Glaucoma: El diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales para prevenir la ceguera

Para 2020, había 76 millones de personas con glaucoma en el mundo, número que aumentará a 112 millones para 2040. El glaucoma es una de las causas más comunes de ceguera en todo el mundo. La ceguera que provoca es irreversible, por eso es tan importante el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo. Se evita que el daño al nervio óptico sea mayor porque se puede restaurar la visión a quienes la han perdido debido al glaucoma.

Existen varios y efectivos tratamientos, pero es importante poder hacer un diagnóstico lo suficientemente temprano para el tratamiento.

El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico en la que perdemos fibras nerviosas y puede llegar a la ceguera, su factor de riesgo más común es el aumento de la presión intraocular. Es la causa más común de ceguera irreversible en el mundo. Por ello, su diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental para prevenir la ceguera.

Constantemente estamos creando humor líquido y acuoso dentro del ojo, y también lo estamos reabsorbiendo constantemente. Si el proceso de reabsorción comienza a fallar, se acumula líquido y aumenta la presión intraocular. Esta alta presión actúa sobre el nervio óptico y provoca la muerte de sus fibras.

Es necesario un diagnóstico y tratamiento precoz para reducir la presión sobre los personajes que no cambian el nervio óptico y no pierden más fibras, es decir, no pierden la vista.

El glaucoma puede afectar a cualquier persona a cualquier edad. Existe el glaucoma congénito, que los pediatras recomiendan al oftalmólogo en caso de síntomas de alerta. El glaucoma es más común en personas de entre 45 y 50 años. Es la edad de la presbicia y la indicación de la lente se consulta con un oftalmólogo. Se realizará un examen completo como parte de esta consulta y se puede descartar la necesidad de estudios adicionales. Si es necesario, se examinará al paciente para ver cuánta presión intraocular ha golpeado el nervio y se indicará el tratamiento adecuado.

Los factores de riesgo incluyen: edad, aumento de la presión intraocular, antecedentes familiares directos, miopía, tratamiento con corticosteroides, antecedentes de trauma ocular, enfermedad vascular, hipotensión arterial significativa.

Para diagnosticar el glaucoma debemos examinar el fondo de ojo y ver el estado del nervio óptico diana, donde visualizamos la pérdida de fibras nerviosas, medimos la presión intraocular y examinamos los ojos con un biomicroscopio, haciendo visible el estado del nervio anterior. . Cámara y forma de iris.

Con estos datos, sabemos qué pacientes deben ser examinados para descartar o confirmar el glaucoma. En estos pacientes debemos medir el grosor corneal por paquimetría. También se realiza una gonioscopia, estudiando el ángulo entre la córnea y el iris, donde se coloca un filtro por el que sale del ojo el líquido que regula la presión intraocular, lo que permite distinguir entre los que tienen un ángulo abierto o cerrado, diferenciación porque tienen diferentes tratamientos. Además, se estudia el nervio óptico o papila fotografiando tu cabeza para que puedas compararla a lo largo del tiempo.

En pacientes con glaucoma, la papila cambia de imagen mostrando la pérdida de fibras del nervio óptico. Evidentemente, si se pierden todas las fibras nerviosas del nervio óptico, este no funciona y no transmite información al cerebro, y este ojo pierde su función visual.

Un paciente con glaucoma pierde la vista periféricamente, en sectores específicos. Es posible que tenga muy buena agudeza visual (lee letras minúsculas) y aun así pierda su campo de visión periférico.

Dr. Jorge Alejo Peyret, oftalmólogo (MN 67724), médico de planta del Hospital Durand, unidad de ojos. Fundador y ex presidente de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG).