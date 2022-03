Bolsonaro no quiere ser culpado por el aumento de la gasolina y prefiere privatizar Petrobras

El mandatario se irritó porque el aumento de Petrobras se anunció varias horas antes de que el jefe de Estado aprobara una ley para reducir la carga fiscal sobre los combustibles

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha confirmado que prefiere la privatización de la empresa estatal Petrobras a intervenir en un cambio en la política de precios internacionales que persigue el gigante petrolero para el mercado interno.

“El precio del combustible en Brasil no está disponible y Petrobras lamentablemente no coopera con nada. Mucha gente me critica como si tuviera poder en Petrobras. No lo tengo. Para mí, es una empresa que debería ser privatizada hoy”. Bolsonaro aseguró al canal de televisión Ponta Negra del estado de Rio Grande do Norte, que forma parte del grupo oficial de televisión SBT.

Bolsonaro demandó así el aumento fijado por la estatal la semana pasada, que aumentó un 25% el precio del diésel y un 18% el precio de los combustibles, lo que generó, por ejemplo, colas en localidades fronterizas argentinas como Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, para que los brasileños reposten por menos de la mitad del valor, que se aplica en su país.

Bolsonaro es responsable de designar al presidente de Petrobras, el general retirado Joaquim Silva e Luna.pero a pesar de tener instrumentos legales para intervenir, prefirió que la empresa siguiera con su política de aplicar el precio internacional en el mercado interno, como viene haciendo desde la destitución de la expresidenta dilma rousseff en 2016.

Bolsonaro volvió a amenazar la continuidad del general Silva e Luna, defendida por los ultraliberales en el gobierno, partes del ala militar y los encargados del ministro de Economía, Paul Guedes.

“Hay una posibilidad (de ser destituido del cargo). Todos los funcionarios pueden irse. Todos pueden cambiar por productividad, falla u omisión”, dijo el presidente ultraderechista.

Bolsonaro culpó al aumento fijado por la estatal

El Presidente se indignó porque el aumento de Petrobras se anunció horas antes de que el jefe de Estado aprobara una ley para reducir la carga fiscal sobre los combustibles.

El martes pasado, Bolsonaro pidió a Petrobras que revirtiera el aumento de precios, argumentando que el valor del barril de petróleo en el mercado internacional había caído.

qué más, criticó las ganancias extraordinarias de la empresa distribuidas entre sus accionistas privados, especialmente las internacionales, debido a la política de aumento de combustibles, incluido el gas envasado, que ha llevado a parte de la población más pobre a volver a cocinar con leña.

La privatización de Petrobras es una promesa del ministro Guedes Bolsonar si es reelegido, como parte de la política de reducción de inversiones que persigue la petrolera, eje del escándalo de corrupción Lava Jato, emprendida por el gobierno de Michel Temer.

El gobierno de Bolsonar privatizó una red de estaciones de servicio, que fue clave para regular el precio final para los consumidores, BR Distribuidora y este año pretende vender al sector privado el gigante eléctrico Eletobras y Correios, la mayor empresa de logística y correos de América Latina.

En la precampaña antes de las elecciones presidenciales de octubre El líder opositor y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, dijo que tenía la intención de intervenir en la política de precios de Petrobras si regresaba al poder el 1 de enero de 2023.