Los robos virtuales se multiplican, sin control y regulación

“Hoy me llamaron de este número para decir que eran de Mercado Libre, y me llamaron porque ‘alguien se apoderó de mi cuenta y se la quería gastar’”. Pronto me di cuenta de que todo estaba en conflicto, pero decidí seguirlo”, así comienza el hilo de Twitter de Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Cívica por la Igualdad y la Justicia, en el que describe detalladamente cómo querían engañarlo. . Una tal Florencia Ramírez supuestamente compró aire acondicionado de su cuenta por 80.000 pesos. Le pidieron su correo electrónico y hasta cambió su contraseña de Mercado Libre (ML) por el “código de seguridad” que le dieron. Con él no lo consiguieron, pero su testimonio provocó una catarata de otros usuarios, que decían que les había pasado algo similar. La incertidumbre digital es un hecho. Las denuncias crecieron exponencialmente durante la pandemia, y ahora se suma un agravante: hackear al menos 300.000 cuentas de ML.

Según el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cibernéticos (Ufeci), el número de denuncias aumentó un 465% en el último trimestre del año pasado respecto al mes anterior a la cuarentena. La tendencia sigue creciendo. El Centro de Seguridad Cibernética Ciudadana de la ciudad recibió un 30% más de denuncias en enero-febrero de 2022 que en el mismo período de 2021. El 35% se relaciona con robo de identidad. “Hemos visto un aumento significativo en el acceso a billeteras digitales y cuentas como Mercado Pago. Todos los regímenes tienden a intentar acceder a su cuenta ya sea por fraude o pérdida de control. Hoy en día, cuando te roban un celular, monetizan no solo el dispositivo, sino también el dinero que tienes disponible del teléfono. Todas estas nuevas aplicaciones, que te permiten una transmisión súper fácil vía QR, también te permiten trabajar con mucha facilidad”, advierte Horacio Azzolin, titular de la Ufeci.

Los más comunes son los engaños de fraude: por ejemplo, un supuesto correo electrónico de Mercado Libre afirmando que la cuenta ha sido bloqueada, con un enlace a una página igual a ML, donde se le pide que ingrese su nombre de usuario y contraseña. Luego, el estafador captura estos datos, ingresa el ML real y se transfiere el dinero. “Si dejas una denuncia en cualquier red social de tu banco o Mercado Pago, los villanos los van a ver todo el tiempo. Se pondrán en contacto contigo como atención al cliente, les darás los datos y entrarán -señala Azzolin-. No le des los datos a nadie, ninguna aplicación o banco te pedirá esos datos, no tienes que compartirlos ni publicarlos en redes sociales. Es uno de los grandes problemas que vemos”.

Miguel Sumer Elías, abogado especialista en ciberdelincuencia y director de informática jurídica, explica que la cuarentena ha desencadenado “una ola de usuarios inexpertos de todas las edades, que los ciberdelincuentes han utilizado con mucha habilidad, ante la pereza de los bancos para responder en tiempo y forma”. . Hubo mucha pasividad en el sistema financiero ante algo que no era nuevo, con tibias campañas de alerta. Hace apenas unos meses, el banco central decidió ser más fuerte y obligó a los bancos a realizar controles de autenticidad, especialmente ante extrañas solicitudes de préstamo por el historial del cliente. Ahora al menos tiene que consultar con el titular de la cuenta.

En el escenario de estafa del ascenso de Mercado Libre, el hackeo reportó al menos 300.000 cuentas. El grupo Lapsus $ se sumó al ataque. Su intención sería “elegir un rescate” por los datos, pero existen preocupaciones sobre la seguridad del usuario. “Recomendamos cambiar contraseñas, verificar movimientos recientes y habilitar la doble autenticación para ingresar, hay aplicaciones como Google Authenticator o Authy que se pueden usar”, dice el abogado Daniel Monastersky, socio general de datagovernancelatam.com y director del Center for Cyber ​​​​Seguridad y Protección de Datos en la Universidad CEMA.

Según la empresa especializada Avast, el 35% de los consumidores digitales del país se ha encontrado alguna vez con un intento de fraude. En enero de este año fueron detenidos en Neuquén una mujer y un hombre que se hacían pasar por asesores de LA y engañaron a cerca de 100 personas y les pidieron datos personales para “actualizar la información de sus cuentas”. Cogieron un millón de pesos. También en enero, tres personas en el sur del GBA fueron detenidas por más de 1.300 operaciones de LA utilizando 700 tarjetas de crédito de varios usuarios: compraron por $33.906.534.

La contraseña más común cada año es “123456”. Los especialistas destacan la importancia de pensar en uno que no sea fácil de robar. “Con contraseñas muy fuertes que no se pueden adivinar y son muy fáciles de recordar -recomienda Sumer Elías- existen técnicas de toma de notas, como pensar en oraciones largas y escribir las iniciales de cada palabra”, secuestro de archivos para el propósito de extorsión (ransomware). Algunos están creciendo. Este es el caso de los intercambios de SIM: utilizando datos personales, solicitan a la compañía telefónica un nuevo chip de teléfono móvil, con el que luego roban fondos de sus cuentas.

