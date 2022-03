Billie Eilish, BTS y Lil Nas X, entre actuaciones confirmadas en la Gala de los Grammy

Billie Eilish dice presente en siete artículos gracias a su canción “Happier Than Ever”

La cantautora Billie Eilish, el grupo de pop juvenil coreano BTS, el rapero Lil Nas X, las cantantes Olivia Rodrigo y Brandi Carlile y Osborne Brothers se encuentran entre las primeras actuaciones confirmadas en la Gala de los Grammy, que Tendrá lugar el 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Así lo anunció oficialmente la Recording Academy, organizadora de la ceremonia de premiación, que como es habitual seleccionó a muchos de sus candidatos para la formación del espectáculo, que será moderado por Trevor Noah, según informa el sitio web Variety.

Hermanos Osborne está nominado Mejor Interpretación de Dúo/Banda Country por “Younger Me” y Mejor Álbum Country por “Skeletons”; mientras que BTS competirá por la mejor interpretación de un dúo/grupo pop por “Butter”.

Con seis estatuillas en su cuenta, Con su “Right On Time”, Brandi Carlile luchará por llevarse el premio a Grabación del Año, a la mejor interpretación pop solista y a la canción del año, categoría en la que participará con el tema “A Beautiful Noise”, que interpretó junto a Alicia Keys. También intentará llevarse el premio a la mejor interpretación de raíces americanas por “Same Devil”.

siete veces ganador Billie Eilish dice presente en siete artículos gracias a su canción “Happier Than Ever”incluyendo grabación del año, álbum del año, canción del año, interpretación pop solista, álbum vocal pop, video y música de cine.

por su parte Lil Nas X, que ya ha recogido dos estatuillas, luchará esta vez por llevarse el premio a Grabación del Añoálbum del año, canción del año y mejor videoclip por el tema “Montero (Call Me By Your Name)” y a la mejor interpretación de rap melódico por el tema “Industry Baby”.

Tiempo, Olivia Rodrigo tiene serias posibilidades de alcanzar su primer Grammy ya que competirá en siete categorías: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Solista Pop por “Licencia para Manejar”; Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por “Sour”; mejor video musical por “Good 4 U”; y el mejor artista nuevo.