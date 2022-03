“El Padrino”: medio siglo de tanque impredecible, que traspasó los límites de su género

Ilustración: Pablo Blasberg

Escaramuzas icónicas, diálogos memorables y ofertas irrechazables no forman parte del legado de la película. El Padrino, un clásico que cumple 50 años desde su estreno de Francis Ford Coppola este lunes y que, a pesar de todas las suposiciones y el poder de la determinación, traspasó los límites de su género y se convirtió en un símbolo que aún sigue vigente.



Su enorme impronta en la cultura popular y personajes inmortales como Vito Corleone Marlona Branda no son casuales. El marketing previo al lanzamiento y los importantes premios recibidos -incluidos los Oscar- maximizaron las expectativas y predisposiciones de la audiencia cuando no había un bombardeo publicitario proporcionado por las redes sociales o el alcance del streaming.



Además, esta historia, que examina el tema de la sucesión en una familia mafiosa de ascendencia italiana en la posguerra, ocupa una posición de privilegio permanente para la crítica mundial. Con un estatus que pocos comparten -quizás superado por Orson Welles “El Ciudadano”-, “El Padrino” siempre está en lo más alto de los rankings con el apoyo de público y expertos.



Es un ejemplo de lo que sucede cuando los planes comerciales y artísticos dan como resultado una obra pionera e influyente, aunque su génesis haya estado marcada por desafíos y señale todo lo contrario: al borde de una constante explosión o fracaso y en un camino lleno de obstáculos, se ha convertido en un verdadero tanque que nadie ha visto.



Eran tiempos de transformación para la industria audiovisual estadounidense, tras décadas de mantener el famoso “star system” del Golden Hollywood, que ya en la contracultural década de los 60 se encontraba en franco declive y se enfrentaba a una oleada de cineastas cultivados en las escuelas de cine. cuestionó el poder de los estudios.





“Padrino” a medida que pasan los años.



un poco tarde “El Padrino” entró en tensión entre las nuevas y las viejas estructuras, que resultó ser cuando Coppola, un treintañero con una corta y modesta carrera, finalmente -y tras rechazar a varios candidatos- se hizo cargo del proyecto..



La película llegó con el sello de Paramount, uno de los titanes en la materia, cuyos directivos tenían los planes muy claros adaptación del libro del mismo nombre de Mario Puzo publicado en 1969. Con el espectro de los recientes fracasos de taquilla, la compañía no estaba dispuesta a hacer grandes apuestas y se encontró sin cabeza con un director cuya terquedad valió la pena.



“El padrino” podría haber sido una trama ambientada en la década de 1970 en Kansas City, en el medio del medio oeste de Estados Unidos. También podrían presentar a Laurence Olivier o Anthony Quinn como Don Corleone; y Warren Beatty o Robert Redford como Michael, el heredero perfecto. Incluso podría sumarse a la lista de películas sobre la mafia, que en su momento eran ricas en estereotipos y fórmulas antiestéticas repetidas.



Coppola sabía lo que quería y no tenía la intención de renunciar a sus deseos, cada vez más justificados por la creciente popularidad de la novela, que le proporcionó la financiación y la controvertida última palabra en la selección cuidadosa de su elenco, equipos y película. cinta.





Evocada hoy como casi una anécdota, la obra no estuvo exenta de la tensión que muchas veces dejaba a los cineastas al borde de la resignación o rodeados de las “conspiraciones” de la Paramount para sustituirla y solucionar una película que requería muchos recursos.



Aun así, el caótico panorama tras bambalinas fue inversamente proporcional a lo que se vio después. Y fue Coppola, líder de un grupo de intérpretes y creadores creativos en la categoría, como el director de fotografía Gordon Willis, quien armó una mirada sin precedentes a la experiencia italoamericana y sus métodos de supervivencia en el formato Cosa Nostra.



Justo, “El Padrino” presume no solo de una narración con un ritmo atrapante y los minutos justos para inquietar, sino también de tomas inolvidables. También fue la primera en mostrar una serie de costumbres y formas de relacionarse con una generación de inmigrantes italianos que encontraron la manera de estar a salvo en este país hostil a través del crimen organizado.





Marlon Brando como Don Vito Corleone.



Esta perspectiva ha dejado muchos deseos de historias casi ridículas, en las que los criminales con sombreros y caras sospechosas tenían un papel principal, haciendo de las suyas en los agitados años de la prohibición con una metralleta. Esta vez, la historia hizo que el mundo, que se percibía como ficción, fuera más terrenal, con sus pasiones y múltiples dimensiones, al tiempo que complicaba el concepto del tradicional “sueño americano”.



Los autores de los episodios sangrientos y de las guerras secretas, los Corleon y sus enemigos, eran, al fin y al cabo, familias creadas desde abajo, con códigos internos y sentido de autoconservación, aunque ello hiciera del país un país blanco, protestante y ético. premisa del progreso. pasado molesto.Sever.



La apuesta de Coppola por su obra, aparentemente posibilitada por la corriente que modernizaba el cine con más dirección, ha creado nuevos patrones y figuras del inframundo de carne y hueso, en las que es posible empatizar. La mala reputación de Brand y la inexperiencia de Al Pacino no fueron impedimento para llevar esta tragedia a la pantalla con la emoción y fascinación de millones.



Su impacto pronto multiplicó el número de películas proyectadas anualmente, encabezadas por mafiosos ítalo-estadounidenses, que ocuparon una o dos filas en el catálogo estadounidense antes de El Padrino. Más importante aún, introdujo un estilo y una forma de representar el universo criminal que lo legitimó como género y sentó un precedente para la descendencia.



Por lo tanto, es casi imposible evaluar Sin este antecedente, otros títulos como ‘Scarface’ (1983, Brian de Palma), ‘Good Boys’ (1990, Martin Scorsese) y la aclamada serie de HBO ‘Los Soprano’ (1999), todos retratos llenos de conflictos morales y tiranos. de sentimientos sinceros y dudosos que nunca dejan de tentar al público.



Ejerciendo el equilibrio entre el clima y los matices por excelencia, “El Padrino” llegó hace medio siglo para marcar un punto de inflexión y elevar el listón artístico del género, que exigió compensación y encontró la salvación en el cineasta con ideas que hoy y con cada mirada revelan. fresco como siempre.