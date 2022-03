Castillo sostiene una carta sobre las elecciones anticipadas

Castillo podría llamar a elecciones anticipadas. Foto: Archivo

En una presentación que brindó al Congreso, el presidente peruano, Pedro Castillo, se reservó una carta para anticipar las elecciones generales, en medio de un fuerte enfrentamiento con la oposición, que reclama su apelación, aunque el miércoles planteó el tema. sobre la mesa a través de su jefe de gabinete Aníbal Torres, quien dio detalles de la aparición tras bambalinas.



No hubo ningún anuncio que el Presidente decidiera no hacer en el último momento, porque me dijo: ‘Vamos a hacer un último intento de acuerdo en el Congreso para corregir esta inestabilidad política, y porque necesitamos llegar a un acuerdo. Torres dijo a la prensa luego de la presentación de Castillo en la legislatura el martes.



Con su aparente incredulidad, el segundo integrante del ejecutivo reveló que el mandatario podría eventualmente proponer una renuncia que, al interrumpir el período hasta 2026, podría causar resentimiento entre los congresistas que anhelan su destitución pero no quieren perder su escaño. en la legislatura.



Según La República, fuentes de Palacio han confirmado que el ministro de Justicia, Ángel Ydelfonso, ha dado instrucciones a los funcionarios para que elaboren un texto que amplíe el proceso electoral, propuesta que podría tener apoyo popular, pues aunque el ejecutivo la rechaza rotundamente, la disidencia del legislativo es incluso más grande.



Para el politólogo Alonso Cárdenas, pronosticar elecciones sería una audaz jugada de ajedrez, similar a la que hizo el entonces presidente Martín Vizcarra en 2019, porque “resultaría que el Congreso no se quiere ir”.



Sin embargo, el presidente omitió mencionar el problema durante una presentación que había solicitado en el Congreso, que coincidió con el inicio del segundo procedimiento de vacancia (remoción) previsto para el 28 de marzo y que, dada la correlación de fuerzas, es poco probable que prospere. . .



Fue en ese contexto que Torres complementó extraoficialmente el informe sobre la adición de ingredientes en momentos en que los analistas dudaban que al fracaso del actual intento de desalojar el sitio le sucedieran otros, y así sucesivamente, en medio del estancamiento.



En su mensaje, del que los analistas carecieron de un mea culpa contundente, propuso diez líneas de acción, pidió un Acuerdo Nacional -un foro de consulta multipartidista-, negó las acusaciones en su contra e insistió en que él era el objeto. ofensiva de no cese al fuego.



“Hay y hay un trabajo intenso y sistemático para cuestionar la legitimidad de la presidencia y frustrar el trabajo del ejecutivo con el único propósito de liberar al presidente o encontrar mecanismos para acortar su mandato”, dijo Castillo luego de detallar las actividades del presidente. oposición.



El Congreso peruano tiene en jaque al presidente. Foto: Archivo



En cuanto a las denuncias en las que se basa el nuevo intento de liberar la curul, a saber, la supuesta acusación al cabildero Karelim López de sus intervenciones para tergiversar ofertas con fines corruptos, insistió en que era inocente y que todo estaba bajo control.



“Su defensa (de López) dice lo contrario. Esto es solo un ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y con el tiempo se van a desmoronar”, argumentó Castillo.



La cabildera, a quien algunos medios de comunicación han vinculado con las fuerzas de la oposición, ha pedido una cooperación efectiva para obtener ventajas judiciales en un momento en que los fiscales han documentado claramente sus tratos ilegales con exfuncionarios del gobierno actual, como el presidente Bruno Pacheco.



Sin embargo, aún se desconoce el contenido exacto de las supuestas revelaciones de López, que aún circulan en versiones extraoficiales. El abogado del aspirante a testigo César Nakazaki negó que su defendido se reuniera personalmente con Castillo.



El mandatario también abordó otros puntos para los que se pide una liberación, que requiere el voto de 87 de los 130 congresistas, que, según todos los análisis, es actualmente una cifra inalcanzable, salvo algún hecho extraordinario.



Congresistas que promovieron la vacante, como Jorge Montoya y Carlos Anderson, restaron importancia a lo que este último describió como “desordenado, incoherente, lleno de números y citas sin relación y supuestos aciertos y menciones a la corrupción sin contexto y sin mea culpa”. Que no”.



La propuesta de vacante presentada por los partidos de derecha radical con representación en el Congreso, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, también se basa en “torpeza” en el nombramiento de funcionarios, “traición a la patria” por supuestamente aumentar el acceso. al mar por Bolivia y el reconocimiento del presidente en conversaciones que no se siente capacitado para gobernar.



El oficialismo tiene un tercio de las bancadas en el Congreso, la derecha con otro tercio, y el resto de fuerzas de centroderecha y centro con el resto, lo que permite augurar que 87 votos para la vacante no se conseguirán sin la deserción de algún oficialista. fiesta intento, en diciembre.



Aun así, para los politólogos vendrá un ciclo recurrente tras un posible fracaso de la propuesta, pues es claro que los opositores no cejarán en su empeño, a lo que se suman los permanentes “errores no forzados” del presidente.