Monastersky advierte de la falta de una campaña de concienciación y educación digital seria y sostenida: “Es algo no resuelto y crucial para poder dotar de herramientas a los usuarios y minimizar el potencial delictivo. No hay cultura de datos en nuestro país”. Para Sumer Elías, se necesita un cambio cultural “muy profundo” para dimensionar el riesgo de lo digital: “en el mundo físico, percibimos el riesgo de antemano. En digital, por el contrario, hay muy poca información y no se entiende lo que hay. Antes eran fugas bancarias, hoy el dinero es digital, te han robado 500.000 pesos, mutados y criminales especializados con un clic”.

Sin saber cuándo y cómo

Una de las modalidades más comunes es el “fraude online”: cuando otra persona utiliza los datos de la tarjeta. Representan casi el 60% de las denuncias. Paula Quiroga, una docente de 33 años de Tandil, tiene dos cuentas de débito y una tarjeta de crédito en el Banco Provincia. El sábado 19 de febrero abrió una cuenta de DNI en su teléfono móvil. “Veo que estaba corto de dinero. Voy a checar el consumo y me sale uno en 9.100 pesos con las palabras Pago Fácil, que me lo hicieron el día anterior”, dice Tiempo. “Ese sábado por la noche recibí un nuevo consumo de tarjeta de crédito de 57.000 pesos. Y el martes siguiente me faltaban 5000 pesos de mi segunda cuenta de débito. Los datos de las tres tarjetas fueron pirateados y nunca supe cuándo ni cómo sucedió. Recibió un correo electrónico del banco hace dos días. Reconocieron el primer engaño.

Recientemente se han filtrado miles de usuarios de Afip y Renaper a Mi Argentina. El censo de 2022 tendrá una modalidad en línea, por lo que las autoridades ya advirtieron, ante los peligros de posibles fraudes, que solo será a través del sitio, sin correo, aplicaciones ni WhatsApp, y nadie llamará para solicitar datos. “La gente tiene que usar como nunca el sentido común, no fiarse de todo lo que sale en la web o nos llega por teléfono, ya sean ofertas o alarmas”, dice Sumer Elías. Los delincuentes aplican ingeniería social: procuran que la razón no se active, y actúan impulsivamente por emociones. El mensaje siempre es: urgente, ‘haz clic ahora’. Cualquier cosa que sea alarmante, llamativa o demasiado bonita debe ser sospechosa.

Exigen nueva normativa

Daniel Monastersky es uno de los impulsores de la nueva ley de datos actualizada. “Es importante que obligue a las empresas y organizaciones a señalar el compromiso de los datos. Hoy no es obligatorio, muchos casos se conocen porque se publican a través de redes y medios, pero casi nunca a través de la propia sociedad. Otro aspecto que debería tener el reglamento es el papel del Comisionado de Protección de Datos, que es central y muy valorado en legislaciones más avanzadas, como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y también en Brasil”. Y agrega “la definición del Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, sin cabeza por más de un año. Es el órgano de control de la ley nacional de protección de datos. Y hay que actualizar el nivel de las sanciones, hoy son tan pequeñas que no cumplen su función”.

“Te cansarás y actuarás sin pensar”

Ana es actriz. Crea contenido en su canal de YouTube donde deben desvincular cuentas de Mercado Pago. “Es un gran dolor de cabeza, una cadena de cosas que no termina”, dice Tiempo. Esa cadena empezó hace 40 días. En medio de los problemas personales que atravesaba, llamó a “Mercado Pago Seguridad”. La mujer supuestamente compró aire acondicionado en su nombre. “Tenían toda la información de mi tarjeta”. Ellos sabían todo. Mi error fue que les di mi usuario de home banking, vinieron los chicos, me retuvieron dos horas y me dijeron ‘te referiremos a Red Link ahora’. Debe haber sido otro de ellos que se hizo pasar por un banco. Eran maestros del engaño. Entonces te sientes mal porque sientes que fuiste parte de un robo”.

No solo tomaron su salario. “En un momento me hicieron entrar al Mercado Pago y solicitar un préstamo de 15.000 pesos en doce cuotas. Cuando lo haces sin pensar no te das cuenta, te obliga a exprimir cosas. Te cansan. Me hicieron guardarlo para Home Banking. Luego vinieron y trasladaron todo. “En el Banco Ciudad, donde ella tiene su cuenta, todavía tienen su caso de fraude, pero como ella proporcionó sus propios datos, esperaban que no consideraran un fraude. Tampoco tuvo respuestas del MP:” Cuando me di cuenta de esto estuve dos horas viendo Mercado Pago, donde me podía comunicar, es un sistema donde la gente le chupa la pelota, no hay servicio al cliente, no hay ley, hay impunidad y mucha información, no hay herramientas seguras para usar algo que inventaron”.

Ana también fue a la fiscalía. Al día siguiente, vuelven a contactarla. La misma voz de un tramposo. Esta vez fue porque ganó el premio. Ella le pide que la llame a las veinte y ella va a la oficina del fiscal. “Me devolvió la llamada. ¿Podemos interceptar tu número?”, pregunta. Le contestan que no hay manera. “Eventualmente me dijeron que no les diera mis datos”.