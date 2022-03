Acorazado Potemkin celebra diez años de su primer disco gratuito en Parque Centenario

Fernández, Chazarosian y Esain son el acorazado Potemkin.

Acorazado Potemkin celebra diez años desde su lanzamiento “Tierra”su disco debut y el 15 aniversario de Estudio Urbano, donde fue grabado, con una función gratuita programada para el domingo 3 de abril a las 19:30 horas en el Anfiteatro Parque Centenario de Buenos Aires.

Los tres forman Juan Pablo Fernándezpara guitarra y voz; Federico Ghazarosian, en bajo; y Luciano Esaínen la batería, tendrán invitados especiales para recorrer 14 temas que forman parte del álbum lanzado en 2011.

Acorazado Potemkin: “Desierto”, del álbum “Mugre” VER VIDEO

“El rock es libertad. Libertad de espíritu y la libertad de decir lo que quieras. En el rock puedes hacer lo que quieras, puedes tocar cualquier cosa, agregar lo que quieras. El rock es la libertad de tocar cualquier acorde y no importa cuánto quieras”. dilo, suenas sucio. Sí, es suciedad, ¿y qué? La música es suciedad. La música tiene suciedad. Si no tiene suciedad, no pasa nada”.Ghazarossian estaba en la prensa cuando salió el álbum.

La banda se formó en 2009 y tiene cuatro álbumes de estudio:“Remolino”desde 2014; “Labios del habla”, desde 2017; y “Piel”, desde 2019; además del ya mencionado “Mugre”- y una amplia participación en espectáculos y festivales nacionales e internacionales, todos gestionados de forma independiente.