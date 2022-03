Tras la victoria en Baft, ‘La fuerza del perro’ afianza su camino a los Oscar

‘El poder del perro’ de Jane Campion sigue haciendo historia este domingo al alzarse con los premios Bafta, los galardones más importantes del cine británico, y los galardones que otorga la crítica de Hollywood tras ganar ambos premios el pasado sábado. otorgado por el sindicato de directores, con el que consolida su firme camino hacia los Oscar, que se entregarán el próximo 27 de marzo.

Campion siguió los pasos de sus colegas Chloé Zhao y Kathryn Bigelow, ganadoras de años anteriores por “Nomadland” y “Living on the Edge”, y se convirtió en la tercera mujer en ganar una directora. Haz tu propia mejor película.

“Duna” acaparó premios en aspectos técnicos como mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora, mejor sonido y mejores efectos especiales.

Will Smith fue votado como Mejor Actor en “King Richard: The Victorious Family”, mientras que Johanna Scanlan prefirió la categoría femenina para trabajar en “After Love”.

Troy Kotsur protagonizó el momento más emotivo de la noche, cuando se coronó como el primer actor sordo en ganar un premio para su elenco en la película CODA; “Belfast” de Kenneth Branagh fue votada como la mejor película británica; “Drive My Car” prevaleció entre los extranjeros y “Encanto” entre los vivos.

Además de Jane Campion, los ganadores de los Critics Choice Awards fueron Will Smith, Troy Kotsur y “Drive My Car”; aunque entre las películas animadas “La Familia Mitchell vs. Las Máquinas” dio una gran sorpresa; mientras que Jessica Chastain se destacó en el papel principal en “Tammy Fay’s Eyes”.

De esta forma, el camino hacia los codiciados Oscar llega al tramo final, siendo la película de Campion la gran favorita según los premios recogidos en las distintas entregas de premios que preceden a la gran gala de Hollywood.