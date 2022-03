“Oportunidad para construir la Patria Grande” desde el Vaticano

“Francisco es un Papa que vive su yo latinoamericano las 24 horas del día”, dice Guerra.

Rodrigo Guerra López, licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, también es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, al igual que los argentinos Martín Guzmán y Gustavo Béliz desde que fue nombrado Papa en enero. 2021

“En 2020, Francisco escribió su encíclica Fratelli tutti, en la que nos insta a superar las tentaciones de la polarización y el extremismo de izquierda o derecha”, dijo Guerra.

Guerra, nacido en Ciudad de México en 1966, asumió el cargo en julio de 2021, cuando fue nombrado secretario del organismo al que fue designada este año la argentina Emilce Cuda. Él cree que el papado franciscano representa una “oportunidad para construir una gran patria” y pide a los líderes que sigan al Papa en su discurso “contra la extrema polarización”. También afirma que en áreas políticas, el Papa de Argentina es “más citado que leído y puesto en práctica”.

-Télam: Hace nueve años, la iglesia eligió al primer papa latinoamericano de la historia. ¿Qué huellas de este origen se encuentran hoy en la figura de Francisco?

Rodrigo Guerra López: Francisco es un Papa que vive su ser latinoamericano las 24 horas del día. No se asimiló al ambiente cultural vaticano, sino que por el contrario mantuvo su perfil personal y pastoral, su paternidad, que siempre mantuvo como pastor, y lo mantuvo todo sin dejarse absorber por el aparato. Esto nos trae novedades para que podamos seguir sirviendo sin renunciar a nuestra identidad. El Papa ha conservado su identidad latinoamericana, que muestra en su dinámica. Es un hombre que profundiza y madura en muchas de sus creencias anteriores. Hay cosas de las que habló como Arzobispo de Buenos Aires y ahora las está profundizando o encontrando patrones pedagógicos más accesibles. El Papa es un hombre en proceso, definiéndose a sí mismo y llamando a los demás a definirse como “personas de pensamiento incompleto”.

-T: En varios discursos, el Papa habló de integración regional. ¿Cómo ven desde la Comisión Pontificia para América Latina (CAL) que este impulso papal puede ayudar a construir la llamada Patria Grande?

-RGL: En este momento, debemos apoyar la integración regional en todos los niveles. Si esperamos hasta que las cosas estén menos tensas, llegaremos al próximo siglo y no haremos nada. La prioridad es el sueño de la Patria Grande, una región que, manteniendo su diversidad, pueda encontrar una forma más sinérgica de cooperar y defender sus intereses geopolíticos. No solo a nivel ético, sino también a nivel pragmático. Sólo una América Latina fuerte y unida puede enfrentar los desafíos comerciales de la nueva realidad económica y financiera real impuesta por una serie de fuerzas tan grandes que si la región se divide no puede enfrentarlos. Por ejemplo, el problema de la deuda externa. Qué diferente sería si tuviéramos una unidad latinoamericana para firmar contratos y pagar deudas en bloque. Con la ayuda del Papa, el CAL buscará impulsar acciones que ayuden a la Iglesia a facilitar procesos de diálogo para que la unidad latinoamericana sea más visible y eficaz. Y este pontificado es una oportunidad que no debe desaprovecharse para esta construcción. América Latina es extremadamente frágil si sigue dividida.

-T: ¿Cómo enfrenta CAL la creciente latinoamericanización de Estados Unidos a raíz de un reciente encuentro que organizaron para acercar al Papa al público de este país?

-RGL: CAL se llama Latinoamérica, no por su zona geográfica, sino por el fenómeno cultural que somos los latinoamericanos. Parte de nuestro horizonte es dónde están latinoamericanos como Estados Unidos y Canadá. Por eso, parte de nuestro plan de acción para los próximos años será estimular el diálogo Norte-Sur a nivel de iglesias, sociedades, académicos e inmigrantes. Debemos realizar el viejo sueño de Juan Pablo II de una América más fraternal y cooperativa. Una única región geopolítica que históricamente se reconoce conectada a la Tierra y que requiere de una mayor unidad para interactuar con el resto de regiones del mundo. Esta geopolítica papal no es barata, en principio puede ayudar a que nuestras regiones no vivan siempre como objeto de sacrificio de los poderosos. Si de algo sufre América Latina es de división y fragmentación. Se necesita una región más cohesiva, con una cooperación de apoyo con los países más al norte.

