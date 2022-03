Hace cincuenta años, Marlon Brando se vistió de Corleone y marcó un hito en la historia del cine

Marlon Brando como Don Vito Corleone en El Padrino.

hace medio siglo, el 14 de marzo de 1972lo que muchos críticos consideran que ha sucedido en Nueva York Hito en el cine: estreno mundial de la película “El Padrino” de Francis Ford Coppolaal mismo tiempo en cinco teatros de Manhattan, con miles de espectadores en fila bajo una fuerte lluvia.

“Parece un funeral italiano”comentó alguien de la televisión frente a un bosque de sombrillas negras que cubría cuadras y cuadras, y le guiñó un ojo a la película, que recién se exhibió en Buenos Aires el miércoles 20 de septiembre.

La forma de exhibir las películas era diferente en ese momento, no había proyecciones simultáneas internacionales ni multicines, por lo que se creó una jerarquía lógica: “El Padrino” no era una película cualquiera, Los libros originales de María Puza vendieron miles de ejemplares, y la radio repetía a todas horas el tema principal de Nino Rota, que se ha convertido en un clásico a lo largo de los años.

Hasta que, Coppola aún no estaba en la Liga de Grandes Directoresque en su mayoría estaban vivos porque el cine aún era un arte joven, y además de algunos títulos de los que muchos hablan y pocos ven, como “Demencia 13” (1963), su única historia empresarial fue “Carretera Arco Iris” (1968), con la danza y el canto de Fred Astair y la entonces popular Petula Clark.

La película creó o consolidó una estrella de personajes que han sido importantes en la década –Al Pacino, Robert de Niro (en la primera secuela), James Caan, Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale (entonces pareja Meryl Streep, murió prematuramente), Talia Shire, Rey Morgana.

El tono de la película, que algunos críticos de la época calificaron de “grandilocuente” u “operística”, no hizo más que trasladar a la pantalla el espíritu de una gran ópera italiana llena de excesos, crímenes violentos, pasiones y lealtad desenfrenada que quienes la protagonizaron No conocía la vena peninsular, no podía entender.

Por otro lado, resurgir como una gran estrella. marlon brandoun actor que fue un torbellino de sensualidad masculina “Tranvía llamado deseo” (1951) “¡Viva Zapata!” (1952) y “Nido de ratas” (1954)todo de Elías Kazány luego hizo pequeños compromisos mientras la prensa se enfocaba en su insomnio conyugal con la actriz bengalí-británica Anna Kashfi, la mexicana Movita Castaneda y luego Tarita Teriipaia, a quien conoció en Polinesia cuando fue a filmar. “Rebelión a bordo” (1962).

Sin embargo, su primera aparición cinematográfica fue en “Vas a vivir tu vida” (1950), en la que interpretaba a un lisiado de guerra que intentaba llevar una vida normal e incluso tener sexo con su mujer (teresa wright), pero hizo imposible que el director viviera fred zinnemann porque, según Actors Studio, pasó un mes en un hospital para lisiados de guerra. Marcó un comportamiento que afectó a otros compañeros que se hicieron famosos.

Porque era hermoso y buscado por la multitud, Brando cedió al gran espectáculo. “Desirée, la amante de Napoleón” (1954), como comedia “Ellos y ellos” (1955), de José L. Mankiewiczy los endulzados “Casa de té del mes de agosto” (1956), pág. Daniel Mann, “Sayonara” (1957), pág. Josué Loganentre otras cosas, pero sus obras fueron decenas.

En “El Padrino”, a pesar del maquillaje que le había puesto, Brando demostró una vez más que era uno de los grandes, dio una presencia patriarcal e inventó una forma de hablar que era una síntesis del inglés con las cursivas que escuchaba. desde niño, cuando imitaba a las personas que le interesaban.

Allí estaba Don Vito Corleone, el cabeza de familia de mafiosos en Nueva York en la primera mitad del siglo XX, y la película comienza con la boda de su hija, a quien Technicolor 50s decora la ropa y el jardín donde se confecciona. y qué subirá el listón desde entonces, cómo deben pintarse las épocas en el lienzo.

Las últimas décadas han sido fotografiadas – por gordon willis– a través de una textura pastel, en la que el sepia suele incidir en los colores y que proporcionaba ciertos filtros brumosos, como si todo estuviera filmado de memoria.

Al Pacino como Michael Corleone.

En cuanto a Corleone, que había tenido que acabar con otras mafias que discutían sobre el mercado desde su juventud, no necesariamente con sus propias manos, era un hombre simpático y contenedor bajo su propio techo que mostraba sus mecanismos de muerte y destrucción. en la jungla. asfalto.

Según notas extranjeras Todavía había mafiosos reales durante el rodaje, aunque muchos vivían fuera de Manhattan y algunos miembros de la “cosa nostra” trabajaban en la película, incluido el que hace de guardaespaldas de Corleone.

La mayor parte del distrito “Little Italy” fue reconstruido en el estudio.. Incluso la Quinta Avenida, que ves, no es original. Y para muchos italoamericanos, había una película de nostalgia por Nueva York que nunca habían conocido.

Preparar la película no fue fácil: las “familias” italianas que tenían algún contacto con organizaciones ilegales no aceptaban que se hablara de ellas: hubo amenazas telefónicas a los productores, Puz y Coppol, y Incluso se habló de misteriosos tiroteos nocturnos frente a las oficinas de Gulf & Western, una subsidiaria de Paramount.

por si acaso, José Colomboun poderoso líder de una de las cinco familias que controlaban la ciudad de Nueva York, creó la “Liga italoamericana de derechos civiles” para “protestar contra la persecución de los italianos y el estigma de los estereotipos de la mafia”.

Entonces, a principios de 1971, el fabricante Albert S. Ruddy conoció a Colomb y a su hijo Anthony e hizo algo insólito: les entregó un guión de 155 páginas y les aseguró que la película no arraigaría en estereotipos y que bajo ningún concepto los términos “mafia” o “cosa nostra”. ser escuchado.

“El Padrino” creó el género y tuvo innumerables consecuencias: hubo imitaciones, parodias y hasta la serie de televisión “Los Soprano” (1999-2007), que pusieron inteligencia, humor y perspicacia en esta historia fundacional.