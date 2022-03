Cómo hablar sobre el bullying con tus hijos: instrucciones sobre cómo iniciar una conversación

A veces se piensa que los padres que necesitan hablar con sus hijos sobre el acoso escolar son los únicos que sospechan que sus hijos pueden estar directamente involucrados en el problema. Sin embargo, es trabajo de todos crear conversaciones con nuestros hijos donde este tema les pueda afectar. El bullying no es un problema entre víctima y agresor, sino un problema de grupo en el que todos los niños tienen un papel y por tanto todos los padres deben intervenir. Reconocer la importancia de nuestra influencia como padres nos da la oportunidad de iniciar una conversación antes de que suceda, de modo que no solo prevengamos situaciones futuras, sino que también fortalezcamos sus habilidades emocionales y sociales, que son parte fundamental. herramientas que necesitarán para la vida.

Iniciar una conversación de bullying puede ser un tema difícil que puede posponerse por desorientación y confusión y dejarse sin resolver en la lista de pendientes. Por eso, queremos compartir algunas pautas o sugerencias del Equipo ABA (Anti Bullying Argentina) para lograrlo.

1. aprovechar las situaciones cotidianas

Las oportunidades para hablar de este tema aparecen a diario y pueden aparecer en cualquier momento: en la compra, en la plaza, camino a la escuela, etc. Muchas veces no es necesario preparar un ambiente formal para esta entrevista, porque las situaciones ocurren espontáneamente. De hecho, los discursos muy serios o conversaciones alejadas de la realidad y el vocabulario de los chicos en general no suelen ser muy efectivos.

(L) 2. Pregúntales lo que ya saben

En general, siempre es bueno averiguar lo que los niños ya saben sobre el tema y mantener una conversación haciéndoles partícipes, haciéndoles preguntas, contándoles experiencias y, sobre todo, escuchándoles y mostrándoles que cada uno de sus comentarios es interesante e importante.

3. Evita las preguntas directas

Preguntas como: ¿Te intimidan? ¿O es el bullying en tu clase? puede que no sea la mejor manera para que los niños se “abran” y nos cuenten la situación. Recomendamos empezar de forma indirecta preguntándoles, por ejemplo, qué día les ha tocado en el colegio, hablando de lo que han hecho durante el recreo o de sus compañeros.

cuatro Practica la escucha activa

Algunos niños tienden a evitar hablar con sus padres por vergüenza o miedo al desacuerdo. Hágales sentir bien que pueden hablar abiertamente sobre lo que está pasando en la escuela. Si su hijo es un agresor, anímese a escuchar. Es “malo” por eso, pero tal vez haya algo mal y necesite tu ayuda. Esto también puede ser una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y aprendizaje.

5. escuchar sin juzgar

Muchos padres suelen criticar a sus hijos por manejar estas situaciones en la escuela. Evita frases como “¿Y por qué no te defendiste?”, “Deberías haber reaccionado diferente”, “No les hagas caso, inclina la oreja… haz como que no existen”. resolverlo, no es porque no quieras, sino porque no puedes. Por lo tanto, su ayuda es esencial.

6. antinaturalmente

Frases como “Estas son las cosas que pasan, la vida es así”, “en mi época también pasaba y seguía igual”, “¿No exageras? Tampoco es tan grave”, “Pasa en todas escuelas” o el famoso “son cosas de niños” pueden llevarlos a sentirse incomprendidos y llevarlos a “rechazar” a los adultos como fuente de ayuda. Lo que dicen es importante para nosotros.

7. Ofrécete como un recurso

Así como los niños tienen claro que los padres pueden ayudarlos con las tareas o con el material escolar, es importante que sepan que pueden confiar en que los padres podrán compartir situaciones relacionadas con los aspectos sociales de su escuela. la vida. Algunos niños temen que cuando compartan estas cosas con sus padres, no respetarán la confidencialidad. Por eso, es fundamental que sepan que pueden compartir sus problemas con confianza y seguridad. Sin embargo, si se detecta una situación de acoso escolar, es fundamental saber que no hay necesidad de mantener el secreto, lo que no supone una pérdida de confidencialidad y un abuso de confianza.

Autor: Lic. Candelaria Irazusta, psicóloga de niños y adolescentes, fundadora del equipo ABA contra el bullying Argentina.