“El Papa traza un plan para nuestras naciones” Desde su oficina en Via della Concilliazione, quien está a cargo de la autoridad tras ser nombrado Papa en julio pasado, Guerra aseguró que durante sus visitas a la región, Francisco vio que “los jóvenes son un lugar privilegiado para verificar el cambio de hora”. a las personas desfavorecidas ya las mujeres latinoamericanas, partiendo de la idea papal de que “sin feminidad no es posible comprender plenamente la iglesia”. -Télam: Durante las visitas del Papa a la región son constantes sus encuentros con jóvenes latinoamericanos. ¿Cómo lo ves? Rodrigo Guerra López: Visitó países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá… en todos los casos, Francisco trató de animar a los jóvenes. Lo hacen con el convencimiento de que los jóvenes son un “lugar” privilegiado para constatar el “cambio de los tiempos” y encontrar la energía para liderar ese cambio con esperanza, crítica y un renovado horizonte de futuro. En Cuba, por ejemplo, Francisco insistió en que los jóvenes “nunca pierdan la capacidad de soñar”. No es una frase honesta: plenamente consciente de las dificultades que enfrentan hombres y mujeres en Cuba, les llama a no perder la oportunidad de imaginar nuevos escenarios personales y colectivos para los pueblos de la Isla Mayor. En otros momentos, lo anima a “hacer un lío”, es decir, a arriesgarse a cuestionar una cultura de innovación trasnochada y agotada, saliendo de sí mismo, construyendo la experiencia de una nueva fraternidad y justicia. -T: Durante tus viajes por la región, también apartas momentos para conocer a personas privadas de libertad… -RGL: Francisco sigue abrazando a los más heridos, como los presos en las cárceles. Muchos de ellos eran criminales o delincuentes. Muchos de ellos llegaron al fondo. Y es con ellos que trata de anunciar que sólo la misericordia salva. Gracias a estos gestos, Francisco cuestiona mi conciencia burguesa y moralista. Mi conciencia tiende a permanecer en la zona de confort. Francisco traza así un proyecto para nuestros pueblos en América Latina: una oportunidad para que los jóvenes y los más excluidos sanen nuestras sociedades desde sus raíces y no sólo de forma cosmética. -T: Francisco a menudo enfatizó el papel de las mujeres latinoamericanas en la historia. ¿Cómo se lee eso del Vaticano? -RGL: El Papa Francisco, por ejemplo, habló en Paraguay de mujeres valientes que supieron con gran valentía y abnegación cómo levantar a un país derrotado, hundido por una guerra injusta. Y supieron hacerlo siendo memoria, esperando contra toda esperanza y formando nuevas generaciones que pudieran salir adelante. -T: ¿Y en el contexto actual? -RGL: También para Francisco, América Latina es un “lugar” privilegiado de “tiempos cambiantes” y fuente de nueva energía para una nueva sensibilidad personal y social. Es como si el Papa nos hubiera dicho que sin la contribución de las mujeres, nadie puede ser relevante ante el desafío de una nueva cultura mayoritariamente “femenina”. Es también como si el Papa nos dijera que sin feminidad no es posible comprender plenamente la Iglesia. La iglesia es mujer y madre, nos decía recientemente el Papa. La Iglesia, interpretada unilateralmente desde un paradigma puramente masculino y masculino, acaba convirtiéndose en una superestructura distorsionada que eclipsa el verdadero plan de Dios en la historia.

-T: El Papa también insistió mucho en su lucha contra la creciente polarización. ¿Es este otro tema que la región debería tomar en cuenta?

-RGL: EEn 2020, Francisco escribió su encíclica Fratelli tutti, en la que nos insta a superar las tentaciones de la polarización y el extremismo de izquierda o derecha que están destrozando las sociedades de hoy. Es una pena que estemos tan divididos en América Latina. El extremismo siempre ha existido: el peligro ahora es que se trague el centro, una geografía política que siempre ayuda a procesar con serenidad las controversias más extremas. Cuando el centro es muy pequeño, se acerca una escena de violencia. Y Francisco tiene muchas esperanzas puestas en la región si lo seguimos desde el comportamiento comunitario, sobre todo político.

-T: ¿Cómo ve las crecientes referencias al Papa en el liderazgo político desde su punto de conexión entre el Vaticano y la región?

-RGL: Francisco es más citado que leído en política. Es un problema de cultura postal, de frases pequeñas, de hacer una cita para adornar nuestros discursos y creer que así ya estamos en sintonía con el Papa Francisco. Tenemos que superar esto: los fragmentos puros no nos permiten ver la riqueza del todo. Uno de los desafíos es cómo los políticos pasan de la cita al hecho: de la cita a su implementación.

Y ahí distinguiría entre los nacidos antes de los 90 y los nacidos después. Los que nos acercamos a la llamada tercera edad creemos que ya lo entendemos todo muy bien y que nuestra única tarea es enseñar. Por lo tanto, es muy difícil ayudar a un político mayor de 40 años a descubrir que tiene que abrirse y evaluar positivamente a su oponente.

Veo más esperanza en las nuevas generaciones, porque la gran desilusión que ha causado entre los jóvenes el fracaso social y cultural de la generación adulta, y que se ha llamado crisis de la modernidad, les ha permitido al menos experimentar nuevos caminos. Aquí hay que apostar por una nueva generación de jóvenes políticos. Y ahí es donde entra la última encíclica del Papa Fratelli tutti, que creo que es ante todo un método de educación de los jóvenes.

En América Latina, debemos estar más orgullosos de nuestro Papa latinoamericano. A veces los latinos no apoyamos tanto a los nuestros por algún tema histórico y cultural, y es muy importante no solo cuando alguien se destaca, sino cuando sirven a la humanidad en su conjunto que lo respetemos plenamente. Yo creo que cuando hay que valorarlo más y no sólo a nivel de admiración intelectual, que es lo de menos, sino que lo seguimos.