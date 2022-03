Morales: “No quiero que Macri vuelva a ser presidente”

El gobernador de Jujuy y el líder de la UCR, Gerardo Morales, aseguraron que no querría que Mauricio Macri volviera a ser presidente de Argentina en 2023, y consideró que el PRO estaba “cometiendo errores” cuando gobernó.

Morales concedió una entrevista telefónica a la agencia de noticias Télam de Dubái, donde realizará una gira por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, junto a funcionarios del Gobierno nacional y líderes provinciales del Norte Grande.

Morales también dijo que la sanción a medias que recibió el proyecto de ley en la Cámara de Representantes esta semana tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “fue un triunfo del diálogo sobre la insensatez”.

A continuación, los principales extractos de la conversación de Morales con Télam:

Télam: ¿Cree que la oposición debería sumar otros sectores políticos si se llega al gobierno en 2023?

Gerardo Morales: Necesitamos hablar con los sectores del Frente de Todos (FdT). No hay espacio en la política para desbaratar las facciones antidemocráticas de izquierda o derecha.

P: ¿Cómo ve el futuro político del expresidente Mauricio Macri?

GM: No lo veo con ambiciones presidenciales, pero sigue siendo un líder PRO fuerte y un líder de JxC, y no quiero que vuelva a ser presidente. Necesitamos resolver estos problemas internos usando PRO en STEP. El próximo presidente debe ser radical.

T: Como titular de la UCR, ¿cómo ve al partido en este momento político después de jugar un papel menor en Cambiemos bajo Macri?

GM: Lo que pasó no fue un error PRO, sino nuestra responsabilidad. PRO obviamente marcó el campo y avanzó, y en cualquier caso, éramos nosotros los que teníamos que responder. Pero las cosas han cambiado. Cometieron errores en el gobierno.

T: Por un lado, la UCR se ha hecho más visible últimamente, pero también está mostrando fallas, como el derrumbe del bloque en la Cámara de Diputados…

GM: La relación con (Senador Nacional) Martin Lousteau es buena y estamos trabajando para reunificar el bloque. El tiempo se acaba y espero que lo solucionemos en las próximas semanas. La división en diputados debilita a la UCR.

T: -¿Cuál cree que es el balance de las negociaciones que se dieron en el Congreso para que el acuerdo con el FMI recibiera la mitad de las sanciones de los diputados?

GM: Me parece que esa fue la mejor afirmación de que el crack no sirve a los argentinos. Es algo en lo que he estado pensando durante años. Tienes que hablar. Así sucedió, y finalmente triunfó el sentido común, a pesar de que hubo “halcones” que saltaron sobre la columna cervical.

T: En Juntos por el Cambio (JxC) hubo diferencias internas antes de llegar a un consenso para votar el proyecto…

GM: Sí, tomó tiempo. Pero las diferencias fueron saldadas. El FMI se preocupa más por el apoyo político para el refinanciamiento que por la pequeña prensa.

T: -¿Cómo observó a las distintas fuerzas políticas en este debate?

GM: Por un lado, los libertarios, la izquierda y el sector del kirchnerismo terminaron votando juntos. Además, sin embargo, el diálogo ganó y Sergio Massa jugó un papel importante en esto como presidente de la Cámara de Diputados. La actitud del JxC también fue importante.

T: ¿Cómo crees que FdT y JxC se llevaron después de este debate?

GM: Creo que hemos actuado desde el JvC sin abrumar a la oposición con un enfoque irracional. Cuando la unidad PRO fue levantada del recinto (durante la asamblea legislativa del 1 de marzo), resultó que las diferencias en la FdT eran invisibles. Veo bien a la JxC, en la medida en que seguiremos por este camino y construiremos propuestas para llegar al 2023 a través de los programas de gobierno.

T: Varios funcionarios de la oposición se dirigen a las elecciones presidenciales del próximo año. ¿Estáis trabajando en propuestas concretas? ¿Cree que la oposición debe ser autocrítica con el gobierno de Mauricio Macri?

GM: Varios equipos técnicos ya están trabajando en los diseños. Del lado del radicalismo, promovemos y organizamos el trabajo de la Fundación Alem. Empezamos con los institutos de políticas públicas de todas las provincias y sumamos esfuerzos con la Fundación Pensar (PRO), la Fundación Coalición Cívica Hannah Arendt y el instituto fundado por Miguel Ángel Pichetto. En cuanto a la autocrítica, la sociedad no nos votó en 2019 porque hay cosas que hicimos mal. Al final defraudaremos a la sociedad en su conjunto y no quiero que nos vuelva a pasar en 2023. Pero todos tenemos una responsabilidad. A PRO no le gusta que diga eso. Incluso el gobierno no puede tener una opinión unilateral. Creen que no tienen responsabilidad y hasta el momento la deuda en la administración de Albert (Fernández) ya llega a $65 mil millones.

¿Cuál es el significado de esta gira para Argentina y las provincias del norte del país?

GM: El objetivo es generar más inversión para Argentina. En algunos casos, los inversionistas señalan el problema de las regulaciones argentinas en relación con la salida de divisas del país. Por otro lado, hay interés en lo que el país puede vender. El objetivo es montar una oficina de marketing de productos de las diez provincias del Gran Norte en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Nos estamos acercando a funcionarios nacionales con la intención de tener reuniones con empresas de minería y extracción de litio. Es un interés común que tenemos con el Gobernador de Catamarca Raúl Jalil (Frente de Todos).