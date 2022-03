Mesa judicial: ordenan investigar llamadas de “Pepín” Rodríguez Simón

El fiscal De Vedia afirmó que en ese momento se había comunicado con “Pepín” para preguntarle cuándo terminaría la “persecución”, y la respuesta fue que eso no ocurriría hasta su renuncia (foto de archivo).

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este lunes una investigación El diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en una investigación sobre si la llamada “mesa de la corte” del gobierno de Mauricio Macri no presionó indebidamente al exfiscal general del Estado Alejandro Gils Carbó, al punto de obligarla a renunciar.

La acción fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, quien delegó la investigación, que también analiza otras supuestas presiones del gobierno de Macri a jueces y fiscales que intervinieron en casos sensibles y que interesan a la Casa Rosada o a algunos de sus integrantes. miembros durante el reinado de Cambiemos.

El magistrado envió oficio a la Dirección de Asistencia Judicial para Delitos Complejos y Crimen Organizado, del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) para que pueda obtener de los operadores móviles, “registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes de texto, con activación de celular, entre diez días antes y después de la fecha” interesante para la investigación, según logró reconstruir la agencia de noticias Télam.

Investigación

Los hitos de la investigación son, por ejemplo, los días en que se interpuso la demanda de juicio político contra Gils Carbó, el día en que se publicó en el diario Clarín el móvil de una de sus hijas (13 de octubre de 2017) o la fecha ” Pepín” recibió al fiscal Gabriel De Casa Rosada. Vedia (26 de octubre), quien fue a pedirle presión al entonces fiscal.

El fiscal De Vedia dijo a la verdad que en ese momento se había puesto en contacto con “Pepín” para preguntarle cuándo terminaría la “persecución” del entonces fiscal y que recibió respuesta de que eso sucedería recién después de su renuncia.

“Me comuniqué con el señor Fabián Rodríguez Simón y le dije que quería reunirme con él. El señor Fabián Rodríguez Simón dijo que sí. Le pregunté dónde y me dijo en el gobierno. No era un funcionario del Ejecutivo Nacional, le dije, que es posible”. fue diputado del Parlasur y director de YPF”, dijo De Vedia, cómo logró renovar Télam.

Luego me contó cómo fue la conversación: “¿Cuándo terminará la persecución a Alejandro?” De inmediato le dije en tono de confirmación: ‘Terminará la persecución al fiscal general de la nación’. A lo que respondió el Sr. Fabián Rodríguez Simón: ‘Si me das una renuncia, termina aquí’. Ante esto, respondí: ‘El Fiscal General no tiene la intención de renunciar. Tiene responsabilidad institucional y humana, no piensa renunciar. Agregó: “Si Gils Carbó no renuncia, la encarcelaremos a ella y a sus hijas”, y reafirmó ‘en ese orden'”.

Este caso investiga las maniobras que habrían tenido lugar bajo el gobierno de Macri entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el seno de una decisión política denominada “Mesa Judicial” integrada por funcionarios públicos del ejecutivo nacional y personas físicas allegadas.

Gils Carbó es una de las presuntas víctimas este evento; tiempo Otros exjueces, como el cesado Eduardo Freiler y jueces en activo como Ana María Figueroa (Contencioso de Casación Federal), Eduardo Farah (Sala Federal de Buenos Aires) y el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, también mencionados en el expediente.