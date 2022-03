Los disparos al aire trastornaron la visita del ministro del Interior de Chile

El joven ministro fue evacuado tras el tiroteo. Foto: AFP

Este martes se cambió la visita de la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, a La Araucanía, zona del centro sur del país que es escenario de los reclamos y protestas de la comunidad mapuche. fue tomado por un tranque y tiros al aire en el camino.



El hecho tuvo lugar en la localidad de Ercilla600 kilómetros al sur de Santiago, cuando La ministra se dirigía a Marcel Catrillanca, el padre de Camil, quien fue asesinado por la policía en noviembre de 2018.



Los hechos de violencia llevaron a Carabineros a desalojar a la ministra, quien asumió el viernes cuando se dirigía a la comunidad mapuche de Temucuicui.



🇨🇱 | URGENTE: Los disparos desbarataron al ministro Izkio Siches en Temucuicui, Chile. Presidente Boric anuncia reunión extraordinaria en La Moneda.

pic.twitter.com/jYA4q4KtDb – Alerta Noticias 24 (@AlertaNoticias24) 15 de marzo de 2022





“Había un bloqueo en el camino y tengo entendido que hubo algunos disparos al aire, pero debo reconocer que lo único que identifiqué fue el choque de nuestro vehículo porque estaba tratando de regresar”, dijo. Ministro. sobre el incidente.



Siches, la primera mujer en su país, dijo que la visita “estaba planeada antes del cambio de mando” y que, a pesar de lo ocurrido, seguirá “en el itinerario y buscará también el diálogo y los encuentros en nuestro territorio”.



“Posteriormente recibí información de que hay algunos indicios de denuncias hechas por presos políticos mapuches”, dijo, refiriéndose a los posibles autores del ataque.



“El gobierno no pretende volver al plan, seguiremos en todo nuestro itinerario. También buscamos el diálogo y la reunificación de nuestro territorio. Entendemos que lo que está pasando aquí es violencia, pero también es falta de Estado”. pic.twitter.com/uDi3mtFdxo – Ministerio del Interior de Chile (@min_interior) 15 de marzo de 2022





Durante la visita, el ministro pretendía valorar “cuál será la desescalada del estado de alarma” en la zona, surgida tras varios ataques de presuntos separatistas del Mapč.



“Siempre hemos sabido que este trabajo no será fácil”, dijo el ministropero reconoció que tenían que estar en La Araucanía a pedido del presidente Gabriel Boric, quien le pidió “dialogar para construir una paz duradera para todo el territorio”.



“El gobierno no está volviendo al plan, seguiremos todo nuestro itinerario y también buscaremos el diálogo y los encuentros de nuestro territorio”, enfatizó Siches.



También reconoció que lo que está pasando en la región no es solo violencia sino también “Falta de Estado, ausencia de un Estado resolutivo, que cuando hechos como los de hoy no (van) a la Región Metropolitana, se quedan en la zona”.