El Inamu presenta “Mi Vida”, un libro sobre la inmensa obra de Leda Valladares

Leda Valladares homenajeada con un libro y músicos en directo.

“Mi vida” es el titulo del libro de la obra Leda Valladaresquien tendrá su presentación este miércoles a las 18.30 horas en el auditorio de la Biblioteca Nacional Jorge Luis Borges (Agüero 2502), donde asistirán los músicos, videos especiales y música en vivo y será moderado por el cantante y docente miriam garciaestudiante de investigador y poeta.



Esta publicación de Instituto Nacional de la Música Argentina (Inamu) pretende presentar un fragmento fundamental de aquellas expresiones culturales y musicales argentinas, asociadas al inconmensurable recopilatorio de Leda.



“Gracias a ella pudimos descubrir y apreciar a artistas claves que no tenían espacio ni difusión fuera de sus regiones, salvamos lo que nos une y nos diferencia de los que viven realidades diferentes, paisajes diferentes, costumbres diferentes. -dice declaración-. La ingente obra de esta mujer excepcional es un reflejo de muchos aspectos de su vida, dedicada a resignificar nuestro pasado, proyectándolo hacia nuestro presente y futuro”.



Criado entre los sonoritas de la tradición europea, Valladares aceptó el legado oral y anónimo de la música andina y, en base a ese compromiso, dejó la vasta obra del recopilador en la que beben los artistas de la época.



Hermana de Rolando “Chivo” Valladares -Otra figura indispensable en el folklore-, Leda nació el 21 de diciembre de 1919 y aprendió a practicar su oído musical de su padre. Mientras estudiaba filosofía y ciencias pedagógicas, la música clásica dominó el contexto sonoro de su formación.



Su etapa favorita como intérprete y compositora la creó junto a María Elena Walsh, con quien se instaló en Francia en 1952.



Juntos trabajaron un patrimonio compuesto por carnavalitos, bagualas y vidalas; además de desarrollar sus propias composiciones artesanales, ambos cultivaron con originalidad.



De vuelta en Argentina, en 1956, Valladares y Walsh realizaron una extensa gira por el norte argentino, reuniendo varias canciones que luego se grabaron en sus dos primeros discos: “Entre valles y quebradas” I. y IIambos de 1957, realizados en el entonces ambiente folclórico.



La contribución medular se comprimió en “Mapa de la música argentina”una recopilación de obras populares publicadas entre 1960 y 1974 por Melopea, dirigida por litto nebbiaen una serie de 11 discos de prueba y documentales musicales del norte argentino.



Valladares, aquejado de la enfermedad de Alzheimer, se retiró de la vida pública en 1999; antes de entregar otras obras tan privilegiadas como hoy es imposible conseguirlas: “Scream in the sky” (1989), “Scream in the sky II” (1990) y “America in Leather” (1992).