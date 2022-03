Castillo criticó el inicio del proceso de juicio político en su contra

El presidente peruano, Pedro Castillo, ha criticado al Congreso por debatir una moción de censura en su contra el 28 de marzo en un segundo intento de destituirlo en menos de ocho meses, informó este martes la prensa. .

“Me entristece que siga la disuasión y no se escuche al pueblo porque acaban de aprobar una vacante”, dijo el mandatario peruano, quien subrayó que “los que no deben nada no tienen miedo a nada”, dijo La República en un comunicado. versión digital.

“Tenemos que decirle al país que no vinimos a robarle la corona, y lo diremos mañana en el parlamento. ¿Usted cree que si le roban la corona, la gente vendrá a los caminos a esperarme?”. te crees que tienes cola de paja (mal fondo) te vas a esperar al presidente”, le pidió.

La propuesta para hablar de la censura en Castilla, que ayer se sometió a votación, fue aprobada por 76 eurodiputados, mientras que otros 41 votaron en contra.

Esta propuesta fue apoyada por Renovación Popular y cuenta con el respaldo de su propia bancada, Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza por el Progreso.

La moción de censura pasó hace una semana por primera instancia para que se sometiera a debate la solicitud, que requería el voto favorable de al menos 52 congresistas. Se necesitarán un total de 87 simpatizantes en el debate de la censura para que Castillo pueda revocar definitivamente.