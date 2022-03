Lo que necesito saber para completar el Censo Digital por mi cuenta

A partir de las 20 horas, todos los argentinos podrán completar ellos mismos el Censo Digital.

Desde las 0:00 de este miércoles y hasta el 18 de mayo hasta las 8:00 todos los argentinos podrán completar el Censo Digital, que las autoridades del Indec consideran “más rápido y accesible”, 61 preguntas que se responden en menos tiempo. 15 minutos y esto ahorra tiempo tanto a los residentes como a los censados.

Con esta modalidad, se espera que en la misma noche del Día del Censo, 18 de mayo, o en las horas siguientes, se conozca la población del país, con una población estimada de 46,8 millones hoy. A los 3 meses se elaborará una estimación preliminar de tarifas básicas (por sexo, hogar y localidad), a los 8 meses los primeros datos definitivos y a los 18 meses todas las variables.

“El censo digital nos permitió hacer más preguntas divididas en dos módulos, hogar y personas, que en el censo básico de 2010, sin extender el tiempo de operación, suponemos que el tiempo será menor. Si el 30% contesta digital, podemos retirar esa vez”, dijo Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en un encuentro con periodistas al que asistió Télam.

No hay forma de saber cuántas personas se incorporarán a esta modalidad, que se lanza por primera vez en el país, pero hay algunos datos preliminares que se han compartido.

En Villa Gobernador Gálvez en la provincia de Santa Fe, que participó en pruebas anteriores, el 35% respondió al censo en línea, mientras que en fracciones seleccionadas de dos distritos de Buenos Aires lo hizo el 25%.

“El hecho de que tengamos una incorporación digital con una aplicación desarrollada 100% por Indec es un gran avance, ya sea un 5 o un 80% de respuesta”, dice Lavagna.

En algunos países de América Latina que adoptaron el método antes de la pandemia, respondió el 15%. “Pero la situación ha cambiado mucho, la pandemia ha generado virtualidad y otras conexiones con herramientas digitales. Puede ayudar, pero no sabemos”, dijo.

Algunas preguntas para agregar

•¿Es obligatorio? Contestar el censo es obligatorio, pero contestar digitalmente es opcional porque el censo 2022 es bimodal (digital y personal). De todas formas, el INDEC anima a la gente a participar en el censo, no porque sea obligatorio, sino por la importancia de esta encuesta para toda la población. “Hay una conciencia de la importancia del censo”, dijo el funcionario.

•¿Todos en el hogar tienen que responder al censo? Cada casa está registrada por una persona mayor de 14 años, cuyos datos no se almacenan. La persona que generó el recibo recibirá este código por correo electrónico registrado. El registro genera un código de byte único, alfanumérico de 5 caracteres, que le permite ingresar, completar el parte, guardar datos y luego continuar con la respuesta durante los dos meses del Censo Digital. Sin embargo, se debe completar un cuestionario de población para cada persona que vive en el hogar.

• ¿Es este el código que me queda como constancia de que he realizado el censo? No. Después de completar el cuestionario, se generará otro código alfanumérico de 6 dígitos, que es un documento que debe ser informado al Comisionado del Censo, quien visitará su hogar el miércoles 18 de mayo. Este código también se envía al correo electrónico registrado.

• ¿Tengo que tener este código impreso el día del censo? No. Solo dilo verbalmente. Cada participante del censo validará este código en una aplicación que tendrá este código válido en su teléfono. Aunque por algún motivo la persona no esté en casa el 18 de mayo, se recomienda pasar el código a un vecino para que lo comunique.

• ¿Se puede rellenar el formulario en un teléfono móvil? Sí, pero es más fácil en una tableta o computadora, porque si la casa no está registrada en el registro de vivienda del Indec, tienes que marcarla en un mapa de Google y es más complicado en tu teléfono móvil. En Indec creen que la parte más difícil de un censo digital puede ser identificar una unidad geográfica en un mapa.

•¿Qué dirección se informa? En censos anteriores se le preguntaba dónde había pasado la noche anterior el registrado. Ahora pregunta por la residencia habitual, que sirve para identificar, por ejemplo, dónde se consumen los servicios públicos.

• ¿Por qué no preguntas sobre el estado civil? Se solicita en virtud de la nueva ley sobre matrimonio igualitario, explicada en Indec. La pregunta ahora es: ¿cuál es la relación o parentesco con el jefe, jefa o persona de referencia del hogar? Asimismo, se consulta el género registrado al nacer o cómo se considera a la persona según su identidad de género.

• ¿Cuál es el lugar de residencia correspondiente a los hijos de padres separados? El lugar de residencia habitual es donde vive la persona 4 días a la semana. “O dónde pasan los miércoles, porque el miércoles es el día del censo”, sugirieron desde el Indec.

• ¿Son lo mismo los cuestionarios censales digitales y los cuestionarios censales? Sí, con algunas diferencias en el orden y ciertos beneficios de la virtualidad. Por ejemplo, hay tres preguntas abiertas. Uno es para los que se reconocen como nativos, de los cuales el pueblo originario. La respuesta se escribe a mano en un formulario de papel, cada letra en un recuadro. Una lista de 69 ciudades está precargada en el digital. “Las respuestas abiertas por problemas de escritura a mano o fuera de caja son las que más tiempo y tiempo de procesamiento ocupan”, explican en el INDEC.

•¿Qué pasará con las personas sin hogar? Son parte de un operativo especial, el registro se realizará entre la noche del lunes 16 de mayo y la mañana del martes 17 de mayo. En el caso de viviendas colectivas, la investigación bimodal (personal y digital) en cárceles, residencias de ancianos, hospitales y cuarteles, etc., se realizará desde el lunes 9 hasta el martes 17 de mayo inclusive. 9 de mayo al martes 17 de mayo.

• Cuántas personas están involucradas en la Operación Censo 2022. En total, son unas 600.000 personas, incluidos 456.000 censados ​​en las ciudades, que ganan 6.000 pesos y tienen que pasar por una capacitación, reunirse con el jefe de radio y realizar una encuesta el Día del Censo. Se estima que en 8 horas de ese día, cada censo podrá pasar por un máximo de 36 viviendas y en barrios populares o de difícil acceso 18.

• Si tengo preguntas, ¿dónde puedo ir? La explicación básica aparece en el censo en línea atenuado. Si eso no es suficiente, puede ampliar la información en el icono de signo de interrogación. Y desde mañana a las 6:00 habrá una línea gratuita 0800 345 2022, de lunes a viernes de 6:00 a 12:00 y sábado y domingo de 9:00 a 21:00.