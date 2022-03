Estados Unidos ha dicho que está cerca de renovar su acuerdo nuclear de 2015 con Irán.

Ned Price dice que las negociaciones sobre un acuerdo con Irán han progresado. Foto: Archivo

Estados Unidos estimó este miércoles que estaba “cerca” de un acuerdo con Irán para revivir el pacto de 2015, que él y otras potencias habían firmado con Teherán para frenar el programa nuclear de Irán y del que se retiró durante el gobierno presidencial, Donald Trump.



“Hemos logrado avances significativos, estamos cerca de un posible acuerdo, pero aún no estamos ahí”, dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ned Price.en un comunicado a los periodistas, según la agencia de noticias AFP.



Y agregó: “Creemos que los temas no resueltos se pueden superar”.



Por un lado, Irán y el P5+1 (Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) lograron un plan de acción integral conjunto (JCPOA) en 2015, pero la administración Trump decidió en 2018 retirar su país. .y nuevamente impuso sanciones económicas a Teherán.



El acuerdo fue desde el principio para evitar que Teherán adquiriera la bomba atómica.



Un diplomático occidental ha confirmado que el acuerdo potencial está “en el camino correcto”, mientras que otra fuente dijo que espera cerrar “esta semana” en la documentación que rara vez cumplió con los plazos.



Se discutió un acuerdo cercano a principios de marzo. Pero el viernes, las negociaciones para salvar el acuerdo de 2015 en Viena se cancelaron repentinamente y el negociador iraní Ali Bagheri se fue con las manos vacías.



El canciller iraní ha dicho anteriormente que quedan dos cuestiones por resolver en las negociaciones con Estados Unidos.



Pero Price se ha negado a confirmar o desmentir que estas sean las garantías que exige Teherán para la supervivencia de un posible acuerdo incluso en Estados Unidos, como no ha ocurrido en el pasado, y la retirada de los Guardianes de la Revolución, un influyente y poderosa fuerza armada iraní, de la lista negra estadounidense exigida por Teherán.



El anterior acuerdo con Irán se concluyó en 2015. Foto: Archivo



“Creemos que los problemas restantes se pueden resolver”, dijo Price, y agregó que “queda poco tiempo”. antes de que el progreso nuclear de Irán invalide por completo el acuerdo de 2015 para evitar que adquiera una bomba atómica.



“Hay que resolverlo con urgencia”, repitió el estadounidense.



por su parte El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, reiteró el miércoles el tema de una “garantía económica” que protegería al país de las sanciones internacionales si la historia se repite.



Inicialmente, la solicitud se refería solo al campo nuclear y parecía “razonable”, pero luego se amplió para enfrentar el rechazo de los estadounidenses, dijo a la AFP una fuente cercana a la Unión Europea, coordinadora del debate.



La visita del jefe de la diplomacia iraní a Moscú acabó por desbloquear el asunto y Rusia declaró que había recibido las garantías necesarias.



Rusia parecía haber eliminado uno de los últimos obstáculos para los negociadores iraníes y las grandes potencias, que llevan 11 meses intentando salvar el acuerdo en Viena.



Al mismo tiempo, la liberación de dos irano-británicos por parte de Teherán pareció enviar una nueva señal positiva.



Un portavoz de la diplomacia de EE. UU. “dio la bienvenida” a la liberación y pidió a la República Islámica que también “avance rápidamente hacia la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente”. un problema que Washington se ha puesto implícitamente como condición para un acuerdo nuclear.



Los negociadores no pueden darse el lujo de “fracasar ahora”, dijo a la AFP Ali Vaez, del Grupo Internacional de Prevención de Conflictos en Crisis.



Aunque los expertos advierten que no se puede descartar un “nuevo vuelco”.



“Cada hora que pasa aumenta el riesgo de que el conflicto en Ucrania complique el debate”, dijo a la AFP Daryl Kimball, de la Arms Control Association.



Sin embargo, dado el rápido desarrollo del programa nuclear de Irán, que ahora está enriqueciendo uranio al 60%, que es casi el 90% necesario para fabricar la bomba, “es necesaria una rápida renovación del pacto de 2015 para evitar otra crisis importante”, agregó Kimball. .



El miércoles, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) emitió un informe a la ONU con información más detallada sobre estos desarrollos técnicos, que continuaron mientras se intensificaban las conversaciones en Viena.