su moneda.

Sistema Naciones Unidas y TODAS las instituciones relacionadas le han mostrado en los últimos veinte años y aparente incapacidad para organizar las relaciones internacionales. Sin normas consensuadas, reglas u organismos con poder de gobierno, no es posible mantener la paz. Si los vencedores de esta guerra no se ponen de acuerdo sobre las reglas mínimas de convivencia, se prevé otro enfrentamiento entre ellos.

Los mercados de petróleo y gas están actualmente en completo pánico. Ningún agente occidental quiere comprar fluido ruso, aunque Gazprom sigue suministrándolo adecuadamente a los clientes que han firmado contratos de tasa fija entre $ 100 y $ 300 (otros en el mercado spot pagan más de $ 3,000). Los bancos europeos temen otorgar préstamos para comprar hidrocarburos a Rusia debido a la histeria provocada por la ola de sanciones. Incluso el consorcio Wintershall-Dea, que iba a operar el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, canceló su parte de la financiación, de facto, siempre que el gasoducto nunca se pusiera en funcionamiento.

Europa importa unos 400.000 millones de metros cúbicos de gas al año, de los que 200.000 millones corresponden a Rusia. Tampoco puede reemplazar un volumen de este tipo de Argelia, Qatar o Turkmenistán. Definitivamente competirá con Asia por quien paga más y gana el otro.

El ataque a las exportaciones rusas también apunta a los metales de paladio, que son vitales para la electrónica. Rusia controla el 50% del mercado mundial de estos metales. Además, son gases raros -neón, helio, argón, xenón-, necesarios para la producción de microchips. El titanio es un cuarto más alto y Boeing (un tercio) y Airbus (dos tercios) dependen del titanio de Rusia.

Más que Rusia la reciente ola de sanciones está castigando a la industria alemana y a la economía europea. Tras el intercambio con Rusia, EE. UU. buscará evitar que la UE aumente el comercio con la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el acuerdo comercial más grande del mundo, que incluye a 15 países de Asia y el Pacífico, incluida China.

Hasta el momento, el juego de sanciones y contrasanciones no parece terminar. Aunque Moscú aún no ha anunciado su respuesta completa, un decreto oficial firmado el pasado sábado permite a las empresas rusas liquidar sus deudas en rublos. Así es como funciona: para pagar los préstamos obtenidos de un país sancionado que superan los 10 millones de rublos al mes, la empresa rusa en cuestión no tiene que hacer una transferencia en dólares o euros, sino que prefiere abrir una cuenta de correspondencia en rublos con un banco ruso. nombre del acreedor y transferir el importe adeudado a esta cuenta al tipo de cambio vigente. De esta forma, la factura se considerará legalmente pagada.

Esto significa que la mayor parte de los aproximadamente $ 478 mil millones en deuda externa de Rusia podría “desaparecer” de los balances de los bancos occidentales. El equivalente en rublos se depositará en algún lugar, pero los bancos occidentales no tendrán acceso a él hasta que Occidente levante las sanciones actuales. Es poco probable que esta simple estrategia sea propuesta por los directores y técnicos del Banco Central de Rusia con una mentalidad tan neoliberal que han depositado dos tercios de las reservas del país (estimadas en $ 463 mil millones) en bancos occidentales. para los EE.UU. es muy fácil de bloquear. El distanciamiento de Rusia de la economía globalizada también deberá implementarse en la mentalidad de sus líderes.

Desde el otro extremo de Eurasia, los analistas chinos miran con creciente preocupación la separación de Rusia y el colapso de Europa. “Estados Unidos está pisoteando su propio ideal de libre mercado al abusar del crédito en dólares. Si Rusia logra resistir las sanciones financieras de EE. UU., podría marcar el final de una era en la que el dólar estadounidense domina el sistema global de pago y liquidación.s “, dijo Dong Dengxin, director del Instituto de Finanzas y Valores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, al Global Times.

Los efectos de las sanciones financieras de EE. UU. ya se han sentido, incluida la reciente agitación en los mercados bursátiles mundiales, pero esto no es nada en comparación con la erosión a largo plazo del crédito de EE. “Los inversores globales deberían ‘buscar un nuevo refugio seguro para almacenar sus activos’, dijo. “Es probable que la tendencia de salida de capitales [de EE.UU.] ser un fenómeno a largo plazo”, dijo.

China está jugando su propio espacio económico, financiero y monetario, mientras continúa desempeñando un papel activo en el sector del dólar. Tras una reunión virtual el viernes pasado, la Unión Económica Euroasiática (EAEU) y la República Popular acordaron lanzar un sistema monetario y financiero internacional alternativo al actual. La EAEU, compuesta por Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Armenia, concluye acuerdos de libre comercio con otras naciones euroasiáticas y está cada vez más vinculada a la Iniciativa Road and Belt (BRI).

