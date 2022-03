La mujer provocó el destrozo en el registro cívico de González Catán y todo quedó filmado

El detenido rompió las ventanas y derribó los muebles del sitio, como se ve en videos tomados por uno de los empleados del sitio (Foto Street View).

González Catán, una mujer de 47 años, fue detenida luego de dañar la sede del registro civil en Buenos Aires.Fuentes policiales informaron este miércoles.

El episodio tuvo lugar esta tarde en una unidad provincial en el cruce de las calles Melian y Doctor Equiza, donde una mujer apareció para realizar un procedimiento para comprobar que su madre, una mujer de 77 años, estaba viva. .

Según fuentes policiales la mujer sufrió una rabieta por una supuesta falta de respuesta de la institucióny así comenzó a romper ventanas y derribar los muebles del sitio, como se ve en una serie de videos filmados por uno de los empleados del sitio.

Sobre el detenido

En este contexto, las mujeres identificadas como Lorena del Carmen (47), destrozó la puerta principal del registro civil y expresó su enfado e impotencia hacia el personal de la entidad: “¡Gírenme, vuélvanme! No me importa si me disparan. Porque estás metido ahí, es la burocracia”.

“Llama a la policía, quiero los papeles de mi madre”Los videos muestran a Lorena gritando, quien minutos después fue detenida por una patrulla de la Comisaría 2 Sur, González Catán, quien se encontraba presente en el lugar.

La mujer fue acusada de “perjudicar” en un caso que involucra a la Unidad Funcional Desconcentrada de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la procuradora María Belén Casal Gatto, y fue liberada luego de estar detenida por varias horas.

Tras recuperar su libertad, Del Carmen dijo a los medios que no le querían dar un “certificado de vida” de su madre, “porque ese documento falta en el certificado médico”..

“El proceso fue fácil y nunca me causaron ningún problema. El personal se burló de mí y me saludó, no quiero ni verlos.dijo en diálogo con Canal 13.

Además, Lorena reconoció que “hizo mal”, pero aseguró que estaba “cansada” de realizar este tipo de procedimientos.

“Me dijeron que me condenarían por mis denuncias. Y les di razones reales para denunciarme. Así que dije que rompería todo y me suicidaría allí.él dijo.

En tanto, el Registro de la Propiedad emitió un comunicado sobre la situación señalando que “el certificado médico presentado por el ciudadano no cumplía con los requisitos mínimos para el trámite”.

“Entendemos la situación en la que el ciudadano se encuentra en tensión e incomodidad, pero es deber de la oficina de registro seguir la normativa vigente.