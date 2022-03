Con El Italiano, el mito de un héroe griego trasladado a la ciudad tiene quien lo cuenta

Alejandro Giannini o El Italiano lanza su primer disco.

Con un estilo peculiar de tango vago y electrónica oscura que podría ubicarse como una posible combinación de extremos creada por el universo de Daniel Meling y Nick Cave, El Italiano, el alter-ego del compositor, cantante y productor. Alejandro Gianninireformula en su debut discográfico conceptual en tono urbano, más precisamente con el paisaje de Buenos Aires, un mito común entre los griegos sobre un héroe caído y redimido “Cruce a la quijada”.



Después de siete cortes, El Italiano está construyendo una especie de epopeya sonora, en un escenario netamente porteño, con muchas referencias a ellos, como el título del disco tomado del prólogo “Los Lanzallamas” de Robert Arlt; el nombramiento de Jacetto Chiclana por Jorge Luis Borges o la destitución de “Primavera porteña” por Ástor Piazzolla.



“Las obras que siempre me gustaron hablaban de lo concreto a lo universal. Aunque fueron bien recibidas, no pensaron en eso, pero encontraron algo universal, una épica que les era familiar. Quería hacer un viaje de héroe, como en el mito griego. Está ahí. algo versátil que atrae “.le dijo el artista a Télam.



Violinistas participaron en la construcción de este tipo de novela sonora Damian Volotín y Sara Ryanpianista pablo dinardo -de My Invincible Friend- un guitarrista Odín Schwartz. Estos dos últimos y Sergio Bosco También participaron en la producción que dirigió Ariel Farías e ital.



Pero los orígenes de este “Cruce a la mandíbula” probablemente se remontan varios años atrás cuando Giannini abandonó la escena underground, de la que formaba parte del grupo. pampyy toda la música para ir a Calabria, la ciudad original de su familia, y luego instalarse en Barcelona.





“mito” italiano VER VIDEO



“Estaba molesto porque no tenía nada que decirle a la música y en un momento la música me pareció irrelevante. No quería hacer nada por vanidad”.recordó El Italiano al frente de esta agencia.



“De una manera no vinculante, casi cinematográfica, cuando yo misma viajé a Mar Chiquita, comencé a componer con un dictáfono. El mantra de repetir toda la melodía me pareció increíble, sanador, y luego comencé a componer nuevamente”.revelado.



Al pensar en el disco, El Italiano advirtió “La premisa era que tenían que ser canciones y no tenía que haber nada que diera la impresión de ejecutarse con formas, arreglos o obstrucciones evidentes, debía haber venido de Buenos Aires, por supuesto”. lo que le obligó a entrar en el ímpetu “Muchas pruebas y errores” y “mucha auto-indagación”.



los “Epopeya por heroísmo” lo que atraviesa el álbum conceptualmente es exactamente lo que el intérprete considera “común denominador” entre el sur de Italia y “porteño”.



“Para mí es un disco muy urbano, muy urbano. Pero creo que están muy desarrollados en Italia. El campo en Europa está muy relacionado con lo urbano, muy interconectado. Pero la música y las letras son muy porteñas y huelen a tango.”definido por la conclusión.