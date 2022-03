Investigarán a exfuncionarios de Vidal por caso de “tabla judicial” en Buenos Aires

Una mesa de juicio donde se armaron casos para dañar a los sindicatos. Foto: Archivo.

Juez Federal de La Plata ernesto kreplack investigará esta semana a tres exfuncionarias del gobierno bonaerense, María Eugenia Vidalov, en un caso en el que se denuncia la supuesta puesta en escena de procesos judiciales contra Juan Pablo “Pat” Medina y otros dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Construcción (Uocra) durante 2017.

Exministro de Trabajo de Buenos Aires será investigado marcelo villegas (18 de marzo); el entonces Ministro de Infraestructura de la misma provincia roberto gigante (16 de marzo) y Subsecretario de Justicia Adrián Grassi (Marzo 17).

Varios exfuncionarios acuden luego de investigar a empresarios de la construcción que asistieron a una reunión celebrada en la sede del Banco Provincia (Bapro) en Buenos Aires el 15 de junio de 2017, a la que también asistieron directores del Servicio Federal de Inteligencia. (AFI) y cuyo único tema fue el análisis de las acciones contra los líderes de la Uocra de La Plata.

Los seis empresarios encuestados mostraron conceptos similares en sus defensas (la mayoría por escrito): Aseguraron que no sabían que en la reunión de Bapro había agentes de la AFI que habían sido convocados por el Ministerio de Trabajo para “institucionalizar” sus conflictos con los sindicatos de la construcción, y que nunca supieron que estaban siendo grabados.

El exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas fue citado a declarar junto a María Eugenia Vidalov. Foto: Archivo

Los ex funcionarios del gobierno de Vidal no podrán recurrir a la misma estrategia: en el caso de villegas fue designado por el ministro que convocó la reunión, pero además él y Grassi ingresaron al edificio de la AFI en 2017 para reunirse con el exdirector de contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra (quien asistió a la reunión), por lo que sería extraño que indicara que lo hicieron. No sé que es un espía.

Esta información consta en el expediente, al igual que información extraída de la agenda de trabajo del ex titular del Departamento del Trabajo en Buenos Aires, donde está prevista una reunión en “Capital” con Grassi y la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, para el 12 de junio. 2017.

La línea histórica en la que trabajan los investigadores también incluye, quizás como hito inicial, el hecho de que el 4 de mayo de 2017, Villegas coincidiera con el exdirector de la AFI Gustav Arribas en Casa Rosadapor la mañana, cuando ambos llegaron a palacio de gobierno con tres minutos de diferencia y anunciaron que iban a la secretaría privada.

el caso ha comenzado por una denuncia presentada por la actual contralora de la AFI, Cristina Caamañodespués de que el grupo descubriera videos de una reunión celebrada en Bapro.

Según informes oficiales, los registros de esta reunión se encontraron durante los procedimientos de limpieza de rutina del disco duro.

“Créame, si pudiera, y se lo niego en cualquier parte, si pudiera tener a la Gestapo, una fuerza ofensiva que acabara con todos los sindicatos, lo haría”, se escuchó al ministro Villegas. videos del encuentro con empresarios y representantes de AFI.

En la reunión, funcionarios de Vidal y directivos de la AFI -incluido el entonces director Jurídico Juan Sebastián De Stéfano- llamaron a los empresarios que reportaron tener problemas con la Uocra a enviar comentarios al Ministerio de Trabajo provincial y utilizaron palabras clave como “amenaza” y “chantaje”. .

Estos expedientes fueron presentados posteriormente al juez federal Quilmes como parte de un expediente iniciado por una denuncia anónima. contra “Pat” Medina, quien fue reemplazado por el juez Luis Armella, a pesar de que la Fiscalía consideró que debía ser procesado en La Plata.

El video fue objeto de una investigación judicial. Sin embargo, la investigación no se enfoca solo en esto: se encontraron decenas de conversaciones entre los imputados e incluso con el juez Armella, quien finalmente fue quien ordenó la detención de Medina.

Los encausados ​​están acusados ​​de participar en la implementación de la estrategia elaborada por los entonces miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal en 2017, con el fin de sustentar las denuncias y así involucrar al dirigente uocra de La Plata y sus familiares. .

“Esta estrategia se materializaría no sólo por el aporte de prueba -como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otras-, sino también por los esfuerzos simultáneos de desarrollo del proceso penal, que suelen tener efectos en él. que se refieren a inteligencia ilegal e infracciones a disposiciones procesales”, consta en el expediente.