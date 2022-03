Carlotto: “No se entiende cómo Macri no está preso”

“No puede ser que aquellos que causaron que la gente pasara hambre viajen en paz en Europa”, dijo Carlotto.

La presidenta de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró este miércoles que no entendía por qué el expresidente Mauricio Macri “no estaba preso” tras la deuda que había creado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y le preguntó al presidente de la nación Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que castigarán más severamente a “los que dejaron el país en la pobreza”.

“Nosotros apoyamos. Sabemos cómo es la gente (Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner) y la gente los quiere. Pero tenemos que ser más estrictos con los que nos dejaron en la pobreza. Tienen que recibir el castigo que se merecen. No será que les provocó que “la gente se moría de hambre y viajaba tranquila por Europa. No se entiende que (Mauricio) Macri no esté preso. No se sabe qué hizo con el dinero que le pidió al FMI”, dijo. dijo a Radio 10.

“La deuda la tenemos que pagar después para que nos deje crecer y los argentinos podamos vivir con la dignidad que nos merecemos en lo que se refiere a vivienda, trabajo, salud, todo”. la estela de carlotta

Carlotto dijo que “las irregularidades del gobierno de Macri para obtener préstamos del FMI son “pagar a la gente” y dijo que la organización le había entregado al gobierno de Cambiemos $ 44.000 millones “nada más que una palabra”.

“Fue un poco irregular, no dijo para qué lo iba a usar, y le dieron el montón más grande que dio el FMI y lo pagamos. Ahora hay que pagar porque las consecuencias pueden ser graves. El mundo de el dinero nos puede aislar y castigar si llegamos a la insolvencia”, dijo el cacique Abuelas.

“El apoyo del pueblo fortalece al gobierno, hay que entender que hay mucha gente ignorante que escucha la prensa hostil, los destructores de la democracia. No es cuestión de relajarse, de hablar”. la estela de carlotta

Por último, pidió “ayudar a Albert Fernández porque necesita saber que hay una ciudad que lo quiere”.

