Hacer hincapié en las medidas para aumentar la producción y el consumo de alimentos.

Foto: AFP

Presidente de la Sociedad Comercial del Plata (SCP) y Morix Hermanos, Cláusula de Ignacio, resaltó las medidas tomadas por el gobierno el año pasado para aumentar la producción y el consumo de alimentos, y reafirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue positivo porque evitó que Argentina cayera en el fracaso.

En entrevista con Télam, Noel destacó la implementación Régimen de apoyo a la inversión para las exportaciones, lo que permitió a la SCP iniciar la construcción de una fábrica de papas prefritas congeladas en Mar del Plata.

También hizo hincapié confianza de trigo apoyado por el Ministerio de Comercio Interior con el fin de garantizar el abastecimiento y precio al consumidor.

Estas son las partes principales de la entrevista:

– Télam: ¿Cuándo empezó a gestarse el proyecto de construir patatas prefritas?

– Ignacio Noel: Llevamos mucho tiempo trabajando localmente. En 2019, nos asociamos con Lamb Weston Company, que es el líder estadounidense en proyectos de papas congeladas. Es una empresa que vende sus productos en 110 países y emplea a más de 8.000 personas en todo el mundo. Lo que produce son papas que una persona come fritas cuando va a una cadena de comida rápida. Son patatas prefritas congeladas. 80 millones de porciones se venden diariamente en estos 110 países.

Foto: AFP

– T.: ¿Cuál es el atractivo que ha visto Lamb Weston para invertir en Argentina?

– IN: Están motivados básicamente por el hecho de que Argentina tiene muy buenas condiciones para la producción de materias primas y que el proyecto está enfocado a la exportación. Argentina está bien surtida de este producto y ahora es exportadora. Hay tres fábricas. Uno de ellos es el nuestro y está ubicado en Munro (Buenos Aires), también en colaboración con Lamb Weston, y emplea a 300 personas. El proyecto nos superaba como empresa en cuanto a tamaño y en 2019 buscábamos una alianza estratégica.

– T.: ¿Ha ingresado al esquema de promoción de inversiones de exportación?

– IN: Sí, bajo este esquema ya hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Productivo en proyectos de inversión orientados a la exportación con inversiones superiores a los USD 100 millones. Para atraerlos, se brindan diversos tipos de beneficios (por ejemplo, la libre disponibilidad del 20% de las divisas ganadas anualmente por un período de 15 años). Esta es la primera vez que una inversión se incluye en este esquema. El 100% de lo que se produce se exporta, una inversión de $ 200 millones, muy por encima del límite establecido por el Decreto 234, que lo creó. Estas medidas gubernamentales están ayudando a que estas inversiones lleguen al país.

– T .: ¿Cómo afecta la invasión rusa de Ucrania al sector de producción de alimentos?

– IN: El conflicto ha provocado una fuerte subida de los precios de las materias primas, especialmente del trigo, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores del mundo. Y este es el principal impacto en la industria alimentaria, como la nuestra, que utilicemos trigo como materia prima.

– T.: ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno al aumento de las materias primas?

IN: Se ha tomado una medida muy importante que es la confianza en la harina, que va al consumidor final, por paquete de kilo. Es la medida adecuada, y entiendo que debe cubrir la oferta y mantener los precios a menos que pase algo impredecible, porque uno no sabe qué pasará con el conflicto ni cuándo terminará. Pero en lo que se refiere al consumo de harina, la situación de oferta y precio queda bien cubierta con esta medida. Donde necesita ver cómo se desarrolla esto, el mercado al que sirven las panaderías está en una bolsa de cinco libras.

– T.: ¿Cuál es la situación en ese mercado?

– IN: No hubo una medida similar a la tomada para el consumo masivo y esto afectó el flujo de oferta en este mercado. Es un mercado donde ha habido un aumento muy grande de trigo y ha caído la oferta. Los que tienen trigo, cuando empezaron a ver que había problemas con las exportaciones de Rusia y Ucrania y los precios empezaron a subir, retiraron la oferta. Habrá que averiguar si es necesario tomar algún tipo de medida para que vuelva a funcionar. Lo que se ha hecho con una libra de harina es buena y buena medida. No hubo problemas de suministro.

– T.: ¿Qué opinas del acuerdo con el FMI?

– IN: Es positivo no lograr un default claro en la medida en que Argentina muestre signos de previsibilidad sin restar importancia al tamaño de la deuda del FMI. Con o sin esa deuda, Argentina ha estado en problemas durante décadas, y estos se están profundizando con el tiempo. La pobreza no nació porque el fondo nos prestó dinero. No tomo en cuenta a tal o cual gobierno, sino un problema que dura décadas. No es que cuando pagamos todo al fondo, los problemas desaparecieron. Los problemas de Argentina son con la gestión de los argentinos.