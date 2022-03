Realizaron experimento folklórico simbólico en memoria del joven reciclador Diego Duarte

“Nos mataron vivos en un abrir y cerrar de ojos”, dijo la hermana de Diego. (Foto por Sille Cris)

Familiares, amigos y representantes de organizaciones sociales asistieron este martes a Villa Ballester en Buenos Aires Un “juicio popular” en memoria de Diego Duarteun joven reciclador desaparecido el 15 de marzo de 2004 en el edificio CEAMSE José León Suárez.

Dentro de FestiMigrantes; familiares, organizaciones sociales, amigos de Diego Duarte se reunieron Museo Casa Carnacini de Villa Ballester para realizar un proceso popular, exigiendo disculpas públicas de la sociedad, fuerzas de seguridad y tribunales por encubrir todos esos años de la desaparición del joven.

Además de recordar “con fines pedagógicos”, exigieron que El 15 de marzo se declara el día del reciclador y la recicladora.

Alicia Duarte, Oficial Regional de Reconquista y hermana de Diego, destacó: “Diego era un chico de 15 años que tenía muchos sueños. Quería estudiar. La noche del 15 de marzo de 2004 se unió al CEAMSE a buscar entre la basura a ver si encontraba algo para vender, y con eso le compró unos zapatos a nuestro hermano para que pudiera ir a la escuela.

“No lo volví a ver esa noche. En un abrir y cerrar de ojos, nos mataron en vida“señaló.

Y agrego: “Esperamos justicia que no existe para los pobres. Esta popular prueba es lo más valioso que nos llevamos hoy. Como dice el lema, todos somos Diego. Me hace muy feliz, me da mucha fuerza para seguir adelante. Gracias a todos los que están aquí hoy por mantener viva la memoria de mi hermano”.

Pepe Palacios, abogado de la familia de Diego, dijo: “Ante la ausencia de cargos institucionales a través de la fiscalía, se ha dejado en completa impunidad a los señalados como autores, coautores y responsables de la desaparición de Diego. la presencia de esta corte popular se vuelve imprescindible porque se convierte en un homenaje a Diego Duartem”.

El “Tribunal Popular” dictaminó que los imputados fueron la CEAMSE, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y económico.

Asimismo, argumentó que “recordar es hacer escuela, es retomar las pancartas de madres y abuelas de Plaza de Mayo, recuperando la identidad de un cirujano que históricamente ha vivido de buscar basura”.

También estuvieron presentes Delia Giovanola, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Iris de Avellaneda, presidenta de la Liga Pro Derechos Humanos, y Lorena Pastoriza, representante de la Cooperativa de Recicladores José León Suárez Bella Flor.