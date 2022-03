A pocas horas de su show, C. Tangana canceló su participación en Lollapalooze

La española iba a ser una de las principales atracciones junto a la estadounidense Miley Cyrus el viernes.

El español C. Tangana, uno de los cabezas de cartel de la jornada inaugural del festival Lollapalooza Argentina, que tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro el próximo viernes 18, canceló su participación en el encuentro musical por un desacuerdo con la producción. en cuanto a la logística necesaria para su montaje.

“Por razones ajenas a Lollapalooza Argentina, y dado todo el apoyo posible de la producción del festival, la oficina del artista lamenta que C. Tangana no pueda suplir la carga ni el personal necesario para realizar su presentación en 2022, por lo cual se ve obligado a cancelar. su participación”, anunció oficialmente la organización local.

“C. Tangana pide disculpas a todos sus fans y lamenta mucho no poder ofrecer su show. Tanto la oficina del artista como DF Entertainment esperan anunciar muy pronto su próxima presentación en Argentina”, agregó el texto que compartió el artista. él mismo en su red social.

Por otro lado, la organización anunció que Jane’s Addiction y KIing Gizzard & The Lizard Wizard no formarían parte del juego por circunstancias del “Covid-19”, aunque en lugar de las víctimas, anunció que DJ Brandi Cyrus se uniría a ellos. cuadrícula. , su hermana Miley, que también actuará el viernes, y la cantante estadounidense Two Feet, que ofrecerá su set el sábado 19.