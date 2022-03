Confirmaron cadena perpetua a “Dientón” Aguirre por violación y estrangulamiento

El ADN de Aguirre fue encontrado en los sellos que atan al vecino de la víctima.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó este año la cadena perpetua de un hombre apodado “El Dientón” por violar y estrangular a una kinesióloga en su consultorio en el barrio Colegiales de Buenos Aires en 2015, dijeron fuentes judiciales.

Se trata de Juan Martín “Dientón” Aguirre (39), quien fue identificado por un testigo “anónimo” cuando lo detuvieron por otras entradas luego de reconocerlo en un video difundido por televisión, donde se le ve entrando y saliendo del edificio. .

Los Magistrados de la Primera Sala de la Cámara Nacional de Casación, integrada por los Magistrados Jorge Rimondi, Gustav Bruzzone y Mauro Divito, confirmaron la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal (TOC) 22 de 2 de mayo de 2019 por los delitos de ‘abuso sexual con robo físico simple’, en perjuicio de Mirta Beatriz’ Yumi ‘Avancini (53).

La mujer fue encontrada asesinada el 19 de diciembre de 2015 en su oficina ubicada en la Unidad 2 “A” de Céspedes 3473 en Colegiales por su hermano Felipe, quien acudió allí porque ninguno de sus familiares sabía de ella desde hacía varios días.

Según peritajes, Avancini sufrió cerca de 38 horas encerrada en el baño, del que el asesino le quitó la manija y donde le amarraron las manos y los pies con un precinto, con un lazo en el cuello y un trapo en la cara.

La autopsia reveló que era kinesiólogo murió a consecuencia de “asfixia mecánica por opresión en el cuello, variedad de estrangulamiento”y su cuerpo presentaba varios moretones y señales de abuso sexual.

Según la investigación, Avancini sería abordada en la vía pública por Aguirre, quien la captó yendo de su casa a su oficina, ubicada a pocas cuadras de distancia en Colegiales.

El 17 de diciembre de 2015 se tomó una fotografía de un kinesiólogo cuando salía de la casa a las 15:45 horas.

El sospechoso fue el mismo que luego se dirigió a la casa particular de Avancini, ubicada en el quinto piso de Palpa 3565, de donde robó la libreta “HP” y una medalla de oro con un retrato de la Virgen de Santa Teresita.

Luego atacó y Dejó a niñera y bebé encerrados en baño de 5 “A” y fue visto saliendo del edificio a las 4:29 pm luego de hablar con un gerente quien le dijo que iba a arreglar la computadora.

Atención, limitaciones y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Llama 24 horas gratis en la línea 144

Vía WhatsApp +5491127716463

por correo a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando un archivo aplicaciones

Aunque en las imágenes se veía sospechoso, la investigación se detuvo porque no pudieron identificarlo hasta el 3 de julio de 2017, cuando llegó una carta al fiscal que investiga el caso, Eduard Cubrí.

“En varios canales de televisión -C5N, TN y Telefé Noticias- durante 2015, 2016 y 2017 se difundieron videos que mostraban a un ente saliendo del edificio de la calle Palpa, y se pedía a los televidentes que informaran si lograban reconocerlo. el hecho de que pudo haber sido el principal autor del asesinato de Avancini, quien no había sido identificado”, recordó Sala I.

El 3 de julio de 2017 “la Fiscalía de Instrucción llegó el 23 de carta anónima quien dijo que la persona que aparecía en estas películas era Juan Martín Aguirre, quien estaba detenido en el Penal Marcos Paz”.

“Dientón” está preso desde 2016 y fue condenado por el TOC 22 por integrar una organización que cometió “entradas” a la capital del estado bajo el mismo modus operandi de los hechos investigados en su caso.

Una comparación del rostro y la figura del imputado con el video reveló que había coincidencias antropométricas y, además, se obtuvo una intervención telefónica en la que el propio “Dientón” le dice a la mujer que “aparecía en televisión”.

“¿Viste que salí en la tele?”, a lo que ella respondió: “No, no me digas, que se me pone la piel de gallina”, luego el imputado le preguntó: “¿Viste eso?”, y cuando ella preguntó: “¿Qué es como tú?” confirmó Aguirre “Soy yo, idiota”.

Pero el elemento más convincente fue que Hallan ADN de Aguirre en comisaría con los que esposaron a la niñera 5 “A”.