Es un proyecto ideado por Sergei Glazyev, el principal economista independiente de Rusia, exasesor del presidente Vladimir Putin y actual ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, el regulador de la EAEU. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a Rusia en 2014, Glazyev predijo que Occidente usaría cada vez más la herramienta para dañar la economía de su país y argumentó (a menudo sin éxito) contra la credibilidad globalista del tesoro y el banco central de Rusia.

Este sistema financiero euroasiático se basará en la “nueva moneda internacional”, muy probablemente con un yuan de referencia calculado como un índice de las monedas nacionales de los países participantes, así como los precios de las materias primas. La primera propuesta se discutirá a fin de mes. Este sistema inevitablemente se convertirá en una alternativa seria al dólar estadounidense, ya que la EAEU puede atraer no solo a los países que se han unido al BRI, sino también a los principales actores de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO), así como a la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). , según nombre en inglés). Los principales actores de Asia Occidental (Irán, Irak, Siria y Líbano) sin duda estarán interesados ​​en participar.

Mientras tanto, Sberbank de Rusia ha confirmado que emitirá tarjetas de débito/crédito rusas Mir bajo la marca china UnionPay. Alfa-Bank, el banco privado más grande de Rusia, también emitirá tarjetas de crédito y débito UnionPay. Aunque se introdujo hace solo cinco años, el 40% de los rusos ya tiene una tarjeta Mir para uso doméstico. Ahora pueden usarlo internacionalmente a través de la enorme red UnionPay. Y sin Visa o Mastercard, se mantendrán las comisiones para todas las transacciones en la esfera ruso-china. La desdolarización en la práctica.

Como dijo el analista geopolítico estadounidense con sede en Bangkok, Brian Berletic: “Si bien el dólar estadounidense sigue siendo una moneda de reserva impresionante con un enorme poder coercitivo en todo el mundo, el éxito de la moneda de reserva depende sobre todo de la estabilidad y la justicia relativa. y una renuencia a usar el poder de la moneda de reserva para coaccionar o manipular abiertamente a las naciones.

“Rusia y China son más que aliados, pero no son lo mismo”

Si bien el dólar ofrece cierta estabilidad y seguridad, se asocia cada vez más con el riesgo de que se impongan sanciones liberalmente a Washington en todo el mundo. La nueva ola de sanciones contra Rusia acelerará este proceso de desdolarización, dice el economista italiano Fabio M. Parenti en diálogo con Sputnik News, aunque según Srikantha Kondapalli, profesor de estudios chinos en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, todavía es un proceso su “fase inicial”. El profesor explica que, a pesar de su retórica, Pekín no tiene prisa por salir del dólar.

Los expertos y economistas chinos difieren en sus estimaciones sobre el futuro del dólar y las perspectivas del yuan, pero la mayoría está de acuerdo en que el dólar se utilizará cada vez menos. Fabio M. Parenti, por su parte, señala que la economía mundial ya está ampliamente regionalizada, con muchos países utilizando monedas locales para sus intercambios intrarregionales. Según el experto, es posible que el mundo acabe dividido en dos sistemas financieros como en la Guerra Fría, pero con una tendencia general a sustituir el dólar por el yuan.

Rusia y China son más que aliados, pero no son lo mismo. Moscú es el centro del país más grande del mundo entre Europa y Asia, y el cristianismo ortodoxo es una de sus grandes fuentes de identidad. Es seguro que el Kremlin no querrá perder por completo sus lazos históricos con Alemania y Francia, ni renunciar a la parte europea de su cultura. El “conservadurismo optimista” promovido por Vladimir Putin tiene sus raíces en la intersección entre los dos continentes y no querrá moverse de allí.

El rublo ruso resiste.

Por otro lado, China vuelve a sentir que el mundo gira a su alrededor. La “Comunidad del Futuro para el Destino Común de la Humanidad” es una propuesta para una nueva convivencia entre culturas en beneficio de todos los que se integran. No se identifica con UNA cultura, sino con una forma armoniosa de convivencia entre todas ellas.

Las dos fuerzas están conectadas, pero son diferentes. Necesariamente tendrán diferencias, diferentes tiempos y caminos, por muy bien que los combinen.

Estados Unidos, por su parte, celebra la victoria de Pirro: ha conquistado Europa y dañado financiera y comunicativamente a Rusia, pero cada vez tiene menos aliados. Todo el mundo tiene miedo de su deslealtad y egoísmo.

Es improbable que la pequeña élite globalista neoconservadora que preparó la provocación ucraniana reconsidere y acepte los límites de su arbitrariedad. El próximo choque parece estar detrás de la puerta. A menos que se acuerden reglas e instituciones de arbitraje, este mundo de tres puntas colapsará inevitablemente.